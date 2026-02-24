Protimonopolný úrad odhalil liekový kartrel pre VšZP

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR prešetroval možný kartel v dodávkach liekov. Ide o prvý prípad, keď takéto konanie oznámil pracovník jednej z distribučných spoločností. Dodávatelia podľa zistení koordinovali postup pri predkladaní ponúk vo verejných obstarávaniach, spolupracovali pri určovaní cien, rozdelili si trh a zákazníkov a vymieňali si citlivé informácie. Ako uviedol podpredseda PMÚ Peter Demčák využívali k tomu rôzne komunikačné platformy. PMÚ má k dispozícii aj priame citácie z týchto platforiem.
Lieky pre VšZP
Spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a Transmedic Slovakia „v konkurze“ takto spolupracovali v elektronických aukciách pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia úradu. Rozhodnutie úradu podľa nich ešte nie je právoplatné.
„Ide o kartelovú dohodu medzi dvoma významnými hráčmi – týka sa dodávok pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Je to prvý prípad v histórii protimonopolného úradu, ktorý bol začatý a v podstate aj ukončený, zatiaľ na prvom stupni, na základe whistleblowerského príspevku zamestnanca jedného z podnikateľov. Ten predložil dôkazy o kartelovej dohode,“ priblížil podpredseda PMÚ Peter Demčák.
Pracovníci PMÚ zachytili komunikáciu medzi oboma spoločnosťami, nielen o dohode, ktorý z nich vyhrá, ale aj o ich vyrovnaní po skončení obstarávania. Takéto kartelové dohody medzi firmami v liekovej distribúcii alebo iných oblastiach zdravotníctva môžu viesť k vyšším cenám liekov a zdravotníckych tovarov pre poisťovne a pacientov, menšej konkurencii na trhu a obmedzeniu inovácií.
Pokuta v miliónoch
„Kartelová dohoda spočívala v spoločnom postupe podnikateľov vo verejných obstarávaniach Všeobecnej zdravotnej poisťovne na dodávku a distribúciu kategorizovaných liekov do lekární. Išlo o lieky, ktoré boli určené na liečbu onkologických, neurologických, imunologických a zápalových ochorení. Táto kartelová dohoda trvala od decembra 2017 až do septembra 2020,“ spresnil riaditeľ odboru kartelov PMÚ SR Juraj Sýrny. Protimonopolný úrad udelil dokopy pokutu takmer 8 miliónov eur. Rozhodnutie úradu ešte nie je ešte právoplatné.
Podnikateľovi PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie úrad chcel pôvodne uložiť pokutu vo výške 10,8 milióna eur a tiež zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky. Spoločnosť sa priznala k porušeniu zákona a uzatvoreniu kartelovej dohody a nebola ani proti záverom a konštatovaniu úradu, takže využila inštitút urovnania. Protimonopolný úrad jej znížil pokutu o 30 percent na 7,5 milióna eur. Spoločnosť Transmedic Slovakia je v konkurze, preto bol výpočet pokuty rozdielny. Dostala pokutu vo výške viac ako 200 tisíc eur. Zároveň jej PMÚ uložil sankciu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na tri roky. PHOENIX má zákaz na rok.
Už chcú podnikať eticky
Akciová spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie sa urovnala s Protimonopolným úradom SR v januári tohto roku. Uviedla to pre TASR za spoločnosť Miroslava Liptáková v reakcii na utorkové vyjadrenia predstaviteľov PMÚ. „Urovnanie sa týka konania, ktoré spočívalo v údajnej koordinácii vo verejnom obstarávaní a zdieľaní citlivých informácií s konkurenciou ešte v rokoch 2017 – 2020. Spoločnosť PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie počas celého konania spolupracovala s Protimonopolným úradom a súhlasila s urovnaním,“ uviedla Liptáková. Urovnanie predstavuje zákonnú možnosť, v rámci ktorej je spoločnosť povinná uznať zistenia a právne posúdenie Protimonopolného úradu SR.
„Naša spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať najvyššie štandardy etického podnikania. Akékoľvek korupčné a nelegálne konanie považujeme za neakceptovateľné. V uplynulom období sme prešli výrazným posilnením v oblasti compliance, nastavili prísnejšie kontrolné mechanizmy a zaviedli nové štandardy transparentnosti“ dodala Liptáková.