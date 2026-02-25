Za byt v Petržalke toľko, ako v Dubaji. Expertka varuje: Najväčší omyl je myslieť si, že púšť vždy zarába

Hoci sa zdá, že byty v Dubaji sú trendom iba pre vyvolených, nedávne štatistiky ukázali, že práve slovenské nehnuteľnosti patria k najdrahším v Európe a sú cenovo porovnateľné aj mimo nej, napríklad s tými dubajskými. Zároveň ceny nášho bývania rastú najrýchlejšie v porovnaní s okolitými krajinami. Na byt v hlavnom meste potrebujete v priemere 15 ročných platov, v takom Rakúsku je to asi 12, v Nemecku tak sedem.
Drahé nehnuteľnosti prirodzene odklonili investičný dopyt Slovákov do zahraničia – dvojizbový byt s rozlohou do 66 metrov štvorcových v bratislavskej Petržalke stojí už toľko, ako rovnaká nehnuteľnosti v Dubaji – asi 200-tisíc eur. Na tom dubajskom však zarobíte viac.
Novostavby tam nie sú ojedinelé, bežne sa preto stane, že ak kúpite byt vo výstavbe, je lacnejší než už existujúce nehnuteľnosti z druhej ruky.
Podľa Veroniky Plichtovej, riaditeľky realitnej kancelárie Move Homes, kupujú bývanie v Dubaji nielen bonitnejší klienti, ale aj stredná vrstva. Za približne päťročné pôsobenie firmy na trhu sprostredkovali predaj viac než 1 500 “púštnych” bytov.
„Sú to ľudia, ktorí premýšľajú dlhodobo a chcú diverzifikovať mimo slovenského trhu. Väčšina klientov kupuje investične s cieľom prenájmu. Druhá časť si buduje vlastné zázemie v Dubaji. V oboch prípadoch ide o dlhodobé a premyslené rozhodnutie,” vysvetlila.
Vo väčšine prípadov potrebuje bežný smrteľník na nehnuteľnosť úver – to platí tak doma, ako aj v zahraničí. Medzi klientmi preto majú profesorov, hasičov no všeobecne aj ľudí, ktorí zdedili majetok a chcú ho využiť na zárobok.
„Priemerný plat väčšinou nestačí na kúpu bez financovania. Riešením môže byť kombinácia hypotéky, spoluvlastníctva a hlavne vstup do projektu ešte pred výstavbou (off-plan), kde sú ceny nižšie a splátkové kalendáre umožňujú postupné splácanie,” vysvetlila Plichtová.
To potvrdzuje aj skúsenosť kupujúcej Dominiky, ktorá sa po rokoch života v Dubaji rozhodla investovať do bývania. „Kúpila som byt bez hlbšieho prieskumu, doslova na púšti. Známa mi odporučila svojho lokálneho makléra, stanovili sme si rozpočet a predstavil mi projekt vhodný na investičný byt. V tom čase bol len na papieri, vďaka tomu stál menej, ako už existujúce nehnuteľnosti,” priblížila.
Dominika išla s maklérom priamo do kancelárie developera, kde podpísala záujem o byt a zaplatila rezervačný poplatok 5-tisíc eur. Následne platila mesačne asi tisíc eur splátku za apartmán, ktorý ešte nestál. Stavba trvala ďalšie dva roky, čo jej umožnilo splácať nižšiu sumu dlhšie, no po postavení musela doplatiť desať percent z ceny nehnuteľnosti a stanoviť si ďalší, podobne vysoký splátkový kalendár.
Púštne byty nemusia zarábať
Dominikin jednoizbový byt s plochou 36 metrov štvorcových mal v čase kúpy pred ôsmimi rokmi hodnotu 100-tisíc eur. V roku 2018 stál 1i byt v pôvodnom stave napríklad v bratislavskom Lamači 90-tisíc eur. Rozpočet Slovákov na nehnuteľnosť v Dubaji aktuálne začína na 200-tisíc eurách, no expertka má skúsenosť s tým, že po konzultácii záujemcovia navýšia rozpočet aj na 350–400 tisíc.
„Klienti, ktorí vyhľadávajú príležitosti pri mori, rátajú s cenovkou od 500-tisíc eur. Neplatí, že čím lacnejšie kúpite, tým lepšia investícia to bude. Aj v Dubaji sa dá kúpiť nekvalitne a šetriť sa nie vždy oplatí," podotkla Plichtová. V porovnaní so slovenským trhom však získate vyšší štandard, ktorý je v Európe skôr výnimkou – neustále fungujúcu recepciu, bazén či rôzne wellness zóny, alebo vyslovene hotelové služby a to už pri bytoch v strednej cenovej kategórii.
Zmyslom investičných bytov je bezpečné uloženie peňazí tak, aby nestrácali hodnotu. Prinášajú tiež pravidelný príjem z prenájmu, pričom dlhodobo rastie ich cena. Je to spôsob, ako zarábať a zároveň rozložiť riziko medzi viac typov investícií. Či sa kúpa v Emirátoch oplatí, záleží podľa maklérky od toho, koľko byt zarobí na výnosoch. Práve tie sú hlavným lákadlom, keďže návratnosť je na úrovni 7–10 percent.
Pre porovnanie, byt v Bratislave kúpený na ďalší prenájom prinesie majiteľovi asi 3–4 percentnú návratnosť za rok. Navyše, ceny bývania mimo hlavné mesto rastú pomalšie a tým je aj zárobok nižší a najmä nestabilný. Podľa odborníčky Slováci investujú v Dubaji či všeobecne v zahraničí aj preto, že doma na to nevedia nájsť vhodnú nehnuteľnosť.
„Ide najmä o výnos. Bratislava či Praha dnes ponúkajú výrazne nižšiu návratnosť než Dubaj. Zároveň investori vnímajú tento trh ako bezpečný a perspektívny. Paradoxne, pri vyšších nájmoch sú ceny za meter štvorcový v mnohých prípadoch nižšie než na Slovensku či v Česku,” vysvetlila Plichtová.
Kúpa nehnuteľnosti v Dubaji však neznamená automaticky výhodný zisk. Maklérka upozornila, že reálny výnos sa nedosiahne náhodnou kúpou, ani spoluprácou s priemerných maklérom. „Pre klientov so stredným príjmom sú ideálne menšie investičné byty na periférii, no neodporúčam iba nastaviť stratégiu ,niečo kúpiť',” varovala Plichtová. Mimo lukratívne časti mesta kúpila nehnuteľnosť aj Dominika, v projekte s názvom Damac Hills II.
„Výnos je nižší, musela som si tiež vziať úver na Slovensku na zvyšok splatenia. Už ho mám splatený a dlh mi spláca nájomník, no nemám z toho taký profit ako keby je to byt vo vyhľadávanej časti,” zhrnula s tým, že nehnuteľnosť jej stále zásadne nezarába, no berie to ako investíciu do budúcna. Podľa skúseností Plichtovej, ročný zisk desať percent dosahuje sotva desatina celého trhu. Existuje však viacero tipov, ako na byte zarobiť čo najviac.
„Treba kúpiť podhodnotenú nehnuteľnosť, správne vybrať developera, projekt aj konkrétnu jednotku. Rozdiel medzi dvomi bytmi v tej istej budove môže byť zásadný. Rovnako dôležitá je stratégia: úpravy interiéru, profesionálna správa a optimalizácia nákladov. V praxi dnes často prinášajú stabilnejší a čistejší výnos dlhodobé prenájmy než krátkodobé, hoci všetci makléri vám budú stále sľubovať opak,” opísala expertka s tým, že sa momentálne starajú o viac ako 150 apartmánov.
Trh v Dubaji je presýtený
Dubajský trh je ešte viac špecifický, ako inde. Bytov sa v Emirátoch stavia značne viac, Dubaj je ešte stále v rozvojovej fáze a novostavba tam sama o sebe nie je ničím výnimočným. Developeri sa preto potrebujú odlíšiť lokalitou, vyšším štandardom alebo nižšou cenou. Zároveň sú tam preto menej populárne aj byty z druhej ruky, keďže nové nehnuteľnosti sa dajú kúpiť miestami lacnejšie – ponuka je všeobecne silná.
Odlišnosť trhových podmienkach je však nielen vo vyššom zárobku na bytoch, ale aj stabilite emirátskeho trhu. „Dubajský trh je globálne prepojený a kapitálovo silný. Slovenský trh neponúka rovnaký výnosový potenciál. Rozhodujúcim faktorom býva návratnosť a možnosť diverzifikácie mimo domácej ekonomiky,” uviedla Plichtová s tým, že problémom je ak agentúry vysokú návratnosť sľúbia, no nevedia, ako ju reálne zabezpečiť.
Zahraničné investovanie je iné ako domáce a s tým prichádzajú aj riziká. Pre bežného človeka ide o neznáme vody a môže ľahko spraviť nesprávne rozhodnutie. Dominika kúpila byt úplnou náhodou bez odborného poradenstva a je rada, že nič vážne sa pre jej neznalosť nestalo.
„Vybrala som si jedného z dvoch najväčších dubajských developerov, brala som to ako istotu. Až po zaplatení zálohy som si začala hľadať viac o jeho portfóliu a zistila som, že nemá dobré recenzie. Viaceré sa týkali toho, že veľmi meškajú s výstavbou a že kvalita bytov nie je na dobrej úrovni,” dodala.
Výber slabého developera alebo nekvalifikovaného sprostredkovateľa je aj podľa Plichtovej najčastejší problém. „Ak je projekt správne zvolený a klient má profesionálne zastúpenie, riziká sú kontrolovateľné a riešiteľné,” dodala expertka s tým, že veľa ľudí sa na nich obráti až keď je zle a dostali sa do problémov prostredníctvom inej agentúry. „Evidujeme aj prípady, keď klienti prišli o zálohy,” skonštatovala expertka.
V Dubaji podľa Dominiky veľa vecí funguje na dobré slovo, čo môže byť pre Slovákov desivé. Risk jej nevadil, no potom bola celé dva roky v strese, či sa byt naozaj postaví. Najmä pre to, že jej známi hovorili ich negatívne zážitky ako prišli o zálohy. „Pozitívne na Dubaji je to, že všetko ohľadom kúpy sa dá vybaviť cez internet,” skonštatovala pozitíva.
Plichtová tiež upozornila, že kúpou nástrahy nekončia. „Väčšina maklérov po podpise zmluvy neposkytuje ďalší servis, neponúka predaj z druhej ruky, nerieši audit pri preberaní ani následnú správu. Schopnosť vedieť byt včas predať, ak sa situácia klienta zmení, je pritom kľúčová,” dodala na záver riaditeľka.