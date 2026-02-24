Policajt napadol podozrivého, inšpekcia ho obvinila

Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený ešte v júni minulého roku bezdôvodne fyzicky napadol na obvodnom oddelení polície v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti.
Poškodeného policajt podľa inšpekcie udieral rukami, ako aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom, pričom mu aj vulgárne nadával. Týmto konaním mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dobou liečenia sedem dní. „Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov,“ uviedla Dobiášová.