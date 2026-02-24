Fio bankaFio banka
Policajt napadol podozrivého, inšpekcia ho obvinila

Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil zástupcu riaditeľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v Šali z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

24.02.2026 11:21
Ako informovala hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinený ešte v júni minulého roku bezdôvodne fyzicky napadol na obvodnom oddelení polície v Šali osobu predvedenú ako podozrivú z majetkovej trestnej činnosti.

Poškodeného policajt podľa inšpekcie udieral rukami, ako aj doposiaľ nezisteným predmetom, pravdepodobne obuškom, pričom mu aj vulgárne nadával. Týmto konaním mu spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie s dobou liečenia sedem dní. „Obvinenému policajtovi môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov,“ uviedla Dobiášová.

