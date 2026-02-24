Vláda chce ovplyvniť výsledok budúcich volieb, plánuje výrazne obmedziť volebné právo ľudí v zahraničí, tvrdia progresívci

„Vláda sa pripravuje na obmedzenie volebného práva. Konkrétne ide o voľbu zo zahraničia. Tie informácie naznačujú, že vláda chce zákonom obmedziť volenie zo zahraničia, a to takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako je to dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí ísť na ambasádu a odvoliť tam,“ povedal Šimečka.
Predseda PS v tom vidí snahu obmedziť voľbu ľuďom v zahraničí, z ktorých väčšina volila v posledných voľbách strany súčasnej opozície. „Predstavte si, že ste občan SR, ktorý žije vo veľkých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko či Francúzsko, a nežijete v hlavnom meste, kde má Slovensko ambasádu. Na to, aby ste mohli voliť, ak k tejto zmene dôjde, tak budete musieť ísť lietadlom, vlakom, a cestovať dlhé hodiny, aby ste mohli odvoliť,“ upozornil Šimečka. Vládna koalícia tak podľa neho počíta s tým, že mnoho ľudí, ktorí sú občanmi SR a bývajú v zahraničí, jednoducho nepríde voliť, alebo si nebudú môcť uplatniť svoje volebné právo. „My za tým vidíme jasný zámer. Pretože ľudia, ktorí volili zo zahraničia, v drvivej väčšine nevolili Smer, ale strany súčasnej opozície,“ vyhlásil Šimečka a spresnil, že poštou zo zahraničia volilo 60-tisíc ľudí zo 104 krajín. Z nich 61 percent volilo PS a dokopy až 77 percent volilo súčasné opozičné strany. Smer-SD volilo len šesť percent Slovákov v zahraničí.
„Mňa to neprekvapuje, že sa k nám dostávajú informácie o takomto zámere. Robert Fico vidí, že tie najbližšie voľby prehrá. A teraz bude robiť všetko pre to, aby nejakým spôsobom ovplyvnil ich výsledok. On vie, že ľudí už nepresvedčí o tom, že na Slovensku sa žije lepšie, že doručili a naplnili svoje predvolebné sľuby a že Slovensko napreduje. O tom už nikoho nepresvedčí, ani svojich voličov. Jeho jediná možnosť je takýmto spôsobom ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo,“ dodal Šimečka a vyzval premiéra, aby tieto informácie vyvrátil a aby povedal, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami. Poslankyňa za PS Zuzana Mesterová dodala, že o svojich zisteniach informujú teraz preto, lebo vláda tie najhoršie veci nosí na rokovania v noci a snaží sa ich presadiť v priebehu niekoľkých hodín.