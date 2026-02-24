Pochod solidarity v Bratislave, polícia upozorňuje na obmedzenia

Pochod bude zároveň ostrým verejným protestom proti rozhodnutiu predsedu vlády SR Roberta Fica odstaviť Ukrajinu od núdzových dodávok elektriny. „Solidarita nie je len symbolické gesto, je to postoj, ktorý musíme prejavovať činmi. Rozhodnutie odstaviť Ukrajinu od núdzovej elektriny v čase, keď Rusko ničí jej infraštruktúru, je v priamom rozpore s ľudskosťou. Je to zločin proti ľudskosti. Preto pozývame ľudí, aby prišli a nahlas ukázali, na ktorej strane stoja, a odmietli tento nebezpečný kurz slovenskej zahraničnej politiky. Budeme stáť pri Ukrajine až do jej víťazstva,“ hovorí Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine.
Už štyri Rusko systematicky bombarduje ukrajinské mestá, ničí energetickú infraštruktúru, unáša deti a zabíja civilistov. V čase, keď ukrajinské obyvateľstvo trpí dôsledkami útokov na tepelné a elektrické siete, považuje občianske združenie Mier Ukrajine krok Roberta Fica odoprieť susednej krajine núdzovú energetickú pomoc za akt cynizmu a kolaborácie s agresorom.
Podľa organizátorov možno odopretie základnej humanitárnej pomoci v podobe energií civilnému obyvateľstvu v čase vojny považovať za zločin proti ľudskosti. Pochod solidarity tak má byť nielen vyjadrením podpory Ukrajine, ale aj jasným odmietnutím politiky, ktorá prehlbuje utrpenie obetí vojny. „Ukrajina bojuje aj za hodnoty, na ktorých stojí slobodná Európa. Štyri roky po začiatku invázie nesmieme dovoliť, aby sa vojna stala rutinou alebo aby únava z konfliktu oslabila našu podporu,“ uvádza Kulich.
Polícia upozorňuje na možné obmedzenie
Verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa uskutoční v utorok podvečer v Bratislave pri príležitosti štvrtého výročia vojny na Ukrajine, si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. Informuje o tom bratislavská mestská polícia (MsP) na sociálnej sieti.
S dočasnými dopravnými obmedzeniami treba počítať približne od 17.00 h v okolí Prezidentského paláca a následne na uliciach Palisády a Mudroňova. Pochod totiž bude smerovať od Prezidentského paláca k Veľvyslanectvu Ukrajiny v SR. Vylúčené nie je ani obmedzenie alebo presmerovanie viacerých spojov MHD.
Polícia žiada verejnosť, najmä vodičov, aby sa vyhli podvečer daným lokalitám a využili alternatívne trasy. Účastníkov pochodu žiada, aby svoje postoje vyjadrovali pokojne, dôstojne a s rešpektom. „Práve rešpekt k slobode a demokracii je hodnotou, ktorú si pri podobných výročiach pripomíname,“ odkazuje polícia, vyzývajúc zároveň k nenarúšaniu riadne ohláseného verejného podujatia.
Mestská polícia bude taktiež dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok.