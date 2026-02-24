Minister Huliak: Futbalový zväz skrachuje za tri mesiace

Minister Rudolf Huliak začal svoju tlačovú konferenciu citáciou titulkov médií, ktoré písali o kauze okolo ručení za nákup mobilov prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika. Podľa neho nejde len o ekonomické, ale aj o reputačné riziko: „Je mi z toho strašne smutno, namiesto toho, aby sme sa stretávali k športu, riešime pochybné obchody prezidenta Jána Kováčika a pravdepodobný krach futbalového zväzu,“ vyhlásil minister. „Čo má SFZ s mobilmi? Disponuje najväčšími finančnými prostriedkami zo športových zväzov, ale nakúpili 14 tisíc mobilov a rozdali 6 tisíc, kde sú tie ďalšie?“ pýta sa Huliak.
Neprišli na stretnutie s ministrom
Výkonný výbor SFZ sa odmietol zúčastniť na pondelkovom stretnutí s ministrom Huliakom, a to s odôvodnením, že je krátko pred voľbami. To ministra rozhnevalo, pretože „strčili hlavu do piesku“ a po piatkových voľbách prezidenta SFZ predpokladá, že nový výbor povie, že s tým nič nemajú. „Sú to vaše peniaze, vašich detí, sú to moje peniaze, každého jedného Slováka“, dodal minister. „To sa majú obyvatelia Slovenska skladať za pochybné obchody pána Kováčika?“
Ministerstvo cestovného ruchu a športu malo pre futbalový zväz pripravený plán, ako situáciu riešiť. Vec je podľa ministra jasná, buď klame prezident Ján Kováčik, alebo právnici troch spoločností, ktoré mobily zabezpečili. Tieto argumenty o celej kauze sú známe a minister vylúčil, že by pri nich spolupracoval, aby ovplyvnil voľby prezidenta SFZ. Myslí si tiež, že o celej kauze vedel aj terajší výkonný výbor SFZ.
Skrachuje celý zväz?
„Je tu reálna možnosť, že zväz skrachuje do troch mesiacov a slovenský futbal bude v troskách,“ povedal minister. Zlyháva vlastne zákon o športe, ktorý chcú na ministerstve zmeniť a túto legislatívnu úlohu už zadali piatim slovenským univerzitám. Minister zverejnil, že na administratívu SFZ ide zo štátneho rozpočtu 3,8 milióna eur a na deti 3,5 milióna eur. „Viac prejedia ako dajú do mládeže a ešte kšeftujú s mobilmi. Výkonný výbor a prezident nekomunikujú a nechcú nič vysvetliť, bez 5 tisíc eur im máme dať 14 miliónov. Nechcem byť ministrom, za ktorého vedenia skrachuje slovenský futbal, ale nemôžeme pomáhať tomu, kto o to nemá záujem“, uviedol Huliak v emotívnom vyjadrení.
Stretnutie s veriteľmi
V stredu má minister stretnutie s veriteľmi, pričom deklaroval, že na zmluve je notárom overený podpis Jána Kováčika a právnici už predtým predložili listinné dôkazy. Ministerstvo chce pomôcť riešiť túto situáciu, ale s prvou splátkou viac ako 3,6 milióna eur dotácie váha, pretože sa obáva, že sa minie na dlh. To by však bolo v rozpore so zákonom, keďže štátne dotácie nemôžu byť použité na exekúciu.
Huliak tiež uviedol, že pôžičku, ktorú si SFZ požičal od UEFA je aj s úrokmi, čo je v rozpore s platným zákonom. Hlavný kontrolór ministerstva ukončil zatiaľ prvú etapu kontroly hospodárenia SFZ.
SFZ odpovedalo len stanoviskom
Už predtým minister opakovane vyzval zástupcov SFZ o stretnutie na pôde rezortu. Zväz zverejnil odpoveď na svojom webe a vyjadril sa aj ku kauze telefónov, ktorých by malo byť údajne až 75-tisíc.
„Slovenský futbalový zväz kategoricky odmieta a popiera informácie vyplývajúce z medializovaného listu, podľa ktorého mal prezident SFZ údajne požiadať o predloženie návrhu spolupráce v súvislosti s nákupom 75-tisíc telefónov. SFZ v tejto súvislosti zdôrazňuje, že predmetný list je podvrh, s ktorým zväz ani jeho prezident nemajú nič spoločné. Keďže toto konanie považujeme za vedomé šírenie nepravdivých informácií, SFZ podnikne v súvislosti s týmto falzifikátom a podvodným konaním všetky dostupné právne kroky,“ uviedol vo svojom vyhlásení futbalový zväz.
Ján Kováčik je na čele SFZ od 25. septembra 2010, pričom po opätovnom zvolení do funkcie prezidenta SFZ vo februári 2014 bol vo februári 2018 jednomyseľne zvolený na tretie štvorročné funkčné obdobie. Ďalšie voľby sú naplánované na 27. februára. Kandidatúru proti Kováčikovi oznámil generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.