Najhorší vodiči? Tí, ktorí popierajú vinu. Psychológ vysvetľuje, kedy sme najnebezpečnejší aj prečo šoférujeme napriek alkoholu

Klinický a dopravný psychológ Karol Kleinmann z centra Salvus vysvetľuje, prečo sa v aute meníme na ľudí, ktorí nedokážu sedieť v zápche, či radšej platia pokuty než by išli na terapiu, ale aj ako Slováci považujú jeden pohárik za volantom za normálnu vec.
V rozhovore sa dozviete:
- Akí ľudia chodia najčastejšie k dopravnému psychológovi, aj čo vyšetrenie obnáša
- Či šoféri prichádzajú na vyšetrenia dobrovoľne
- Prečo slovenskí vodiči nedokážu dodržiavať pravidlá
- Prečo ľudia, ktorí jazdia pod vplyvom, zvyčajne nebývajú závislí od alkoholu a ako zvyknú obhajovať jeden pohárik
- V čom sú šoféri, ktorí “nemajú žiadny problém” najhorší
- Prečo sú kolobežkári a cyklisti tŕňom v oku šoférov
- Aké emócie sú za volantom najnebezpečnejšie a prečo to nie je iba hnev
Podľa psychológa nie sú domáci vodiči zrovna disciplinovaní, čo sa dodržiavania pravidiel týka. Najhoršie zvládajú dodržiavanie predpísanej rýchlosti, či rešpektovanie cyklistov.
Ako vyzerá práca dopravného psychológa? S čím sa najčastejšie stretávate v praxi?
Práca dopravného psychológa je oveľa širšia, než si väčšina ľudí predstavuje. Nejde len o testovanie vodičov, ale o posudzovanie psychickej spôsobilosti viesť vozidlo, identifikovanie rizikových vzorcov správania a prácu s nimi. Súčasťou práce je aj odborné poradenstvo pre vodičov po priestupkoch, jazde pod vplyvom alkoholu.
V praxi sa najčastejšie stretávam s podceňovaním pravidiel, impulzívnym správaním, agresivitou za volantom a jazdou pod vplyvom alkoholu. Častou témou je aj únava, stres a tlak na výkon, najmä u profesionálnych vodičov. Mnohí vodiči nepôsobia rizikovo preto, že by chceli ohrozovať ostatných, ale preto, že dlhodobo nezvládajú stres, emócie alebo vlastné hranice.
Aké sú najčastejšie mýty o dopravných psychológoch s ktorými ste sa stretli?
Okolo dopravnej psychológie koluje viacero mýtov. Ľudia si často myslia, že ide o formalitu alebo že psychológ sa snaží vodiča „nachytať“. Iní veria, že testy nemajú nič spoločné s reálnou jazdou. V skutočnosti hodnotíme schopnosti ako pozornosť, reakčný čas, rozhodovanie pod tlakom či osobnostné charakteristiky, teda presne tie aspekty, ktoré rozhodujú o bezpečnosti na ceste.
Ako prebieha vyšetrenie? Kto k vám najčastejšie prichádza na vyšetrenie alebo terapiu?
Dopravno-psychologické vyšetrenie je komplexné posúdenie schopností, ktoré sú dôležité pre bezpečné vedenie vozidla. Zahŕňa rozhovor zameraný na vodičskú históriu a rizikové situácie, psycho-diagnostické testy merajúce pozornosť, reakčné časy, rozhodovanie, schopnosti sústrediť sa, inteligenčné predpoklady, ako aj dotazníky mapujúce osobnostné charakteristiky a prácu s emóciami.
Ľudí často prekvapí, že nejde o „skúšku vedomostí“ ani hľadanie správnych odpovedí. Testy sledujú prirodzené reakcie človeka pod záťažou a jeho schopnosť udržať pozornosť či zvládať impulzy.
Príjemnou súčasťou praxe je, že časť vodičov začne vyšetrenie vnímať ako užitočnú spätnú väzbu o vlastnom správaní. Odchádzajú s jasnejším obrazom o tom, čo sú ich silné stránky za volantom a kde majú rezervy.
Chodia k vám ľudia aj dobrovoľne s problémom, alebo len vtedy, keď im to niekto nariadi?
Najčastejšie dnes prichádzajú vodiči taxislužieb a platforiem zdieľanej mobility. V posledných rokoch výrazne pribudli ľudí, ktorí si jazdením privyrábajú popri inom zamestnaní, no legislatíva od nich vyžaduje splnenie rovnakých psychologických kritérií ako pri profesionálnych vodičoch. Pre mnohých je preto dopravno-psychologické vyšetrenie nevyhnutnou podmienkou práce.
Významnú skupinu tvoria aj vodiči, ktorí absolvujú vyšetrenie na základe rozhodnutia úradov, napríklad po jazde pod vplyvom alkoholu alebo drog, pri závažných dopravných priestupkoch alebo v procese vrátenia vodičského oprávnenia. Samostatnú kategóriu predstavujú profesionálni vodiči, u ktorých sa psychická spôsobilosť pravidelne posudzuje vzhľadom na mieru zodpovednosti a pracovnej záťaže.
Hoci sa môže zdať, že ide najmä o vodičov závislých od alkoholu alebo drog, v skutočnosti ide o veľmi rôznorodú skupinu ľudí v rôznych životných situáciách. Dopravná psychológia sa tak netýka úzkej skupiny, ale prakticky každého, kto je účastníkom cestnej premávky.
S akými osobnosťami sa stretávate najčastejšie? Sú vodiči, ktorí jazdia agresívne, inak nastavení ako tí, ktorí jazdia pokojnejšie?
Neexistuje jeden typ osobnosti, ktorý by automaticky jazdil agresívne alebo naopak pokojne. Vodičské správanie je výsledkom kombinácie osobnostných čŕt, aktuálneho psychického stavu a situácie, v ktorej sa človek nachádza.
U vodičov, ktorí jazdia impulzívne alebo agresívne, častejšie vidíme nižšiu mieru sebaregulácie, väčšiu potrebu kontroly nad situáciou, nízku toleranciu frustrácie a silnejšiu reakciu na stres. Za volantom sa potom rýchlo aktivuje hnev, pocit ohrozenia alebo potreba „presadiť sa“. Naopak, pokojnejší vodiči zvyčajne lepšie zvládajú frustráciu, dokážu predvídať správanie iných a nepovažujú premávku za súťaž.
Dôležité však je, že správanie za volantom nie je nemenná vlastnosť. Aj človek, ktorý jazdí agresívne, sa môže naučiť lepšie zvládať emócie, tlak a stresové situácie. Za volantom sa neodhaľuje len povaha človeka, ale najmä jeho schopnosť zvládať napätie a frustráciu v reálnom čase.
Má dopravný psychológ svojho najťažšieho klienta? Spomeniete si na situáciu, ktorá bola pre vás najväčšou profesnou výzvou?
Neexistuje „najťažší typ“ klienta v zmysle jednej kategórie vodičov. Najnáročnejšie osobne pre mňa bývajú situácie, keď človek neprijíma vlastnú zodpovednosť za svoje správanie a vinu presúva výlučne na okolnosti, iných vodičov alebo systém. Bez ochoty reflektovať vlastný podiel je akákoľvek zmena veľmi náročná.
Za jeden z najväčších úspechov považujem momenty, keď sa podarí prelomiť počiatočný odpor a vodič začne svoje správanie vnímať realisticky. Práve vtedy sa z administratívneho a „vynúteného” procesu stáva skutočná príležitosť na zmenu. Naša práca nie je o hľadaní a trestaní vinníkov, ako si to mnohí myslia pri začiatku našej spolupráce.
Čo je podľa vás najväčším psychologickým problémom slovenských vodičov? Prečo nepatríme medzi disciplinovaných? Prečo Slováci často nedodržiavajú cestné pravidlá?
Jedným z hlavných problémov je nízka tolerancia frustrácie. Zdržanie či chyba iného vodiča sa rýchlo mení na osobný konflikt a impulzívne rozhodnutia. Svoju úlohu zohráva aj spoločenská tolerancia k porušovaniu pravidiel. Ak vodiči opakovane vidia, že sa pravidlá obchádzajú bez následkov, zvyšuje sa ochota porušovať pravidlá aj u nich.
Ako vnímajú Slováci alkohol za volantom? Stretli ste sa s obhajovaním „jedného pohárika”? S argumentom „jedného pohárika“ sa stretávam pomerne často. Ľudia majú pocit, že poznajú svoju mieru a situáciu zvládnu. Alkohol však spomaľuje reakcie a zároveň zvyšuje pocit sebaistoty, človek sa cíti v poriadku práve v momente, keď jeho schopnosti klesajú.
Je za tým aj kultúrny zvyk. Pohár vína či pivo je spoločensky normálne, a potom sa zdá, že krátku jazdu predsa zvládneme. Pričom za volantom nejde o množstvo, ktoré „ešte zvládnem“, ale o plnú pozornosť. A tú alkohol znižuje skôr, než si mnohí uvedomujú.
Ako vnímate jazdu cyklistov, či kolobežkárov – sú podľa vašich skúseností disciplinovaní, či tiež zvyknú porušovať zákon? Dokážu svojim správaním ohroziť premávku?
Cyklisti ani kolobežkári nie sú problém ako skupina. Rovnako ako medzi vodičmi áut, aj medzi nimi nájdeme zodpovedných aj rizikových účastníkov premávky. Ich správanie je však často viac viditeľné a emotívnejšie vnímané, najmä vodičmi.
Treba si uvedomiť aj to, že mikromobilita je pomerne nový jav. Jej nástup bol rýchly a nie vždy sprevádzaný jasnými pravidlami či infraštruktúrou, čo viedlo k viacerým negatívnym skúsenostiam. Tie potom vytvorili obraz, že kolobežkári a cyklisti sú nebezpeční či nezodpovední.
Rizikové správanie však vidíme na všetkých stranách. Problém nie je v dopravnom prostriedku, ale v postoji. Pri správnom používaní môžu byť bicykle aj kolobežky plnohodnotnou a bezpečnou súčasťou premávky.
Ako veľmi ovplyvňuje štýl jazdy naša osobnosť? Dá sa z toho, ako niekto šoféruje, vyčítať akým je človekom?
Štýl jazdy nie vždy presne odráža osobnosť, skôr veľa vypovedá o tom, ako zvládame stres a tlak. Vodič, ktorý reaguje výbuchom hnevu, nemusí byť agresívny v bežnom živote, môže len ťažšie zvládať frustráciu. Pokojná jazda často súvisí so schopnosťou predvídať a nenechať sa vtiahnuť do konfliktu. Za volantom nevidíme skutočnú osobnosť človeka, no vidíme to, ako zvláda napätie v reálnom čase.Čítajte viac Arogantní vodiči, tragické križovatky a stovky obetí. Fíni majú nula mŕtvych v doprave, my krvavú štatistiku
Aké emócie sú za volantom najnebezpečnejšie a ako sa s nimi dá pracovať?
Nie je to o najnebezpečnejšej emócií ale o strate kontroly nad emóciou. Najčastejšie ide o hnev, frustráciu a pocit krivdy. Riziková je aj úzkosť či časový tlak, ktoré vedú k unáhleným rozhodnutiam. To, čo pomáha, je samotné uvedomenie, čo sa v nás deje – spomaliť, zväčšiť odstup a znížiť tempo. Premávku síce nezmeníme, ale môžeme ovplyvniť svoju reakciu. Bezpečná jazda veľmi súvisí so schopnosťou regulovať vlastné emócie.
Stretávate sa aj s vodičmi, ktorí tvrdia, že žiadny problém nemajú, no testy ukážu opak?
Áno, testovanie niekedy prinesie výsledky, ktoré vodič nečaká. Platí to najmä u starších vodičov, často mužov v dôchodkovom veku, ktorí veľmi ťažko prijímajú skutočnosť, že ich schopnosti už nemusia postačovať na bezpečné šoférovanie. Vyhodnocovacie rozhovory potom bývajú citlivé a náročné. Úlohou dopravného psychológa je vysvetliť situáciu spôsobom, ktorý rešpektuje dôstojnosť človeka a nepoškodzuje jeho seba hodnotu, hoci prijatie reality býva niekedy veľmi emocionálne.
Ako reagujú vodiči, ak im skupinové sedenia niekto nariadi?
Pri klientoch, ktorým účasť v odbornom poradenstve nariadia úrady, vopred počítame s tým, že prichádzajú v odpore. Mnohí sú rezervovaní, odťažití a presvedčení, že problém nemajú. Je to prirodzená obranná reakcia.
Pracujeme s nimi špecifickým spôsobom – transparentne, férovo a bez moralizovania. Keď pochopia, že cieľom nie je trest, ale zníženie rizika a väčšia bezpečnosť v ich živote, postupne sa otvárajú. Skupiny, ktoré na začiatku pôsobia uzavreto, často končia v príjemnej spolupráci. Klienti potom hovoria, že odchádzajú s väčším porozumením vlastnému správaniu a že nečakali, koľko im to môže dať.
Ak by ste mohli Slovákom dať jednu radu, ktorá by mohla zlepšiť bezpečnosť na cestách, čo by to bolo?
Jazdime tak, aby sme prišli bezpečne do cieľa, nie tak, aby sme vyhrali situáciu na ceste. Premávka je spolupráca, nie súťaž.