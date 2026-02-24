Šimečka: Vojna na Ukrajine pokračuje len preto, že ju chce Rusko. Matovičovci poslali Ficovi drsný odkaz

„Dnes si pripomíname štvrté výročie hanebnej ruskej invázie na Ukrajinu, najkrvavejšej vojny v Európe od druhej svetovej vojny. Pred štyrmi rokmi Ruská federácia bez akejkoľvek provokácie napadla svojho suseda. Tisíce mŕtvych, zničené mestá, rozbombardovaná infraštruktúra a milióny ľudí, ktorí prišli o domov, sú priamym dôsledkom rozhodnutia Vladimira Putina viesť agresívnu vojnu,“ poznamenal.
Šimečka zároveň skonštatoval, že súčasná vláda Roberta Fica (Smer-SD) sa v tejto veci stavia na nesprávnu stranu dejín. „Namiesto jasnej solidarity s napadnutou krajinou sledujeme dezorientáciu na všetky štyri svetové strany, ktorá oslabuje Ukrajinu a pomáha Rusku. Zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu v čase zimy, keď Ukrajinci čelia ruským útokom na ich energetickú infraštruktúru, je morálne zlyhanie Fica ako človeka a politická hanba celej jeho koalície,“ dodal. Zdôraznil, že Slovensko má byť pevnou súčasťou demokratickej Európy, nie spojencom agresora.
Vojna na Ukrajine sa naplno začala 24. februára 2022, keď ruský prezident Vladimir Putin oznámil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“ proti Ukrajine. Vojna medzi Ukrajinou a Ruskom je najväčším ozbrojeným konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny. Európska únia, NATO a Spojené štáty a ďalšie krajiny v reakcii na ruský vpád na Ukrajinu uvalili na Rusko rozsiahle sankcie a začali Kyjevu poskytovať vojenskú, finančnú a humanitárnu pomoc. Rokovania o prímerí v roku 2025 obnovili Spojené štáty americké. Zatiaľ však neviedli k zastaveniu bojov a útokov.Čítajte viac Ukrajinci chcú zničiť 50-tisíc Rusov mesačne. Je to možné? Vysvetľuje generál z Austrálie
Hnutie Slovensko: Povinnosťou Slovenska je stáť na strane napadnutých, nie agresorov
Povinnosťou Slovenska je stáť na strane napadnutých, nie agresorov. Vyhlásilo to Hnutie Slovensko, ktorého členovia pri príležitosti 4. výročia začiatku vojny na Ukrajine vystúpili pre Úradom vlády SR s ostrou kritikou zahraničnopolitického smerovania vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Na Úrade vlády sedí vrahov sluha a kolaborant. Nech pre dobro všetkých odstúpi a odletí do Ruska,“ odoslalo hnutie drsný odkaz premiérovi a vyjadrilo podporu napadnutej Ukrajine.
Poslanec Roman Mikulec a bývalý minister vnútra pripomenul začiatok vojny na Ukrajine. „Pred štyrmi rokmi sme sa zobudili do rána, keď Rusko bezprecedentne napadlo Ukrajinu. Ťažko sme si vedeli predstaviť, že v 21. storočí budeme opäť čeliť vojne takéhoto rozsahu,“ povedal Mikulec a poďakoval občanom Slovenska za solidaritu pri zvládaní utečeneckej krízy. Slováci sa podľa neho zachovali ako dobrí susedia, otvorili svoje domovy, pomáhali a ukázali veľké srdce. To sa však podľa neho nedá povedať o premiérovi. Ako zdôraznil, je hanbou, že predseda vlády sa správa ako kolaborant režimu Vladimira Putina. „Namiesto toho, aby si uctil obete vojny, hovorí o zastavení núdzových dodávok elektriny pre Ukrajinu. Takto sa dobrý sused nespráva,“ vyhlásil Mikulec.Čítajte viac Expertka: Rusko nevedie proti Európe hybridnú vojnu. Hovorí tomu len vojna
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš zdôraznil, že Slovensko musí stáť na strane napadnutých, nie na strane agresora. Posledné kroky premiéra, keď nariadil zastaviť dodávku núdzovej elektriny na Ukrajinu, preto vníma ako medzinárodnú hanbu. Fico súčasne podľa Šipoša stratil dôveru u európskych partnerov, ktorí s ním nekomunikujú. „Vyjadrujem solidaritu a podporu Ukrajine a vyzývam Roberta Fica, aby sa zdvihol z premiérskej stoličky a nech ide do Ruska páchať to zlo, ktoré pácha na Slovensku a obyvateľoch celej EÚ,” vyhlásil Šipoš.
Demokrati: Rusko vojensky, reputačne aj ekonomicky prehráva
Štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu si dnes pripomínajú aj mimoparlamentní Demokrati. „Podľa dostupných údajov zahynulo za štyri roky viac ako 100-tisíc ukrajinských vojakov, oficiálne 15 172 civilistov a 766 detí. Ide o obete agresie, ktorá nemá v modernej Európe obdobu,“ uviedli Demokrati. Plnú zodpovednosť za vojnové zločiny a masové zabíjanie podľa predsedu Demokratov Jaroslava Naďa nesie Putin. „Zároveň bude potrebné dôsledne prešetriť aj motívy slovenských prisluhovačov tejto agresie na najvyšších politických miestach,“ dodal Naď s tým, že Rusko vojensky, reputačne aj ekonomicky prehráva.
„Za štyri roky sa Rusku podarilo obsadiť približne 12 percent ukrajinského územia, pričom za posledný rok išlo len o 1,3 percenta. Cena za Putinovo rozhodnutie je strašná – státisíce mŕtvych a zranených. Na oboch stranách umierajú vojaci, no zomierajú aj civilisti a deti, ktoré chceli jediné – žiť svoje pokojné životy. Putin sa musí za svoje zločiny zodpovedať pred medzinárodným súdom,“ vyhlásil Naď. Bývalý predseda vlády Eduard Heger spätne vyjadril hrdosť na Slovákov, ktorí od začiatku vojny pomáhali utečencom a postavili sa na stranu napadnutej Ukrajiny. „Slovensko vtedy stálo na správnej strane dejín,“ dodal Heger. S krokmi súčasného premiéra však nesúhlasí. Podľa Hegera Fico poškodzuje vzťahy s Ukrajinou a izoluje Slovensko. SR podľa Demokratov nesmie byť len tichým svedkom agresie ani politickým spojencom režimu, ktorý nesie zodpovednosť za tisíce obetí. „Slovenská zahraničná politika sa musí vrátiť k jasnému ukotveniu v demokratickom svete, k obrane medzinárodného práva a k jednoznačnej podpore napadnutej Ukrajiny,“ uzavreli Demokrati.