Zomrela najstaršia Slovenka, Juliana Jarošová sa dožila 107 rokov

Ešte približne pred mesiacom bola Juliana Jarošová schopná samostatne chodiť, no v posledných dvoch týždňoch si jej zdravotný stav vyžadoval, aby zostala pripútaná na lôžku. O jej úmrtí informoval denník Nový Čas.
Juliana Jarošová sa narodila v Česku ako najstaršia z ôsmich súrodencov. Už ako 18-ročná sa vydala za svojho suseda Ondreja. Ich manželstvo trvalo až do roku 1985, keď Ondrej zomrel vo veku 73 rokov. Na svojho manžela však Juliana spomínala s láskou po celý život.
Ich každodennosť bola úzko spätá s tvrdou prácou. V českých horách hospodárili na menšom statku, kde sa starali o kone, kravy, prasa i hydinu. Starostlivosť o hospodárstvo si vyžadovala neustálu námahu. V roku 1959 sa presťahovali na Slovensko, kde Juliana pracovala na štátnych majetkoch. Počas života vykonávala fyzicky náročné práce na poliach, v lesoch aj pri starostlivosti o zvieratá.
Ani náročné podmienky ju však nepripravili o životnú energiu. Vo veku 101 rokov prekonala miernejšiu mozgovú príhodu a zotavila sa z nej. Dokázala zvládnuť aj obdobie pandémie koronavírusu.
Zaujímavé je, že až do vysokého veku sa aktívne zaujímala o spoločenské, kultúrne i politické dianie. Počas svojho dlhého života zažila 16 prezidentov a k voľbám pristupovala zodpovedne a pravidelne.