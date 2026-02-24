Gröhling podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu

Predseda SaS Branislav Gröhling vyhlásil, že Fico sa takto pridal na stranu Ruska v jeho vojne proti Ukrajine. „Tú agresiu podporuje tým, že politicky tlačí na to, aby bola vypnutá elektrina smerom na Ukrajinu, aby sme takýmto humanitárnym spôsobom prestali pomáhať Ukrajine. My sme to naozaj vyhodnotili tak, že to má prvky trestných oznámení, a tých trestných oznámení podávame hneď niekoľko,“ uviedol na brífingu pred GP. Zamerané sú podľa neho na podozrenia zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, či teroristického útoku.
Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Karola Galeka je len chybou vlády, že Slovensko je stále „rukojemníkom“ ruskej ropy. Práve zastavenie jej dodávok po poškodení ropovodu má byť dôvodom, prečo SR recipročne zastavuje časť dodávok elektriny na Ukrajinu.
„On (Robert Fico) nejde zastaviť obchodný tok elektriny, ktorá je bežne dostupná. Tento aj naďalej bude fungovať, tento mu nevadí. To, čo on ide urobiť, ide zastaviť takzvanú havarijnú výpomoc,“ kritizoval Galek s tým, že ide o zločin proti ľudskosti. „Súčasne tým otvára nový front smerom na Ukrajinu, a to zo západu. A preto hovoríme, že sa dopúšťa vlastizrady. Jednoducho, toto je vlastizrada na Slovákoch, keď my ideme plniť príkazy (ruského prezidenta Vladimíra) Putina,“ doplnil opozičný poslanec.Čítajte viac Ukrajina naďalej dováža elektrinu zo Slovenska. Obnovenie dodávok ropy cez Družbu sa opäť posúva
Výroky Fica musia vzbudiť obavu a znepokojenie u časti obyvateľstva u nás aj na Ukrajine, preto ich SaS považuje aj za šírenie poplašnej správy, upozornila podpredsedníčka strany Mária Kolíková. Premiér tiež podľa nej nemá oprávnenie sám rozhodnúť, aby Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) zastavila dodávky elektriny. Preto je otázkou, či sa nedopúšťa zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„My vnímame, že to, čo robí premiér, aké sú jeho vyhlásenia, tak je to v prvom rade politická zodpovednosť. Ale dosah týchto vyjadrení má podľa nás aj trestnoprávne následky, a preto by sa nimi mala zaoberať aj Generálna prokuratúra, ako orgán činný v trestnom konaní,“ dodala opozičná poslankyňa.