Gröhling podal na Fica trestné oznámenie za vlastizradu

Premiér Robert Fico (Smer) sa svojimi výrokmi a krokmi smerujúcimi k zastaveniu dodávok tzv. havarijnej elektriny na Ukrajinu mohol dopustiť viacerých trestných činov. Sú o tom presvedčení predstavitelia opozičnej SaS, ktorí v utorok v tejto súvislosti podali na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie.

24.02.2026 16:09
Fico potvrdil stopnutie elektriny Ukrajine. Pripravené má i ďalšie opatrenia
Zdroj: FB Roberta Fica

Predseda SaS Branislav Gröhling vyhlásil, že Fico sa takto pridal na stranu Ruska v jeho vojne proti Ukrajine. „Tú agresiu podporuje tým, že politicky tlačí na to, aby bola vypnutá elektrina smerom na Ukrajinu, aby sme takýmto humanitárnym spôsobom prestali pomáhať Ukrajine. My sme to naozaj vyhodnotili tak, že to má prvky trestných oznámení, a tých trestných oznámení podávame hneď niekoľko,“ uviedol na brífingu pred GP. Zamerané sú podľa neho na podozrenia zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, vlastizrady, neľudskosti, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, či teroristického útoku.

Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR za SaS Karola Galeka je len chybou vlády, že Slovensko je stále „rukojemníkom“ ruskej ropy. Práve zastavenie jej dodávok po poškodení ropovodu má byť dôvodom, prečo SR recipročne zastavuje časť dodávok elektriny na Ukrajinu.

Zelenskyj: Kto podporuje Putina, volí si vojnu
Ukrajina podľa Zelenského vojnu nezačala, nevyprovokovala a robí maximum pre to, aby ju ukončila. / Zdroj: ta3

„On (Robert Fico) nejde zastaviť obchodný tok elektriny, ktorá je bežne dostupná. Tento aj naďalej bude fungovať, tento mu nevadí. To, čo on ide urobiť, ide zastaviť takzvanú havarijnú výpomoc,“ kritizoval Galek s tým, že ide o zločin proti ľudskosti. „Súčasne tým otvára nový front smerom na Ukrajinu, a to zo západu. A preto hovoríme, že sa dopúšťa vlastizrady. Jednoducho, toto je vlastizrada na Slovákoch, keď my ideme plniť príkazy (ruského prezidenta Vladimíra) Putina,“ doplnil opozičný poslanec.

fico, zelenskyj, užhorod Čítajte viac Ukrajina naďalej dováža elektrinu zo Slovenska. Obnovenie dodávok ropy cez Družbu sa opäť posúva

Výroky Fica musia vzbudiť obavu a znepokojenie u časti obyvateľstva u nás aj na Ukrajine, preto ich SaS považuje aj za šírenie poplašnej správy, upozornila podpredsedníčka strany Mária Kolíková. Premiér tiež podľa nej nemá oprávnenie sám rozhodnúť, aby Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) zastavila dodávky elektriny. Preto je otázkou, či sa nedopúšťa zneužívania právomoci verejného činiteľa.

„My vnímame, že to, čo robí premiér, aké sú jeho vyhlásenia, tak je to v prvom rade politická zodpovednosť. Ale dosah týchto vyjadrení má podľa nás aj trestnoprávne následky, a preto by sa nimi mala zaoberať aj Generálna prokuratúra, ako orgán činný v trestnom konaní,“ dodala opozičná poslankyňa.

