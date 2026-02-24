Huliak sa musí ospravedlniť Plavákovej a zaplatiť nemajetkovú ujmu, rozhodol súd

Huliak o Plavákovej vtedy povedal: „Keď poslankyňa Národnej rady prečíta vo svojom príspevku to, že plod si nezaslúži žiť, tak táto žena si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka. Nectí si základné otázky života Bohom dané ľudskej rase.“
Keď ho opoziční poslanci vyzvali, aby sa ospravedlnil, odmietol to. Následne v pléne znovu povedal, že sa nemá prečo obhajovať. „Keď mi moja žena oznámila, že so mnou čaká dieťa, moja milovaná žena, tak som mal slzy v očiach. Neznesiem, ak tu niekto, bude spomínať, že plod nemá nárok na život. Je to Boží tvor. Ospravedlňujem sa všetkým ženám, ktorých sa to dotklo. Ospravedlňujem sa a milujem ženu, ktorá ma porodila a milujem ženu, s ktorou žijem. A ospravedlním sa večer svojej suke na dvore,“ povedal vtedy.
O štyri dni neskôr sa Huliak v RTVS predsalen ospravedlnil. Vyjadril ľútosť nad tým, že jeho slová mohli zraniť ženy a pripísal ich emotívnemu rozpoloženiu po úmrtí priateľa, povedal vtedy.
„Dnešné rozhodnutie vnímam ako veľmi dôležitý signál pre celú spoločnosť, a najmä pre všetky ženy, ktoré zažívajú rôzne formy násilia. Je to jasný odkaz, že vulgárnosť, osočovanie ani žiadne formy násilia nemajú v našej spoločnosti miesto,“ povedala Plaváková podľa Denníka N. Poslankyňa chce časť z priznaných finančných prostriedkov venovať mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú ženám zažívajúcim násilie, ako aj organizáciám podporujúcim queer ľudí.