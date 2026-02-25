Z budovy Klientskeho centra v Komárne spadla časť strechy, jeden človek zomrel

Podľa informácie zástupkyne hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Martiny Fröhlich Činovskej zasahovali pri tragédii štyri ambulancie ZZS, z toho jedna letecká. Ťažko zranená osoba s poranením chrbtice bola letecky transportovaná do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch. Druhá osoba s ľahším poranením hlavy bola sanitkou prevezená do Nemocnice Agel v Komárne.
Priestor v okolí budovy je aktuálne uzavretý a zabezpečený. Záchranné zložky vykonávajú nevyhnutné úkony a preverujú stabilitu objektu. Presné príčiny pádu časti strechy budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Kompetentné orgány avizovali, že bližšie informácie poskytnú, keď to situácia umožní.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) na sociálnej sieti uviedol, že smeruje na miesto tragédie. „S hlbokým zármutkom som prijal informáciu o tragickej udalosti pred klientským centrom v Komárne. Záchranné zložky na mieste vykonávajú všetky potrebné úkony," dodal minister.
Budova klientskeho centra prešla naposledy komplexnou obnovou a rekonštrukciou v roku 2019. Podľa údajov zverejnených na portáli Úradu pre verejné obstarávanie presiahli náklady na projekt dva milióny eur.
Stavebné úpravy zahŕňali zmenu dispozičného riešenia prízemia, úpravy kancelárskych priestorov na druhom poschodí a rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom až piatom podlaží. Súčasťou prác bola aj výmena výťahu, rozvodov zdravotechniky, ústredného vykurovania, elektroinštalácie a vzduchotechniky.
Modernizácia sa zamerala aj na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti. Projekt zahŕňal zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu kotolne, inštaláciu termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. V rámci obnovy boli zároveň vymenené svetelné zdroje a vybudované bezbariérové toalety pre imobilných.
Správu aktualizujeme.