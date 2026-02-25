Zmena pri voľbe poštou zo zahraničia? Susko hovorí o potrebe úpravy, Šutaj Eštok o tom nevie.

„Pri volebných zákonoch sme v Hlase dlhodobo hovorili o tom, že naším cieľom je, aby sa zmenil jeden volebný obvod a moc sa vrátila do rúk regiónom. To je priorita. Takúto zmenu sme pripravení kedykoľvek podporiť, ale o žiadnych iných zmenách nemám informácie,“ povedal Šutaj Eštok.
Na stole podľa šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer) nie je otázka zrušenia voľby poštou zo zahraničia, ale jej úprava, aby bola v súlade s Ústavou SR. „Aby bola zachovaná tajnosť voľby tak, ako to predpokladá ústava, a zachovaná proporcionalita toho, kto má nejaký vzťah k Slovensku z hľadiska príslušnosti k trvalému bydlisku alebo plateniu daní, a možnosťou voľby,“ skonštatoval Susko. Je podľa neho čas, aby sa vláda zamyslela, ako by sa to malo upraviť. Tvrdí, že v koalícii sú na túto tému rôzne názory a je otázne, či sa zmena udeje ešte v tomto volebnom období. „To, že nikto doteraz nenamietal ústavnosť problému, neznamená, že je to v poriadku. Treba dať veci na správny právny rámec,“ dodal minister spravodlivosti.Čítajte viac Vláda chce ovplyvniť výsledok budúcich volieb, plánuje výrazne obmedziť volebné právo ľudí v zahraničí, tvrdia progresívci
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer) si nemyslí, že by koalícia pristúpila k zrušeniu možnosti voľby poštou zo zahraničia. Priznáva však, on sám by sa na to „pozrel“. Nie je stotožnený s tým, že vo voľbách chcú hlasovať a o smerovaní krajiny rozhodovať tí, ktorí žijú dlhodobo v cudzine. „Nie je jednoducho správne, ak niekto žije desiatky rokov v zahraničí, na Slovensko príde, ak si potrebuje vybaviť lekárov, spraviť si zuby, a chce rozhodovať o krajine, pričom vôbec nevie, ako sa v nej naozaj žije,“ vysvetlil Takáč.
Šalitroš si myslí, že vyjadrenia o úprave volebného zákona neodrážajú reálne plánované kroky. „Myslím si, že sú to len špekulácie,“ uviedol pred novinármi.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) nemá podľa vlastných slov vedomosť, že by sa voľba poštou zo zahraničia mala zrušiť. „Priznám sa, o tomto nemám žiadnu informáciu,“ poznamenal.
S informáciou o obmedzení hlasovania zo zahraničia pri voľbách prišlo v utorok (24. 2.) opozičné PS. Malo by sa udiať zmenou zákona, a to tak, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam. PS sa odvolalo na informácie z viacerých úradov aj rezortov.