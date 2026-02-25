Ministerstvo životného prostredia prehralo súd v súvislosti s povolením výnimky na odstrel ôsmich medveďov

„Senát ministerstvu vytkol nepreskúmateľnú identifikáciu medveďov určených na usmrtenie, absolútnu nedostatočnosť podkladov pre preskúmanie vydaného rozhodnutia a nepreskúmanie alternatív k možnosti usmrtenia,“ priblížila organizácia.
Kuffa tvrdí, že ministerstvo stále dostatočne posudzuje technické možnosti. „Neviem, čo tam chcú, či každý deň sa mám pýtať zoologických záhrad, či chcú medvede, či každý deň sa mám pýtať tých štátov, či chcú medvede. Keď toto súdu prekážalo, tak to môžeme pokojne napraviť,“ skonštatoval.
Súd takisto podľa Kuffu poukázal na to, že nerobili dostatočnú identifikáciu medveďov, napríklad neuviedli ich pohlavie. „Ja osobne som bol svedkom toho, keď napríklad pri odlovených medveďoch sme dávali skúšobnú otázku, že aké to je pohlavie, tak je to 50 na 50. Jedni povedia, je to samec, druhí povedia, že to je samica. Pokým reálne neroztiahnete nohy tomu jedincovi, tak dovtedy na 100 percent nikdy nezistíte, akého je pohlavia, či je to samec alebo samica,“ uviedol štátny tajomník s tým, že takto je to v prípade mladých nedospelých medveďov.
Ministerstvo doplnilo, že sa voči rozhodnutiu Správneho súdu Bratislava odvolá a podá kasačnú sťažnosť. Jeho rozhodnutie považuje v praxi za nevykonateľné.
My sme les priblížil, že ide o rozhodnutie v prvej z 33 žalôb, ktorú podali v spolupráci s Nadáciou Aevis a Via Iuris. „V žalobe sme tvrdili, že výnimky vydané na odstrel medveďov nie sú dostatočné, pretože MŽP v nich neoznačuje konkrétne problémové jedince, ale umožňuje usmrtiť takmer akéhokoľvek medveďa. To znamená, že výnimky nijako nechránia ľudí, čo dnes svojím rozhodnutím potvrdil aj nezávislý súd,“ vysvetlila advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová. Súd podľa nej takisto potvrdil ich argumentáciu v tom, že rozhodnutie o výnimke musí byť podložené konkrétnymi argumentmi, čo v tomto prípade nebolo.