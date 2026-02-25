Vláda vyčlenila pre okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec viac ako dva milióny eur

Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad 60.000 eur sa má použiť v špecializovanom zariadení v obci Dobrá Voda pre klientov s poruchou autistického spektra na opravu budovy kuchyne a jedálne, ktorú poškodilo krupobitie. „Jedáleň využívajú aj žiaci a zamestnanci Základnej školy s materskou školou v obci Dobrá Voda,“ vysvetlili predkladatelia. Rovnako 60.000 eur vyčlenila vláda na výstavbu chodníka v obci Dolný Lopašov. Identickú sumu kabinet odsúhlasil na rekonštrukciu komunikácie na Bernolákovej ulici v obci Červeník.
Príspevok vo výške 44.000 eur je určený na opravu havarijného stavu kotolne v materskej škole v obci Banka, sumu 43.000 môžu využiť v Maduniciach na zateplenie obecného úradu. Na úpravu priestorov národnej kultúrnej pamiatky veľkého kaštieľa v obci Cífer na komunitné centrum vyčlenili 30.000 eur, 37.000 eur pomôže refundovať náklady na na opravu asfaltových povrchov ciest pri zdravotnom stredisku a pri administratívnej budove obce v Špačinciach.
Osobitnú pozornosť venovali aj hostiteľskej obci Smolenice. „Predstavujú reprezentatívnu platformu kraja, kde sa koncentruje kultúrnohistorický kapitál – Smolenický zámok ako medzinárodné kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, s nadväznosťou na vysoko špecializovanú výrobu najmä v chemickom sektore a výrobu medoviny,“ uviedla vláda o obci. Pre Smolenice alokovala 30.000 eur na zateplenie kultúrneho domu, 10.000 eur na vybudovanie chodníka na ulici Trnavská, poskytla tiež príspevok vo výške 20.000 eur na organizáciu tradičného jarmoku. Rovnako 20.000 eur je určených pre vybudovanie dopravnej infraštruktúry k areálu včelárstva, medovinárstva a včelárskej záhrady.
Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sú súčasťou uznesenia aj konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD), v súčasnosti i vo funkcii podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku má spolu s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom (Hlas-SD) do konca septembra preskúmať možnosti verejnej podpory rozvoja farmaceutického priemyslu vrátane súvisiacich výskumno-vývojových, výrobných a subdodávateľských kapacít v Trnavskom kraji.
Minister dopravy Jozef Ráž(nominant Smeru-SD) dostal za úlohu zabezpečiť do konca marca budúceho roka projektovú dokumentáciu rekonštrukcie viacerých mostov v regióne, napríklad v katastri obcí Boleráz, Trstín, Bučany či Parná.
Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) uložila vláda úlohu podporiť ďalší rozvoj povedomia a zároveň zviditeľniť Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci ako významnú kultúrno-vzdelávaciu inštitúciu s dlhodobou tradíciou v oblasti popularizácie astronómie, prírodných vied a technického vzdelávania.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) má tiež má do konca júna prerokovať a posúdiť v spolupráci s predsedom Trnavského samosprávneho kraja, prednostom Okresného úradu Piešťany a primátorom mesta Piešťany možnosti a nástroje verejných politík zameraných na posilnenie aktívnej správy destinácie Piešťany ako etablovaného kúpeľného centra.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po rokovaní uviedol, že témou diskusie s prizvanými hosťami boli okrem potrebných investícií aj spájanie síl. „V Trnave pôsobí Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity, hovorili sme v tejto súvislosti o výchove expertov pre jadrovú energetiku,“ uviedol premiér, pripomínajúc predchádzajúce uznesenia vlády, ktoré majú rozvíjať civilnú jadrovú energetiku. Ocenil konštruktívnu atmosféru rokovaní, oznámil, že po spoločnej diskusii nechal priestor predstaviteľom samospráv a jednotlivých rezortov, aby precizovali problémové otázky a možnosti opatrení pre nápravu.