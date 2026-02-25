Podvodníci poriadne pritvrdili a obeťami už nie sú len starší ľudia. 27-ročná žena prišla o desaťtisíce

V prvom prípade prišla 27-ročná žena o 47.000 eur. Podvodníci od nej peniaze vylákali tak, že tvrdili, že majú zadržaného muža, ktorý sa snažil zdroje z jej účtu previesť. „Ďalej s ňou mali komunikovať aj pracovníci Národnej banky Slovenska, pričom jej mali poslať fotografie služobných preukazov. Jej dôveru si potvrdili tiež videohovorom, aby dokázali svoju totožnosť. Pod zámienkou ochrany jej finančných prostriedkov ju presvedčili, aby svoje úspory zaslala na tzv. bezpečnostné účty, pričom jej mali byť následne vrátené,“ priblížili policajti.
V druhom prípade išlo o 44-ročného muža. Kontaktoval ho neznámy páchateľ a vydával sa za jeho príbuznú. „Požiadal ho o zaslanie finančnej pôžičky vo výške 1033 eur s prísľubom jej vrátenia nasledujúci deň. Poškodený v domnení, že komunikuje so svojou príbuznou, zaslal požadovanú sumu na jej uvedený bankový účet. Následne zistil, že účet na WhatsAppe jeho príbuznej bol napadnutý a finančné prostriedky od neho nepožadovala,“ dodala polícia.
Policajti preto ľudí opätovne vyzvali, aby boli obozretní. „Policajti nikdy telefonicky nežiadajú prevod peňazí na ‚bezpečné účty‘, nežiadajú výber hotovosti ani presúvanie úspor. Taktiež polícia ani iné inštitúcie nikdy neposielajú fotografie služobných ani iných preukazov a nekontaktuje občanov cez mobilné aplikácie. Rovnako odporúčame overiť si akúkoľvek žiadosť o finančnú pomoc priamo u osoby, ktorá o ňu žiada, ideálne telefonickým kontaktom,“ zdôraznili.