Fico: Dodávky ropy na Slovensko cez Ukrajinu vo februári obnovené nebudú. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia

Tranzit ropy ropovodom Družba na Slovensko a do Maďarska je pozastavený po januárových útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Slovenská vláda od minulého týždňa opakovane upozornila, že Kyjev termín obnovenia dodávok ropy neustále odkladá, naposledy na tento štvrtok.
„Najnovšie platí, že žiadna ropa nepríde v priebehu februára a že keď tak, prvý dátum, ktorý prichádza do úvahy, je až nejaký 3. marec. Pravdepodobne sa ukrajinský prezident domnieva, že si bude robiť čo chce. On sa však veľmi, veľmi mýli,“ dodal predseda vlády. V tejto súvislosti kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa Fica prepravu ropy vôbec nemieni umožniť.
Ukrajina má povinnosť podľa Fica ropu patriacu Slovnaftu previesť na Slovensko. „Keďže všetky informácie, ktoré máme, hovoria, že ropovod nie je porušený a poškodený a je schopný prevážať ropu, považujem konanie ukrajinského prezidenta za nepriateľské voči SR. Je to konanie, ktoré nás logisticky výrazne poškodzuje a spôsobuje nám problémy, najmä spoločnosti Slovnaft pri zabezpečovaní iných dodávok ropy z iných častí sveta. Nehovoriac o tom, že sme museli na vláde vyhlásiť stav ropnej núdze a že čerpáme ropu už zo štátnych hmotných rezerv,“ zdôraznil.
„Očakávame, že po príchode (ropných) tankerov sa situácia stabilizuje, ale považujem za veľmi, veľmi neseriózne a nepriateľské, ak nám každý deň ukrajinská strana dáva iné dátumy,“ povedal Fico k neustálemu posúvaniu termínov o spustení ropovodu Družba do prevádzky.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok požiadala Ukrajinu, aby urýchlila opravu poškodeného ropovodu Družba. Zelenskyj dnes povedal, že Ukrajine bolo odporúčané ropovod opraviť, ale dodal, že „to nejde tak rýchlo“, cituje ho agentúra Reuters.
Premiér Fico tiež povedal, že cieľom Ukrajiny je poškodiť maďarského premiéra Viktora Orbána pred aprílovými parlamentnými voľbami v Maďarsku. Budapešť vystupuje proti ambíciám Kyjeva vstúpiť do EÚ.
Fico uviedol, že ukončenie slovenských núdzových dodávok elektriny Ukrajina „sakra pocíti,“ ak bude potrebovať prúd na stabilizáciu svojej siete. Kyjev dováža elektrinu po ruských útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Prenos elektriny cez Slovensko na Ukrajinu podľa dostupných informácií zastavený nebol.
„Urobili sme presne to, čo sme avizovali a sľúbili. To je prvé recipročné opatrenie, ktoré je na svete. Vláda je pripravená na ďalšie recipročné opatrenia, ak budeme vidieť, že je absolútny nezáujem ukrajinského prezidenta dodávať nám to, na čo máme právo, čo sme si kúpili. Nehovoriac o tom, že to nie je ruská ropa. To je ropa, ktorá patrí Slovnaftu, lebo Slovnaft si túto ropu kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach. Ukrajina netranzituje teda ruskú ropu, ale ropu, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti Slovnaft,“ uviedol premiér k situácii so stále nefungujúcim ropovodom Družba na Ukrajine.
„My sme k tomu mali dnes pomerne vážnu diskusiu na vláde a ja vidím celý list ďalších recipročných opatrení, ktoré prichádzajú do úvahy,“ povedal predseda vlády bez toho, aby ich spresnil.
Slovensko minulý týždeň vyhlásilo stav ropnej núdze a vláda vyčlenila zo štátnych zásob až 250.000 ton ropy pre bratislavskú rafinériu Slovnaft, ktorá patrí do maďarskej skupiny MOL. Slovnaft začal zariaďovať alternatívne dodávky ropy, a to prostredníctvom ropovodu Adria, ktorý vedie z Chorvátska do Maďarska a na Slovensko.
Slovensko a Maďarsko dlhodobo dovážajú ropu z Ruska. Česko už od suroviny z Ruska závislé nie je.