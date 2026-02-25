Fico nevylučuje zrušenie hlasovania vo voľbách poštou zo zahraničia

„Vláda nepripravuje takýto návrh, ale to neznamená, že poslanci vládnej koalície nediskutujú o tomto návrhu,“ odpovedal Fico na otázku o možnom zrušení možnosti voliť poštou zo zahraničia. „Ak s tým prídu poslanci Národnej rady SR, poviem, dobrý nápad. Budem ich prosiť, vytvorte viac miest v krajinách, aby ľudia mohli prísť a odvoliť v tých krajinách,“ zdôraznil. Myslí si, že hlasovanie cez „tieto lístky“ prostredníctvom pošty môže byť manipulované. Fico sa pýta, či nebude rozumnejšie sa dohodnúť, že napríklad v Kanade by bolo možné voliť na veľvyslanectve, ale aj na ďalších niekoľkých miestach, kde bude môcť prísť občan odvoliť „pekne demokraticky a za plentou, ako sa patrí“.
Premiér je presvedčený, že parlamentné voľby v roku 2023 boli ovplyvňované. Pripomenul, že britská diplomacia mala poskytovať peniaze na ovplyvňovanie volieb na Slovensku. „Veď evidentne západ vstúpil do volieb v roku 2023 v neprospech vtedajších opozičných strán,“ vyhlásil. „Je našou povinnosťou zagarantovať, že voľby budú demokratické, tajné, také, aké majú byť. Urobíme všetko preto, aby sme zabránili falšovaniu,“ skonštatoval.
Ak by takýto návrh prišiel na stôl, premiér bude povzbudzovať ministerstvo zahraničných vecí, aby v spolupráci s ministerstvom vnútra vytvorilo v zahraničí toľko priestoru na tajné voľby, koľko je potrebné.
Diskusiu o zmene voľby poštou zo zahraničia považuje podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) za správnu. Súčasná verzia podľa neho nenapĺňa ústavný článok a poštová korešpondencia nespĺňa podmienku priamych a tajných volieb. „Ak má byť v ústave umožnené, aby boli voľby všeobecné, rovné, priame a tajné, tak potom musí nastať zmena,“ skonštatoval Kaliňák.
Ak chce niekto ovplyvňovať život v SR, nemal by podľa Kaliňáka mať problém prísť raz za štyri roky na Slovensko. Poukázal aj na dánsky model volieb, ktorý označil za inšpiratívny. „Kto tu platí a žije, ten má rozhodovať o živote Slovenska. Nie niekto, kto platí dane úplne inej krajine, žije úplne inde a má veľmi skreslené informácie o tom, ako sa tu žije,“ poznamenal.
S informáciou o možnej úprave voľby zo zahraničia pri voľbách do Národnej rady SR prišlo opozičné hnutie PS ešte v utorok. Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali.