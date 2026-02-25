Pri zrážke vlaku a auta údajne zomrel otec Romana z Parchovian, ktorý pre šikanu spáchal samovraždu

„Rušňovodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti a presná príčina tejto tragickej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uvádza polícia.
Jednou z obetí je údajne otec Romana Michalíka z Parchovian, ktorý skokom zo strechy školy ukončil v roku 2023 svoj život. Druhou obeťou po Dominikovi Michalíkovi by mala byť miesta mladá žena, ktorá s ním sedela v aute, informuje Pluska.Čítajte viac Čítajme Romanov odkaz
Pätnásťročný Roman 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.
Koncom januára tohto roka krajská prokuratúra v Košiciach zastavila trestné stíhanie prečinu účasti na samovražde. Už predtým bolo zastavené stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. V prípade bolo pre prečin účasti na samovražde obvinené mladistvé dievča, chlapcova spolužiačka.
Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby, uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. „Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.
V úseku Drienovská Nová Ves – Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.
„Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť v danom úseku a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek,“ dodáva polícia.