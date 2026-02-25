Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Pri zrážke vlaku a auta údajne zomrel otec Romana z Parchovian, ktorý pre šikanu spáchal samovraždu

Pri zrážke vlaku a auta údajne zomrel otec Romana z Parchovian, ktorý pre šikanu spáchal samovraždu

Pri nehode osobného vlaku a osobného auta na železničnom priecestí, zabezpečenom svetelným signalizačným zariadením bez závor, v Drienovskej Novej Vsi zahynul 50-ročný muž a 42-ročná žena. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, k tragickej zrážke došlo v stredu krátko pred 16.00 h.

25.02.2026 16:25 , aktualizované: 21:07
nehoda Foto:
Zdemolované auto po zrážke s vlakom na železničnom priecestí v Drienovskej Novej Vsi v stredu 25. februára 2026.

„Rušňovodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Okolnosti a presná príčina tejto tragickej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uvádza polícia.

Jednou z obetí je údajne otec Romana Michalíka z Parchovian, ktorý skokom zo strechy školy ukončil v roku 2023 svoj život. Druhou obeťou po Dominikovi Michalíkovi by mala byť miesta mladá žena, ktorá s ním sedela v aute, informuje Pluska.

Iris Kopcsayova portret Čítajte viac Čítajme Romanov odkaz

Pätnásťročný Roman 20. novembra 2023 počas prestávky vyšiel na strechu školy a pri páde utrpel zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Otec žiaka sa po tragédii pre médiá vyjadril, že jeho syn bol šikanovaný. Škola uviedla, že neevidovala podnet o podozrení zo šikany v jej priestoroch.

Koncom januára tohto roka krajská prokuratúra v Košiciach zastavila trestné stíhanie prečinu účasti na samovražde. Už predtým bolo zastavené stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. V prípade bolo pre prečin účasti na samovražde obvinené mladistvé dievča, chlapcova spolužiačka.

Operátor tiesňovej linky na miesto vyslal dve posádky záchrannej zdravotnej služby, uviedla Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. „Lekár u dvoch osôb skonštatoval, žiaľ, úmrtie,“ povedala Fröhlich Činovská.

V úseku Drienovská Nová Ves – Ličartovce je aktuálne prerušená doprava. Železničná spoločnosť Slovensko o tom informuje na sociálnej sieti.

Simulácia nehody pri Pezinku. Žilinskí experti ukázali, ako došlo k zrážke vlakov
Video
Experti na Žilinskej univerzite v ich dopravnom laboratóriu katedry železničnej dopravy predviedli simuláciu toho, ako sa približne udiala včerajšia (10.11.) nehoda vlakov pri Pezinku. / Zdroj: ta3

„Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť v danom úseku a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek,“ dodáva polícia.

Facebook X.com chyba Newsletter
Viac na túto tému: #nehoda vlaku #zrážka s vlakom
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"