Tragédia v Komárne. Miestni verzii o zemetrasení neveria. Magistrát preverí všetky mestské budovy

Bežný prevádzkový deň klientskeho centra poznačila v stredu pred desiatou hodinou smutná udalosť. Strecha betónového prístrešku, ktorým sa vchádzalo do budovy, sa prelomila na polovicu, zrútila sa a zatarasila vchod aj východ z budovy. Na mieste automaticky otváraných dverí ostala len diera a stavebný materiál.
Po incidente rátali v Komárne aj obete. Pod sutinami zahynul 51-ročný muž zo susednej obce Bátorove Kosihy a zranenia utrpeli dve ďalšie osoby v dôchodkovom veku. S ľahšími zraneniami hlavy skončil v nemocnici v Komárne 67-ročný senior. S poranením chrbtice letecky previezli do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch 64-ročného muža, ktorý je v umelom spánku a napojili ho na umelú pľúcnu ventiláciu. Jeho stav je kritický. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre potvrdilo, že všetci traja boli klientmi centra.
Do odvolania zatvorené
Na miesto dorazil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas), ktorý nevylúčil, že udalosť môže súvisieť s víkendovým zemetrasením, ktoré malo epicentrum v Šamoríne, no pocítili ho aj ľudia v okolí Bratislavy. Všetky budovy v správe rezortu vnútra v rádiuse, kde prebiehala seizmologická činnosť, prejdú kontrolou.
„Všetky objekty, či už klientskych centier, alebo aj ostatných budov v správe ministerstva vnútra, budú skontrolované a prejdú auditom, aby sme vedeli vylúčiť akékoľvek pochybenie alebo akúkoľvek možnosť toho, že by sa niečo podobné zopakovalo,“ oznámil Šutaj Eštok.
Na miesto dorazil popoludní aj ministerský statik, aby prešiel celú budovu. Šéf vnútra ešte dopoludnia povedal, že ak nezaznamenajú žiadne nálezy alebo nahlásenia porušenia statiky, služby klientskeho centra od štvrtka obnovia.
K tomu však napokon nedošlo. Krajská polícia popoludní oznámila, že klientske centrum na Záhradníckej ulici bude zatvorené minimálne vo štvrtok 26. februára, a ak si to situácia bude vyžadovať, obmedzenie potrvá do odvolania. Klientov požiadali, aby využili služby centier a úradov v okolí.
Agendu dopravných evidencií a osobných dokladov môžu využiť v Nových Zámkoch, Nitre, Dunajskej Strede, Šali či v Leviciach. Klienti komárňanského okresného úradu môžu podľa polície využiť okolité okresné úrady. Agendu zbraní, zbrojných preukazov a licencií nie je možné vybaviť inde.
Budovy v Komárne preveria
Primátor Komárna Béla Keszegh potvrdil, že záchvevy zeme cítili v sobotu aj v ich okresnom mestečku na hraniciach s Maďarskom. „Aj keď epicentrum nebolo v Komárne, napriek tomu niektorí obyvatelia zemetrasenie cítili. Nevieme zatiaľ, aký vplyv mohlo mať na statiku alebo vo všeobecnosti na naše budovy. Nezaznamenali sme zatiaľ žiadne väčšie škody,“ uviedol pre Pravdu.
Hoci za budovu klientskeho centra nezodpovedá mesto, magistrát medzičasom podnikol prvé kroky. „Mesto Komárno urobí všetko pre to, aby sme preverili naše budovy, školy a ostatné verejné budovy, či sa niečo mohlo stať. Urobíme všetko pre to, aby už k takejto tragédii v budúcnosti nemohlo dôjsť,“ pokračoval Keszegh.
Zároveň podotkol, že budova so zrútenou strechou nepatrí medzi najnovšie prírastky. „Je to stará, nazval by som to „komunistická“ budova, kde zrekonštruovali aj fasádu, aj interiér,“ priblížil. „Nebolo to až tak dávno. Myslím si, že odvtedy ešte musia byť živé dokumenty, dajú sa nájsť. Treba naozaj preveriť, čo sa tam stalo, aký vplyv na to malo aj zemetrasenie a urobiť všetky kroky, aby sa to neopakovalo,“ doplnil.
Budova klientskeho centra v Komárne bola odovzdaná do prevádzky v 80. rokoch minulého storočia. V rokoch 2018 a 2019 bola v dvoch fázach zrekonštruovaná s využitím eurofondov. Pri rekonštrukcii došlo k zatepleniu budovy, rekonštrukcii vnútorných priestorov a rozšíreniu klientskeho centra. „Neboli hlásené akékoľvek sťažnosti alebo signály, že by mohol byť dôvod obávať sa, že môže dôjsť k zrúteniu strechy prístrešku. Bolo začaté trestné stíhanie vyšetrovateľkou vo veci,“ zdôraznil minister.
Podľa slov ministra bola na realizáciu projektu rekonštrukcie zrealizovaná normálna, transparentná verejná súťaž. Rovnako bol vysúťažený aj projektant budovy. Po ukončení prác bola budova prebratá bez akýchkoľvek výhrad alebo poukázaní na akékoľvek nedostatky.
Či boli príčinou skutočne otrasy zemského povrchu, je podľa primátora odborná otázka. „Bolo by veľmi nezodpovedné na to odpovedať,“ dodal. „Takúto tragédiu sme ešte nezažili,“ uzavrel.
Centrum opravovali
Budovu rekonštruovala stavebná firma Roko Slovakia z Prievidze. Ako vyplýva z Obchodného registra, konateľom spoločnosti je od februára minulého roka bývalý minister dopravy z úradníckej vlády Pavol Lančarič.
Podľa údajov zverejnených na portáli Úradu pre verejné obstarávanie presiahli náklady na projekt dva milióny eur. Stavebné úpravy zahŕňali zmenu dispozičného riešenia prízemia, úpravy kancelárskych priestorov na druhom poschodí a rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom až piatom podlaží. Súčasťou prác bola aj výmena výťahu, rozvodov zdravotechniky, ústredného vykurovania, elektroinštalácie a vzduchotechniky.
Modernizácia sa zamerala aj na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie jeho energetickej náročnosti. Projekt zahŕňal zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu kotolne, inštaláciu termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. V rámci obnovy boli zároveň vymenené svetelné zdroje a vybudované bezbariérové toalety pre imobilných.
Zemetraseniu neveria
Miestni, ktorých sme stretli v okolí klientskeho centra, sa zhodli, že otrasy minulý víkend necítili. „Boli sme doma v Komárne, necítili sme to,“ povedali nám. Verzii so zemetrasením sa im preto veriť príliš nechcelo. „Keď máte veľkú fantáziu, tak to mohlo byť aj zemetrasenie. Bývam odtiaľto 200 metrov a osobne som nič necítil a bol som úplne triezvy,“ povedal jeden z mužov v skupine. „Bývam o tri ulice ďalej a ani jeden pohár nezahrkotal, ani jeden luster sa nezakýval,“ doplnil ho blízko stojaci známy.
„Neuveriteľné. Vyzerá to tak, že tam chýba železná konštrukcia,“ zhodnotil zase po anglicky ďalší z prítomných, ktorý sa prišiel pozrieť na miesto nešťastia.
K rovnakej verzii sa priklonili aj ďalší ľudia obzerajúci spadnutú časť strechy. „Tam, kde je to zlomené, mali byť roxory. Nie že by tam mali byť, musia tam byť,“ pridal sa penzista, ktorý sa domnieva, že práve chýbajúce spevnenie strechy môže byť za jej poškodením.
„Je to dosť veľká škoda. Vyzeralo to ako obnovená budova, neviem, čo sa tu mohlo stať,“ uvažovala okoloidúca maturantka.