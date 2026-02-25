KDH vyzýva prezidenta k aktívnej práci. Kancelária prezidenta reaguje

Zároveň chce, aby vyzval vládu na splnenie jej ústavnej povinnosti požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Rovnako žiada, aby začal aktívne využívať svoje právo veta pri „prílepkoch“ a zneužívaní skráteného legislatívneho procesu. Kancelária prezidenta (KP) SR v reakcii pre TASR uviedla, že hlava štátu už niekoľkokrát verejne prezentovala svoj politický postoj, že v súvislosti s dlhovou brzdou by si mala vláda čím skôr splniť svoju ústavnú povinnosť a požiadať o vyslovenie dôvery.
KDH v liste uviedlo, že sa obracia na prezidenta z dôvodu obavy o smerovanie demokratického zriadenia Slovenskej republiky. „Slovenská republika už nefunguje v rámci ústavných inštitúcií tak, ako má,“ komentoval predseda KDH Milan Majerský na stredajšej tlačovej konferencii.
Hovorí o paralyzovanej Národnej rade, ktorá nerieši problémy bežných ľudí. Poukázal tiež na časté využívanie skráteného legislatívneho konania a tzv. „prílepkov“. „Prezident SR Peter Pellegrini doteraz pasívne podpisoval odborne a verejne kritizované zákony. Spoločnosť, ktorá sa dnes pozerá na tento rozvrat, právom vyžaduje, aby zasiahol,“ uviedol Majerský. Rovnako namieta odsúvanie opozičných návrhov zákonov.
Zvolaním stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov chcú kresťanskí demokrati dosiahnuť, aby sa začali riešiť skutočné problémy ľudí, keďže podľa nich ich vláda prehliada.Čítajte viac Pellegrini rokoval s Módím o umelej inteligencii a investíciách. Išlo o historicky prvé prijatie nášho prezidenta v sídle indického premiéra
Vláda tiež podľa Majerského hrubo a vedome porušuje ústavu, keď dosiaľ nepožiadala parlament o vyslovenie dôvery napriek vysokému štátnemu dlhu. „Je to povinnosť Petra Pellegriniho, aby si sadol s premiérom a vyzval premiéra, aby bolo podané hlasovanie o vyslovení dôvery do parlamentu,“ skonštatoval predseda KDH.
KP SR zdôraznila, že práve na verejný apel Pellegriniho parlament prerokoval opozičné návrhy na odvolávanie ministrov. Verí, že podobné to bude aj v prípade vyslovovania dôvery vláde v súvislosti s dlhovou brzdou v parlamente. Hlava štátu zároveň podľa KP SR eviduje, že len pred dvoma týždňami Národná rada SR hlasovala o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde a proti návrhu hlasovalo 79 koaličných poslancov, čo znamená rovnakú podporu vlády ako pri jej vymenovaní. „Jediný, kto môže požiadať o vyslovenie dôvery, je vláda samotná a návrh na vládu musí predložiť jej predseda. Rovnako bol to práve pán prezident, ktorý upozorňoval v zmysle budovania politickej kultúry, aby boli zaradené a prerokované opozičné návrhy zákonov, čo sa udeje na marcovej schôdzi,“ dodali z kancelárie prezidenta.