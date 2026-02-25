Megaproces, aký Slovensko ešte nezažilo. Je známe, kedy sa pred súd postavia Gašpar, Bödör či Kováčik

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik, Boris Trantalič a Marián Zetocha.Čítajte viac Kauza Očistec mieri pred súd: Najvyšší súd zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby
„Skutky boli právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Rozsah obžaloby je 181 strán, vyšetrovací spis obsahuje 46 zväzkov, celkovo vyše 18 500 strán," uviedol v decembri 2021 ÚŠP. Zároveň doplnil, že trestné veci viacerých obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie.Čítajte viac Expolicajti z kauzy Očistec dostali peňažné tresty