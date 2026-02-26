Tomáš: Zavedieme dôchodkový strop, nemôžeme ľudí z fabrík vynášať na cintoríny. Minimálnu mzdu chceme dostať na 1000 eur

K rozhodnutiu vlády zastaviť núdzové dodávky elektriny Ukrajine uviedol: „Ja si myslím, že tá téma nie je taká horúca, ako vyzerá.“ Tomáš zdôraznil aj potrebu reciprocity: „Za to všetko, čo sme pre Ukrajinu urobili, by bolo dobré, aby nám niekto dvihol telefón.“ Vojnu označil za zbytočnú: „Je to totálna hlúposť ako každá iná vojna.“
K poklesu preferencií strany Hlas minister povedal: „Necítime sa tak. Robíme svoju autentickú politiku.“ Poukázal na paradox dôvery voči ministrom a nízkej podpore strany: „Väčšina ministrov Hlasu patrí k tým dôveryhodným členom vlády, ale neprejavuje sa to na číslach strany.“
Minister sa vyjadril aj k historickému rastu minimálnej mzdy na 915 eur: „Nie že ja hovorím o historickom raste. On je historický nárast, to je proste fakt.“ Zdôraznil, že ide o pomoc najzraniteľnejším: „Keď vám raz tá minimálna mzda narastie o približne 70 eur v čistom a zoberiete šesť eur, tak asi vyhrali ľudia.“ Sľúbil aj cieľ dosiahnuť minimálnu mzdu 1000 eur ku koncu volebného obdobia.
V debate sa tiež dozviete:
- Aké má červené čiary pri rodinných dávkach či odvodoch do druhého piliera
- Aké pripravuje opatrenia pre rodiny s deťmi
- Aká má byť pomoc pre jednorodičov
- Prečo chce zaviesť dôchodkový strop a ktorých profesií by sa týkal