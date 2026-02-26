Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Tomáš: Zavedieme dôchodkový strop, nemôžeme ľudí z fabrík vynášať na cintoríny. Minimálnu mzdu chceme dostať na 1000 eur

Tomáš: Zavedieme dôchodkový strop, nemôžeme ľudí z fabrík vynášať na cintoríny. Minimálnu mzdu chceme dostať na 1000 eur

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš sa v relácii Politická debata vyjadril k aktuálnym témam, od pomoci Ukrajine po minimálnu mzdu a sociálne opatrenia.

26.02.2026 09:00
debata (1)
Pozrite si diskusiu Nikoly Detáriovej a Erika Tomáša v relácii Politická debata
Video
Zdroj: TV Pravda

K rozhodnutiu vlády zastaviť núdzové dodávky elektriny Ukrajine uviedol: „Ja si myslím, že tá téma nie je taká horúca, ako vyzerá.“ Tomáš zdôraznil aj potrebu reciprocity: „Za to všetko, čo sme pre Ukrajinu urobili, by bolo dobré, aby nám niekto dvihol telefón.“ Vojnu označil za zbytočnú: „Je to totálna hlúposť ako každá iná vojna.“

K poklesu preferencií strany Hlas minister povedal: „Necítime sa tak. Robíme svoju autentickú politiku.“ Poukázal na paradox dôvery voči ministrom a nízkej podpore strany: „Väčšina ministrov Hlasu patrí k tým dôveryhodným členom vlády, ale neprejavuje sa to na číslach strany.“

Minister sa vyjadril aj k historickému rastu minimálnej mzdy na 915 eur: „Nie že ja hovorím o historickom raste. On je historický nárast, to je proste fakt.“ Zdôraznil, že ide o pomoc najzraniteľnejším: „Keď vám raz tá minimálna mzda narastie o približne 70 eur v čistom a zoberiete šesť eur, tak asi vyhrali ľudia.“ Sľúbil aj cieľ dosiahnuť minimálnu mzdu 1000 eur ku koncu volebného obdobia.

V debate sa tiež dozviete:

  • Aké má červené čiary pri rodinných dávkach či odvodoch do druhého piliera
  • Aké pripravuje opatrenia pre rodiny s deťmi
  • Aká má byť pomoc pre jednorodičov
  • Prečo chce zaviesť dôchodkový strop a ktorých profesií by sa týkal
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Erik Tomáš #Ide o pravdu #Politická debata
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"