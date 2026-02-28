Krízová diplomatka Alexandra zachraňuje civilistov zo svetových konfliktov

Alexandra Janečková je profesionálnou diplomatkou a vedúcou oddelenia krízového manažmentu na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. A prvou ženou, ktorá vedie krízové misie, vrátane evakuácií civilistov z ohrozených oblastí. Zložité operácie pripravuje so svojím tímom a pomáha civilistom, aby hlavne dostali z ohrozených krajín Blízkeho východu, rieši prevoz chorých a zranených detí z Gazy, či záchranu Slovákov pri prírodných katastrofách.
Teraz sa stala hlavnou víťazkou vôbec prvého československého kola Women Changing the World Awards Czech & Slovak Edition. Vyhrala z viac ako 536 nominácií zaujímavých žien v 30 rôznych kategóriách od podnikania cez inovácie až po sociálne služby. Slávnostné vyhlásenie bolo 12. februára 2026 v Prahe a postupuje do globálneho finále, ktoré je naplánované koncom apríla 2026 v Paríži.
Nonstop s telefónom
Manažovanie krízových situácií, osobitne, ak ide o evakuácie občanov z krízou zasiahnutých oblastí alebo vojnových zón, je o neustálom telefonovaní, operatívnom riešení a dohadovaní najmenších detailov. V pohotovosti je aj Medzinárodné operačné krízové centrum na ministerstve, ktoré slúži ako infolinka a prvý bod kontaktu pre Slovákov v ohrození.
„Dostávame množstvo telefonátov nielen od našich občanov v núdzi, ale aj od zahraničných partnerov – najmä z ministerstiev zahraničných vecí alebo zahraničných ambasád, ktorí nás žiadajú o pomoc s umiestnením ich občanov na našich evakuačných letoch. Pri evakuácii z Izraelu a Jordánska to bolo nonstop od skorého rána až do neskorej noci,“ hovorí Alexandra.
Ani vtedy, keď naše lietadlo čaká na letisku na evakuantov, nie je vyhraté. Vždy sa niečo nečakané udeje, ide o komplikácie na hraničných priechodoch alebo kontrole na letisku, ktoré však už majú v plnej moci miestne zložky. Rýchlo sa môže zhoršiť aj bezpečnostná situácia v okolí letiska, ktorá znemožní odlet. Komplikáciou je aj zhoršenie zdravotného stavu niektorých z pasažierov, či príliš veľká batožina alebo chýbajúce dokumenty pre cestu domáceho zvieraťa.
Slovensko je špička
Slovensko je svojimi aktivitami v krízach známe a viaceré krajiny sa na nás spoliehajú. Nerieši len pomoc vlastným občanom, ale aj miestnemu obyvateľstvu v krízou zasiahnutých oblastiach. Požiare v Taliansku, Španielsku, Albánsku v roku 2025, v Grécku v roku 2023, povodne vo Francúzsku v roku 2024 či zemetrasenie v Turecku v roku 2023, tam všade Slovensko poskytlo pomoc vyslaním svojich záchranných zložiek, alebo urgentnej materiálnej pomoci. Civilnému obyvateľstvu dlhodobo pomáha v Gaze a na Ukrajine.
Situácia vo svete sa podľa odborníkov kontinuálne zhoršuje, či už dôsledkom ozbrojených konfliktov alebo prírodných katastrof. Slovenská krízová diplomacia sa osobitne zameriava na krajiny Blízkeho východu, najmä tie, kde eviduje viac slovenských občanov, ako Izrael a Jordánsko. Aktuálne intenzívne sleduje aj vývoj v Iráne a Libanone a zvýšenú pozornosť má aj Kuba a Venezuela.
Kedy sa spustí evakuácia?
Podstatný pre záchranu je určitý počet slovenských občanov zaregistrovaných v danej krajine. " Dôležité je, aby sa občania pred každou cestou do zahraničia zaregistrovali. Zaberie to len niekoľko minút, no v krízovej situácii to môže rozhodnúť o rýchlosti poskytnutia pomoci. Vďaka tomu vieme zistiť, kde sa naši občania nachádzajú a môžeme ich kontaktovať.
Registrácia pred cestou do zahraničia je zadarmo a za pár minút cez webstránku ministerstva alebo cez aplikáciu Svetobežka," vysvetľuje Alexandra Janečková. Ak v krajine, kde sa situácia náhle zhorší (pre ozbrojený konflikt, protest alebo prírodnú katastrofu), nemáme zaregistrovaných žiadnych slovenských občanov, nespustí sa evakuáciu. Tá je vždy krajným riešením, keď už neexistujú iné bezpečné i komerčné možnosti návratu.
Príprava priamo v teréne
Osobné kontakty sú v krízovom manažmente kľúčové a sú podľa diplomatky Alexandry základom úspešného riešenia a definujú aj rýchlosť reakcie. "Potvrdilo sa to pri evakuácii z Izraelu a Jordánska v júni 2025. Išlo o najväčšiu a logisticky najnáročnejšiu evakuáciu občanov v histórii Slovenska, objasnila Alexandra Janečková.
„Jej úspech spočíval aj v tom, že sme využili naše dobré kontakty na miestnych partnerov. Priame komunikačné linky sme vybudovali už predtým, vďaka našej expertnej misii v Jordánsku, spolu s našimi bezpečnostnými zložkami. Bolo to len pár mesiacov pred ostrou evakuáciou. Práve vďaka tomu sme už na tretí deň od vzniku ozbrojeného konfliktu mali v Jordánsku naše prvé tri lietadlá na evakuáciu civilistov,“ opisuje udalosti z minulého leta.
Pri evakuačných operáciách Slováci využívajú kapacity aj pre zahraničných občanov. Samozrejme všetci, ktorých na palubu zoberú, musia spĺňať určité najmä bezpečnostné podmienky a mať v poriadku doklady. „Zdieľanie miest je dôležitým gestom solidarity. Rovnako postupujú aj iné krajiny. Pri preprave občanov iných národností sa zároveň využívame možnosť refundácie finančných nákladov od EÚ prostredníctvom tzv. mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Vďaka tomu sú preplácané naše náklady na evakuáciu a to až do výšky 75%,“ dodáva Janečková.
Osobné skúsenosti sú podľa nej v krízovom manažmente nenahraditeľné. Pravidelne cestuje do zahraničia, najmä na Blízky východ, pre prípravu a plánovanie priamo v teréne. Ministerstvo zahraničia má výbornú spoluprácu s Prezídiom Policajného zboru SR, osobitne s Útvarom osobitného určenia, ktorej výsledkom je hlavne práca v teréne.
Tu a teraz, ale radšej skôr
Vedieť sa rýchlo rozhodovať pod veľkým časovým stresom a tlakom, rozmýšľať pragmaticky a vedieť zvážiť potenciálne riziká. To je základ dobrého výsledku. Pri vyslaní slovenského leteckého špeciálu sa zvažujú rôzne scenáre evakuácie. Kedy, kam, po koľko ľudí, ale aj o tom, ktoré skupiny civilistov budú mať v lietadle prednosť v prípade, že je na prvý let viac ľudí ako miest v lietadle. Náročné je sa vedieť rozhodnúť, či pokyn na odlet lietadla má byť ihneď alebo naopak, treba pokyn na jeho zdržanie.
„Tu nie je priestor na dohady, zdĺhavé diskusie, musíte sa rozhodovať okamžite, keďže okno príležitosti na vykonanie evakuácie môže zaniknúť. V októbri 2024 sme vykonali tzv. preventívnu evakuáciu našich občanov z Libanonu. Bolo to vôbec po prvýkrát v histórii Slovenska, že sme pristúpili k takémuto kroku a nečakali sme na dramatické zhoršenie situácie, " hovorí Alexandra a dodáva: "Pri evakuácii sa riadim pravidlom a mojim osobným presvedčením, že radšej skôr a preventívne než neskôr a vôbec.“
Krízová diplomacia sa mení
Krízová diplomacia je skôr doména mužov, ktorí sú v oblasti krízového riadenia a bezpečnosti viac zastúpení a ich výsledky sú aj viac prezentované. Alexandra je prvou ženou v tejto funkcii v rezorte zahraničných vecí. Hovorí, že v niektorých prípadoch je byť ženou výhodou, čo sa ukázalo pri dôležitých rokovaniach v zahraničí, ale musela som si najprv vybudovať meno a presadiť sa.
Nominácia do súťaže Women Changing the World Awards ju podľa vlastných slov veľmi prekvapila. Ocenenie vníma ako priestor hovoriť o rôznych témach, vrátane humanitárnej a bezpečnostnej situácie v zahraničí. „Už toto ocenenie v rámci česko-slovenského WCWA mi dodalo pozitívnu energiu a impulz. Nikdy som nezažila takú obrovskú podporu množstva žien z Česka a Slovenska,“ dodáva.
Verí, že sa teraz výsledky a úspechy slovenského krízového manažmentu dostanú viac do povedomia. Medzitým už vymyslela viacero nových aktivít pre ľudí z Gazy a Libanonu. „Na svetové finále v Paríži sa teším, ale tak ako v prípade lokálneho kola, cieľom nie je výhra. Je to o ceste, vytváraní príležitostí, siete kontaktov a možnosti spoznať inšpiratívne ženy z celého sveta.“