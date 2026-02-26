Na štrúdľu do Viedne zadarmo? Slovensko a Rakúsko začali debatu o bezplatných diaľniciach

Podľa rezortu dopravy by sa oslobodenie platiť diaľničnú známku týkalo prihraničných oblastí. „Zhodli sme sa, že by sme obaja mali zapracovať na tom, aby boli prihraničné regióny oslobodené od platenia diaľničných poplatkov. Je správne, aby tí ľudia, ktorí potrebujú používať iba nejakých prvých päť kilometrov rakúskej diaľnice – to znamená po ten prvý zjazd v Kittsee, alebo v Gattendorfe, si nemuseli kupovať diaľničnú známku,” vysvetlil Ráž s tým, že veľa ľudí tam už pravdepodobne dostalo pokutu.
Kompenzáciou za tento ústupok by podľa Ráža malo byť oslobodenie úseku od diaľničného prechodu po Bratislavu. Dohoda je však čerstvo otvorená a s rakúskym ministrom dopravy Petrom Henke zatiaľ potvrdili iba zárodok možnej spolupráce.
„Bude to vyžadovať viacero analýz, konzultácií na oboch stranách či už s Národnou diaľničnou spoločnosťou, alebo jej rakúskou verziou. Zhodli sme sa, že na tomto by sme sa ale v budúcnosti asi vedeli dohodnúť,” uzavrel.
Najväčší prínos by po takejto dohode mali vodiči, ktorí smerujú do Viedne alebo do rakúskych pohraničných obcí len „na otočku“. Bez nutnosti kupovať rakúsku diaľničnú známku by ušetrili peniaze pri krátkej návšteve alebo jednorázovom prejazde. Zároveň by nemuseli obchádzať spoplatnené úseky cez slovenské aj rakúske dediny. Krajiny by získala pohodlnejšie spojenie s rakúskou diaľničnou sieťou.
Výhodou by to bolo obzvlášť pre tých, ktorí do Rakúska chodia sporadicky, nie pravidelne. Situácia by sa zlepšila aj pre pendlerov, ktorí dochádzajú za školou či zamestnaním autami. Väčšina z nich investuje do diaľničnej známky, ale sú aj takí, ktorí platené úseky obchádzajú. Po novom by sa im výrazne skrátil jazdný čas.
Mnohým šoférom sa neoplatí kupovať rakúsku diaľničnú známku na jednodňový výlet či nákupy vo Viedni, tak sa diaľnici snažia vyhnúť. Prechádzajú tak cez Berg, Wolfsthal, Hainburg či ďalšie obce a využívajú miestne cesty. Tie by mohli byť odbremenené od hluku a znečistenia, keďže motivácia cesty zadarmo je silná. Neplatenie za prejazd by pomohol ušetriť aj Slovákom, ktorí v pohraničných zónach bývajú.
Tunel Karpaty aj spojenie letísk
Zároveň podľa ministra rozoberali viacero susedských dopravných tém. „Od posilnenia železničnej dopravy až k tomu, ako budú Rakúšania počas výluky na trati z Bratislavy do Břeclavi posielať vlaky cez Slovensko, cez Záhorie. Informovali sme sa navzájom aj o pokračovaní príprav takzvaných vrtiek vysokorýchlostných tratí v oboch krajinách,” priblížil.
Otvorili aj dobudovanie rakúskej rýchlostnej cesty S8, ktorá má v budúcnosti krajinu napojiť na križovatku D2 Stupava a výrazne urýchli cestu do Viedne. „Na ňu sa následne výhľadovo napojí aj D4 s tunelom Karpaty. Pán minister ma uistil, že potrebu vybudovania tejto cesty vníma, čo je výrazná zmena pre Slovensko,” dodal Ráž.Čítajte viac Zápcha na diaľnici ako výhoda: Taliansko platí vodičom za zdržanie, peklo na slovenských cestách by sa tým mohlo tiež dramaticky zlepšiť
V tomto projekte by podľa našej hlavy rezortu pomohol aj zákon o strategických investíciách, ktorý rakúskej strane predstavil. Predchádzajúce vedenie rakúskeho rezortu dopravy zámeru naklonené nebolo. Rakúšania sa v tomto projekte boria s aktivistami, komplikovaným posudzovaním vplyvov na životné prostredie, aj súdnym sporom.
O čosi aktuálnejšou témou bola aj verejná doprava medzi bratislavským a viedenským letiskom. Momentálne nie je priamy autobusový spoj, ktorý by dopravil cestujúcich z a na obe letiská. Pasažieri využívajú súkromné spoločnosti, tie ich však vyzdvihnú či dovezú na rôzne miestach Bratislavy – ako pod Mostom SNP, z Autobusovej stanice Nivy, alebo Einsteinovej ulice. Priamy spoj by zrýchlil presuny a odstránil nutnosť prestupov.
„Keďže sme rozlietali letisko, prax ukázala, že je to potrebné. Začali by sme pracovať aj na priamom prepojení autobusovou linkou medzi letiskami Bratislavy a Viedne. Aj na tomto ideme intenzívne pracovať,” dodal Ráž.