Šupka namiesto plastu. Európa mení pravidlá balenia. Výrobcov čakajú nové povinnosti a zákazníkov nové ceny

Miniatúrne hotelové šampóny, plastové porcie kečupu, vzduch v krabiciach z e-shopov aj zbytočne naddimenzované obaly. Európa postupne opúšťa dobu jednorazových plastov a marketingových trikov, ktoré roky nafukovali objem odpadu. Zaužívané balenia našich obľúbených produktov tak majú v najbližšom období definitívne skončiť. Čo ich však nahradí?
Rozlúčiť sa budeme musieť s malými kozmetickými baleniami v hoteloch, s jednorazovými obalmi na jedlo konzumované priamo v prevádzke aj s miniatúrnymi porciami cukru či omáčok. E-shopy už nebudú môcť posielať tovar v krabiciach, ktoré sú z polovice vyplnené vzduchom, a výrobcovia budú musieť preukazovať, že každý gram obalu je nevyhnutný.Čítajte viac Už žiadne mini šampóny ani vzduch v krabiciach. Brusel vyhlásil vojnu odpadu z obalov
Za týmito zmenami stojí nové nariadenie Európskej únie (EÚ) o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR), aby boli do roku 2030 všetky obaly opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Únia ním reaguje na rastúci objem vyprodukovaného odpadu. To, čo sa však dnes mení v legislatíve, sa zajtra môže odzrkadliť na účtenkách.
Priplatíme si za ekologické obaly?
Iva Werbycká, riaditeľka Obalového inštitútu SYBA, ktorý poskytuje odborné poradenstvo v oblasti legislatívy a inovácií v obalovom priemysle, hovorí, že sa máme pripraviť na vyššie ceny. „Je veľmi pravdepodobné, že za niektoré výrobky budeme platiť viac,“ skonštatovala. Výrobcovia budú musieť prispôsobiť svoje technológie, ale výrazne sa zvýši aj administratívna záťaž, napríklad preukázanie súladu s legislatívou. To sú podľa nej všetko náklady, ktoré sa odrazia v cenách.
Podľa riaditeľky komunikácie Organizácie zodpovedných výrobcov (OZV) Envi-Pak Kataríny Kretter sa však výrobcovia budú snažiť, aby samotné náklady významne neovplyvnili výslednú cenu produktov.
Tiež vysvetľuje, že spotrebiteľom sa týmto krokom výrazne uľahčí proces triedenia. Nové obaly totiž budú prioritne vyrábané z jedného materiálu tak, aby ich kupujúci nemusel oddeľovať, a zároveň pribudne aj označovanie samotného materiálového zloženia.Čítajte viac Nespokojný Taraba oslavuje prvý krok k demontáži Green Dealu
Za najväčšiu výzvu Werbycká aj Envi-Pak považujú práve také obaly, ktoré sú tvorené z viacerých od seba neoddeliteľných vrstiev. „Niektoré obaly patria k ťažko recyklovateľným aj preto, že ich jednoducho ľudia zle vytriedia – neoddelia od seba všetko, čo sa oddeliť má,“ upozorňuje Kretter.
Typickým príkladom sú podľa nej jogurtové kelímky s papierovým rukávom a viečkom. Výrobcovia papierový rukáv používajú preto, aby znížili množstvo plastu a zároveň spevnili obal, ktorý by bez neho nebol dostatočne stabilný. Všetky tieto časti obalu je potrebné oddeliť, a to aj v prípade, keď patria do jednej nádoby.
Problematické sú podľa Werbyckej aj čierne plasty. „Problémom nie je len samotná farba, ale často aj zloženie čierneho pigmentu. Niektoré typy čiernych farbív zhoršujú detekciu počas triedenia, čím sa znižuje šanca, že obal skončí v správnom recyklačnom toku,“ vysvetľuje.
Šupka namiesto plastu
Minišampóny a sprchové gély v hoteloch by mali od roku 2030 nahradiť dopĺňateľné dávkovače, predpokladá expertka. Plastové obaly na jedlo budú zas s najväčšou pravdepodobnosťou nahradené ich recyklovateľnými verziami alebo vratným riadom.
Podľa spoločnosti Envi-Pak majú byť od februára 2028 plne kompostovateľné aj jednorazové plastové obaly na potraviny a nápoje, ktoré sa plnia a konzumujú priamo v hoteloch, reštauráciách či kaviarňach. Týka sa to napríklad plastových minibalení omáčok, obalov na koreniny, veľmi ľahkých plastových tašiek, ale aj samolepiek na ovocí a zelenine.
A ani zelenina a ovocie, ktorých hmotnosť nepresiahne jeden a pol kilogramu, už nebudú balené v plastových sáčkoch či vaničkách. „Pri niektorých produktoch možno očakávať návrat k voľnému predaju,“ domnieva sa Werbycká. V prípade mnohých druhov ovocia a zeleniny navyše obal ani nie je nevyhnutný. Banány, pomaranče či melóny majú prirodzený „obal“, ktorý ich chráni počas prepravy aj predaja. Aj to môže podporiť trend návratu k voľnému predaju pri vybraných produktoch.
Kretter predpokladá, že obaly na ovocie a zeleninu budú nahradené kompostovateľnými, a to najmä pri drobných plodoch. „Veď asi nikto z nás si nevie predstaviť, že by si z regála nakladal rukami maliny či čučoriedky,“ dodáva.Čítajte viac Česi kritizujú zámer postaviť spaľovňu pri Skalici, podporil ich aj český minister
Okrem toho by bez priehľadných obalov bola kontrola kvality tovaru v obchodoch výrazne ťažšia. „Žiadali sme výnimky pre vybrané ovocie a zeleninu, kde má balenie jasný účel,“ hovorí odborníčka. Alternatívy, ako malé papierové tašky, no prax ukázala trhliny – zákazníci si do nich miešali rôzne druhy ovocia a zeleniny, čo otvorilo otázku hygieny aj ochrany tovaru.
Werbycká upozorňuje, že novému nariadeniu sa na Slovensku venujú najmä organizácie zodpovedné za odpad a samotní výrobcovia. Na úrovni Ministerstva životného prostredia však podľa jej informácií neprebieha odborná diskusia, nefungujú pracovné skupiny a nepripravuje sa ani novela zákona o odpadoch, ktorá by slovenskú legislatívu harmonizovala s novými európskymi pravidlami.
„PPWR nebola venovaná výraznejšia pozornosť ani v novej stratégii odpadového hospodárstva do roku 2035. Považujem to za zásadný problém,“ konštatuje.