Progresívci bijú na poplach: Samosprávam hrozí pokles príjmov v desiatkach miliónov eur

„V praxi to znamená jediné, mestá a obce budú musieť znovu škrtať investičné projekty. Najviac to zasiahne menšie obce, ktoré už teraz fungujú na hrane udržateľnosti,“ upozornil.
Členka Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková doplnila, že výpadok sa má dotknúť všetkých úrovní samosprávy. „Obce a mestá prídu približne o 41 miliónov eur, samosprávne kraje o ďalších 23 miliónov. Dôvodom sú nižšie výbery dane z príjmu fyzických osôb,“ uviedla. Podľa nej budú samosprávy musieť výpadok nahrádzať inými príjmami vrátane vyšších miestnych daní a poplatkov.
Hanuliaková zároveň uviedla, že na riziko nadhodnotených príjmov upozorňovali rezortu financií spolu s nezávislými analytickými inštitútmi už skôr. „Vláde sme hovorili, že minuloročná prognóza je príliš optimistická, a že konsolidáciou nevyberie toľko peňazí, ako plánuje. Teraz sa to potvrdzuje,“ dodala.
Líder PS pre financie Štefan Kišš uviedol, že situáciu podľa neho pocítia obyvatelia na kvalite verejných služieb. „Nejde len o zlú prognózu. Problémom je najmä to, že konsolidácia zadusila ekonomiku a aj samotná efektivita výberu daní, ktorá je nízka,“ uzavrel.
PS upozornilo, že chybný odhad vlády sa podľa neho môže prejaviť obmedzením služieb, odložením investícií alebo zvýšením miestnych daní a poplatkov.