Do štadióna polície sa zahryzli bagre. Projekt za milióny má pomôcť aj olympionikom

Na mieste chátrajúceho areálu už prebiehajú búracie práce. Má tam vzniknúť moderný športový komplex s futbalovým štadiónom, halou pre loptové a úpolové športy, atletickým štadiónom aj strelnicou. Projekt predstavili už v roku 2019.
„Dnes sme tu pri príležitosti prvej fázy tohto projektu. Dôjde ku kompletnej výstavbe nového Športového centra polície. Na začiatku roka 2025 sa nám podarilo získať právoplatné stavebné povolenie od mestskej časti Dúbravka, aby sme mohli konať. Chcem zdôrazniť, že tento projekt bude realizovaný s maximálnym dôrazom na transparentnosť. Celková výška tejto investície sa pohybuje na úrovni 50 miliónov eur a tento projekt chceme realizovať v horizonte do piatich rokov,“ uviedol Šutaj Eštok a následne sa poďakoval ministerstvu cestovného ruchu a športu za to, že Fond na podporu športu uvoľnil na projekt počas trvania realizácie 15 miliónov eur.
Štyri etapy
Obnova a výstavba areálu je rozdelená do štyroch etáp. „Projekt je rozplánovaný do roku 2030. Prvá etapa sa realizuje už v tomto roku, keď sa už, ako ste mali možnosť vidieť, začali búracie práce. Tento aj budúci rok sa budú ešte realizovať terénne úpravy a technická príprava infraštruktúry celého areálu, inžinierske siete a prípojky," začal vymenúvať minister.
V rámci druhej etapy projektu je podľa Šutaja Eštoka naplánovaný začiatok na rok 2028. „Pokrýva hlavné športové objekty, Športové centrum polície, športovú halu, atletický tunel. No a v tretej a štvrtej etape sa počíta s futbalovou infraštruktúrou v rámci ihriska aj tribúny. A rovnako na záver je tu nachystaný aj strelecký areál,“ dodal minister vnútra.
Nové objekty areálu vzniknú zo všetkých strán futbalového ihriska, ktorého hlavná tribúna bude zachovaná a prestavaná. Atletický štadión, v časti smerom k Poliankam, bude mať bežecký ovál i šprintérsku rovinku so šiestimi dráhami, takisto sektory pre skokanské disciplíny. Vo vnútri oválu bude tréningová plocha pre futbal, využiteľná aj pre vrhačské atletické disciplíny. Šprintéri i skokani do diaľky budú môcť využívať aj atletický tunel.
Pomoc zlepšiť výsledky olympionikom
„Po predchádzajúcom vedení nám ostala 56-miliónová rezerva, ktorú však máme problém rozpúšťať v rámci limitu verejných výdavkov. Takže tohto roku máme pred sebou 60 miliónov, ten bežný rozpočet Fondu na podporu športu, a budeme sa snažiť z toho 56-miliónového rozpočtu, ktorý ostal po predchádzajúcom nevyčerpaní vedenia, vysanovať čo najviac. A tu je práve priestor na to investovať do takýchto úžasných projektov, ktoré budú slúžiť tak, ako sme počuli, či už bezpečnostným zložkám, záchranným zložkám, ale najmä doplnia infraštruktúru občianskeho vybavenia nášho hlavného mesta,“ povedal Rudolf Huliak (nezávislý), minister cestovného ruchu a športu.
Prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel verí, že nový areál pomôže v dlhodobom horizonte aj k zlepšeniu výsledkov na olympijských hrách.
„Ak očakávame od slovenských športovcov naozaj výsledky na svetovej úrovni, je veľmi dôležité, aby sme aj vytvorili podmienky, aby ich mohli dosahovať. A práve tento areál takéto podmienky bude vytvárať," uviedol Siekel.
„A možno aj po tom, ako sa podarilo Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica mať svoj domovský stánok zrekonštruovaný, tak sa veľmi teším, že aj v Bratislave pribudne takýto stánok pre Športové centrum polície. Ja mu želám, aby bolo plné športovcov, aby bolo plné profesionálnych športovcov, ale aj športovej verejnosti, mládežníkov. A aby naozaj športovci v ňom nachádzali presne to, čo potrebujú k svojej športovej príprave – profesionálne podmienky a dobrých, vhodných trénerov. A potom sa teším aj na tú zmenu športových výsledkov, ktoré budeme dosahovať aj na olympijských hrách, ktoré všetci tak veľmi čakáme,“ dodal Siekel.