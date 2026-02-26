Kontakty mal s Bašternákom i Kočnerom. Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze Carlton oslobodili

Informoval o tom Denník N. Zároveň pripomenul, že podľa obžaloby si prokurátor od podnikateľa Erika Mikurčíka vypýtal 100-tisíc eur. Samosudca však nepovažoval dôkazy za dostatočné a skonštatoval, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, za ktorý bol obžalovaný stíhaný. Rozsudok ešte nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry sa proti nemu odvolal.
„Úplatok si podľa Mikurčíka pýtal za to, že mu vybaví zrušenie obvinenia a zabezpečí aj zastavenie trestného stíhania v prípade Carlton. Mikurčíka vyšetrovali za to, že bez vedomia spoločníkov ovládol hotel v centre Bratislavy," napísal Denník N. Ako ďalej uviedol, Mikurčík si dal do vrecka nahrávacie zariadenie a nahral rozhovor s prokurátorom Palovičom. „Nahrávka pritom nezachytila konkrétne slová o úplatku ani sumu. Mikurčík tvrdil, že Palovič napísal cifru 100-tisíc na papierik," doplnil denník. Dodal, že prokurátor mal kontakty s Ladislavom Bašternákom a jeho kontakty s Marianom Kočnerom ukázala Threema.Čítajte viac Kauza Carlton: Palovič žiadal 100-tisíc eur za ovplyvnenie prokurátorov, tvrdí obžaloba. Vypovedal aj Kováčik