Kontakty mal s Bašternákom i Kočnerom. Prokurátora Paloviča v korupčnej kauze Carlton oslobodili

Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici ešte v polovici februára oslobodil prokurátora Bystríka Paloviča staršieho spod obžaloby zo zločinov prijímania úplatku a zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Informoval o tom Denník N. Zároveň pripomenul, že podľa obžaloby si prokurátor od podnikateľa Erika Mikurčíka vypýtal 100-tisíc eur. Samosudca však nepovažoval dôkazy za dostatočné a skonštatoval, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, za ktorý bol obžalovaný stíhaný. Rozsudok ešte nie je právoplatný a prokurátor generálnej prokuratúry sa proti nemu odvolal.

„Úplatok si podľa Mikurčíka pýtal za to, že mu vybaví zrušenie obvinenia a zabezpečí aj zastavenie trestného stíhania v prípade Carlton. Mikurčíka vyšetrovali za to, že bez vedomia spoločníkov ovládol hotel v centre Bratislavy," napísal Denník N. Ako ďalej uviedol, Mikurčík si dal do vrecka nahrávacie zariadenie a nahral rozhovor s prokurátorom Palovičom. „Nahrávka pritom nezachytila konkrétne slová o úplatku ani sumu. Mikurčík tvrdil, že Palovič napísal cifru 100-tisíc na papierik," doplnil denník. Dodal, že prokurátor mal kontakty s Ladislavom Bašternákom a jeho kontakty s Marianom Kočnerom ukázala Threema.

