Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Koniec voľby poštou? Koalícia chce Slovákov poslať k urnám na ambasády. PS: Už teraz máte strach

Koniec voľby poštou? Koalícia chce Slovákov poslať k urnám na ambasády. PS: Už teraz máte strach

Slováci žijúci v zahraničí zrejme čoskoro stratia možnosť odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách prostredníctvom pošty. Podľa pripravovanej novely by sa mal volebný proces presunúť výhradne na zastupiteľské úrady. Kým vládna koalícia argumentuje ochranou ústavnosti a tajnosti hlasovania, opozícia hovorí o účelovej snahe odstaviť voličov, ktorí sympatizujú s liberálnym táborom.

27.02.2026 05:00
debata (52)
Král na ťahu: Smer v súboji s PS
Video
Zdroj: ta3

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) v diskusii ta3 Král na ťahu naznačil, že by v obmedzeniach zašiel ešte ďalej a voľbu poštou by zrušil úplne. Podľa jeho slov by mal občan, ktorý v cudzine žije desiatky rokov, raz za štyri roky merať cestu priamo na Slovensko, ak chce rozhodovať o jeho smerovaní. Minister zároveň spochybnil bezpečnosť súčasného systému. „Tajnosť voľby zachovaná nebola. Mohlo sa stať, že otec za jedným stolom vypísal lístky za celú rodinu,“ uviedol Takáč s tým, že osobná účasť na ambasáde je ústavne čistejším riešením.

Kaliňák o voľbách poštou
Video
Zdroj: TASR

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) doplnil, že novela sa inšpiruje dánskym modelom, kde je prioritou volebné právo pre občanov s trvalým pobytom v domovskej krajine. Zároveň vyjadril obavy z možnej manipulácie volieb prostredníctvom zahraničných vplyvov a influencerov.

Opozícia: Ide o strach z výsledkov

Progresívne Slovensko (PS) tieto argumenty ostro odmieta a označuje ich za „absolútne dohady“. Poslanec Ján Hargaš pripomenul, že voľbu poštou zaviedol v roku 2006 práve vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. „Dvadsať rokov vám to nevadilo. Teraz vidíte, že vám čísla nevychádzajú a voľby prehráte, tak chcete oslabiť opozíciu, ktorá zo zahraničia dostáva väčšinu hlasov,“ kontroval Hargaš.

SR Snina cudzinecká polícia PZ Michalovce nové pracovisko POX Čítajte viac Zmena pri voľbe poštou zo zahraničia? Susko hovorí o potrebe úpravy, Šutaj Eštok o tom nevie

Do diskusie zasiahla aj poslankyňa Zuzana Jurík (PS), ktorá ostro skritizovala prirovnanie k Dánsku. Poukázala na to, že Slovensko má v zahraničí v pomere k počtu obyvateľov výrazne viac občanov aj študentov než Dánsko. Zároveň upozornila na logistický paradox – vládny kabinet totiž nedávno zrušil slovenské veľvyslanectvo v Kodani.

„Viete, kde je najbližšie veľvyslanectvo? V Štokholme. To chcete našich študentov z Dánska posielať voliť do Štokholmu?“ pýtala sa poslankyňa. Podľa nej sa koalícia snaží z občanov v cudzine urobiť „občanov druhej kategórie“ len preto, že ich politické preferencie nezodpovedajú vládnej línii.

Všetky relácie Král na ťahu nájdete tu.

Osud voľby poštou nateraz zostáva v rukách zákonodarcov, no už teraz je jasné, že téma bude jedným z hlavných bodov politického boja v nadchádzajúcom období.

Argumenty ZA zmenu (vládna koalícia – Smer):

  • Ochrana tajnosti hlasovania: Argumentujú, že pri voľbe poštou nevie štát zaručiť, že volič hlasuje slobodne a sám. Existuje podozrenie, že v rodinách môže dochádzať k ovplyvňovaniu alebo vypĺňaniu lístkov jednou osobou za ostatných.
  • Ústavná čistota: Osobná účasť pred komisiou na zastupiteľskom úrade je vnímaná ako najtransparentnejší spôsob identifikácie voliča a vyjadrenia jeho vôle.
  • Väzba na krajinu: Zastávajú názor, že o živote na Slovensku by mali primárne rozhodovať ľudia, ktorí v krajine reálne žijú a znášajú dôsledky politických rozhodnutí.
  • Zahraničné vplyvy: Existujú obavy z manipulácie verejnej mienky a volebných výsledkov prostredníctvom kampaní a influencerov financovaných zo zahraničia.
  • Inšpirácia inými štátmi: Odvolávajú sa na modely z iných európskych krajín (napr. spomínané Dánsko), kde sú pravidlá pre dlhodobo žijúcich v cudzine prísnejšie.

Argumenty PROTI zmene (opozícia – PS a kritici):

  • Vytváranie logistických bariér: Zrušenie pošty a nutnosť cestovať na ambasádu (ktorá môže byť v inom štáte, napr. z Dánska do Švédska) je vnímané ako úmyselné sťaženie prístupu k volebnému právu.
  • Diskriminácia občanov: Kritici tvrdia, že štát takto robí z tisícov Slovákov v zahraničí „občanov druhej kategórie“, hoci majú stále slovenské občianstvo a mnohí sa plánujú vrátiť.
  • Účelovosť a politický kalkul: Keďže voliči v zahraničí štatisticky častejšie volia liberálnu opozíciu, zmena pravidiel tesne pred voľbami pôsobí ako snaha vládnej moci zbaviť sa nepohodlných hlasov.
  • Špecifická situácia Slovenska: Na rozdiel od iných krajín má Slovensko v zahraničí extrémne vysoký podiel mladých ľudí a študentov (vyše 20 %), pre ktorých je kontakt s domovom dôležitý.
  • Retrospektíva: Systém voľby poštou fungoval bez zásadných škandálov takmer 20 rokov a zaviedla ho v roku 2006 práve strana Smer, čo vyvoláva otázky, prečo sa stal problémom až teraz.
Facebook X.com 52 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #voľba poštou #parlamentné voľby 2027
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"