Koniec voľby poštou? Koalícia chce Slovákov poslať k urnám na ambasády. PS: Už teraz máte strach

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) v diskusii ta3 Král na ťahu naznačil, že by v obmedzeniach zašiel ešte ďalej a voľbu poštou by zrušil úplne. Podľa jeho slov by mal občan, ktorý v cudzine žije desiatky rokov, raz za štyri roky merať cestu priamo na Slovensko, ak chce rozhodovať o jeho smerovaní. Minister zároveň spochybnil bezpečnosť súčasného systému. „Tajnosť voľby zachovaná nebola. Mohlo sa stať, že otec za jedným stolom vypísal lístky za celú rodinu,“ uviedol Takáč s tým, že osobná účasť na ambasáde je ústavne čistejším riešením.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) doplnil, že novela sa inšpiruje dánskym modelom, kde je prioritou volebné právo pre občanov s trvalým pobytom v domovskej krajine. Zároveň vyjadril obavy z možnej manipulácie volieb prostredníctvom zahraničných vplyvov a influencerov.
Opozícia: Ide o strach z výsledkov
Progresívne Slovensko (PS) tieto argumenty ostro odmieta a označuje ich za „absolútne dohady“. Poslanec Ján Hargaš pripomenul, že voľbu poštou zaviedol v roku 2006 práve vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. „Dvadsať rokov vám to nevadilo. Teraz vidíte, že vám čísla nevychádzajú a voľby prehráte, tak chcete oslabiť opozíciu, ktorá zo zahraničia dostáva väčšinu hlasov,“ kontroval Hargaš.Čítajte viac Zmena pri voľbe poštou zo zahraničia? Susko hovorí o potrebe úpravy, Šutaj Eštok o tom nevie
Do diskusie zasiahla aj poslankyňa Zuzana Jurík (PS), ktorá ostro skritizovala prirovnanie k Dánsku. Poukázala na to, že Slovensko má v zahraničí v pomere k počtu obyvateľov výrazne viac občanov aj študentov než Dánsko. Zároveň upozornila na logistický paradox – vládny kabinet totiž nedávno zrušil slovenské veľvyslanectvo v Kodani.
„Viete, kde je najbližšie veľvyslanectvo? V Štokholme. To chcete našich študentov z Dánska posielať voliť do Štokholmu?“ pýtala sa poslankyňa. Podľa nej sa koalícia snaží z občanov v cudzine urobiť „občanov druhej kategórie“ len preto, že ich politické preferencie nezodpovedajú vládnej línii.
Osud voľby poštou nateraz zostáva v rukách zákonodarcov, no už teraz je jasné, že téma bude jedným z hlavných bodov politického boja v nadchádzajúcom období.
Argumenty ZA zmenu (vládna koalícia – Smer):
- Ochrana tajnosti hlasovania: Argumentujú, že pri voľbe poštou nevie štát zaručiť, že volič hlasuje slobodne a sám. Existuje podozrenie, že v rodinách môže dochádzať k ovplyvňovaniu alebo vypĺňaniu lístkov jednou osobou za ostatných.
- Ústavná čistota: Osobná účasť pred komisiou na zastupiteľskom úrade je vnímaná ako najtransparentnejší spôsob identifikácie voliča a vyjadrenia jeho vôle.
- Väzba na krajinu: Zastávajú názor, že o živote na Slovensku by mali primárne rozhodovať ľudia, ktorí v krajine reálne žijú a znášajú dôsledky politických rozhodnutí.
- Zahraničné vplyvy: Existujú obavy z manipulácie verejnej mienky a volebných výsledkov prostredníctvom kampaní a influencerov financovaných zo zahraničia.
- Inšpirácia inými štátmi: Odvolávajú sa na modely z iných európskych krajín (napr. spomínané Dánsko), kde sú pravidlá pre dlhodobo žijúcich v cudzine prísnejšie.
Argumenty PROTI zmene (opozícia – PS a kritici):
- Vytváranie logistických bariér: Zrušenie pošty a nutnosť cestovať na ambasádu (ktorá môže byť v inom štáte, napr. z Dánska do Švédska) je vnímané ako úmyselné sťaženie prístupu k volebnému právu.
- Diskriminácia občanov: Kritici tvrdia, že štát takto robí z tisícov Slovákov v zahraničí „občanov druhej kategórie“, hoci majú stále slovenské občianstvo a mnohí sa plánujú vrátiť.
- Účelovosť a politický kalkul: Keďže voliči v zahraničí štatisticky častejšie volia liberálnu opozíciu, zmena pravidiel tesne pred voľbami pôsobí ako snaha vládnej moci zbaviť sa nepohodlných hlasov.
- Špecifická situácia Slovenska: Na rozdiel od iných krajín má Slovensko v zahraničí extrémne vysoký podiel mladých ľudí a študentov (vyše 20 %), pre ktorých je kontakt s domovom dôležitý.
- Retrospektíva: Systém voľby poštou fungoval bez zásadných škandálov takmer 20 rokov a zaviedla ho v roku 2006 práve strana Smer, čo vyvoláva otázky, prečo sa stal problémom až teraz.