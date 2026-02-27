Erik Kaliňák: Voľba poštou nenapĺňa ústavné predpoklady, zákon na jej zrušenie je už hotový. V roku 2034 chcem kandidovať za prezidenta

Zastavenie núdzových dodávok elektriny Kaliňák považuje za reakciu na správanie Volodymyra Zelenského a dodal: „Ako suverénny štát na to musíme reagovať.“ Na otázku, či ide zo strany Ukrajiny o úmyselné konanie, odpovedal jednoznačne: „Jednoznačne.“
Venoval sa tiež pripravovanej zmene voľby zo zahraničia. Potvrdil, že zákon je už hotový. „Voľba poštou nenapĺňa ústavné predpoklady,“ povedal a vysvetlil, že koalícia chce umožniť hlasovanie na ambasádach: „Človek bude môcť odhlasovať tak, ako to poznáme my na Slovensku.“
V pozícii šéfa poradcov premiéra opísal svoju spoluprácu s Robertom Ficom ako otvorenú a partnerskú. „Nepoznám demokratickejšieho politika, čo sa týka straníckych rozhodnutí,“ povedal a dodal, že premiér je ochotný meniť názory na základe argumentov. K rozhodnutiu zastaviť núdzové dodávky elektriny uviedol: „Za mňa mal stopercentnú podporu.“
Na adresu generálneho prokurátora Maroša Žilinku bol mimoriadne kritický. Jeho správanie označil za obrat: „Je to tragický príbeh človeka, ktorý pred spravodlivosťou dal prednosť rente.“ Podľa Kaliňáka prokuratúra vykazuje vážnu nečinnosť: „Desiatky našich trestných oznámení sú vo vzduchoprázdne.“
V rozhovore sa Erik Kaliňák vyjadril aj k svojej politickej budúcnosti, ktorú podľa vlastných slov zatiaľ aktívne neplánuje. Pripomenul síce, že už v minulosti avizoval prezidentské ambície, no ďalšie kroky necháva otvorené. „Túto otázku vôbec neriešim a viem, že som oznámil v roku 2020 svoju kandidatúru na prezidenta v roku 2034, ale to medziobdobie nemám vyriešené,“ povedal.