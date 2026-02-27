Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Král na ťahu v ta3: Ostrý súboj medzi Smerom a PS o volebných hlasoch zo zahraničia a ruskej rope

V ostrej debate v relácii Král na ťahu televízie ta3 sa stretli predstavitelia dvoch strán s najvyššími preferenciami. Za vládnuci Smer podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč, za opozičné Progresívne Slovensko poslankyňa Beáta Jurík a poslanec Ján Hargaš.

27.02.2026 05:00
Král na ťahu: Smer v súboji s PS
Zdroj: ta3

Prvou veľkou témou debaty bola pripravovaná zmena pravidiel pri volebných hlasoch z cudziny, kde koalícia chce zrušiť hlasovanie poštou. Voliť by tak mohli Slováci v zahraničí buď na ambasádach alebo prísť odvoliť na Slovensko. Opozičné strany s tým nesúhlasia.

Druhou témou bola dodávka ruskej ropy na Slovensko, kde sa obe strany dostali do vášnivej diskusie. Pozrite si záznam debaty a dozviete sa aj to, ktorá zo strán viac presvedčila divákov.

Ústavný právnik Bujňák o hlasovaní poštou a jeho možnom zrušení
Zdroj: ta3
