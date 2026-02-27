Král na ťahu v ta3: Ostrý súboj medzi Smerom a PS o volebných hlasoch zo zahraničia a ruskej rope

Prvou veľkou témou debaty bola pripravovaná zmena pravidiel pri volebných hlasoch z cudziny, kde koalícia chce zrušiť hlasovanie poštou. Voliť by tak mohli Slováci v zahraničí buď na ambasádach alebo prísť odvoliť na Slovensko. Opozičné strany s tým nesúhlasia.
Druhou témou bola dodávka ruskej ropy na Slovensko, kde sa obe strany dostali do vášnivej diskusie. Pozrite si záznam debaty a dozviete sa aj to, ktorá zo strán viac presvedčila divákov.Čítajte viac Koniec voľby poštou? Koalícia chce Slovákov poslať k urnám na ambasády. PS: Už teraz máte strach