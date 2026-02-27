Fico zachraňuje Slovalco: Občania sa na to neskladajú. Vláda našla zdroj peňazí

Premiér Robert Fico (Smer) po stretnutí so zástupcami spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom potvrdil, že slovenská vláda urobí všetko pre to, aby sa v roku 2027 znovu začal vyrábať primárny hliník. Táto výroba bola zastavená v roku 2023 kvôli vysokej cene elektrickej energie a produkcia nebola konkurencieschopná. „Na toto sa neposkladajú občania,“, podľa premiéra je to zásadná veta.
Nový systém emisií EK
Financie na rozbehnutie výroby pôjdu z predaja emisných povoleniek a v pondelok sa majú na úrade vlády dohodnúť presné kroky a časový harmonogram, ako sa bude postupovať. Robert Fico potvrdil, že Slovensko má záujem na tejto výrobe, najmä, keď sa v Žiari nad Hronom dá vyrábať hliník s nízkou uhlíkovou stopou.
Fico chce preto spolu s ostatnými premiérmi tlačiť „drasticky“ na Európsku komisiu .{target:_blank}":[tt_news:781365] kvôli systému emisných kontrol, najmä zmenách podmienok štátnych kompenzácií za tieto emisné kvóty tak, aby sa znížila ceny elektrickej energie. Uvažuje aj o možnosti vytvoriť pre ňu spoločný trh so susednými krajinami.
Pomáhame súkromnej spoločnosti
Zástupcovia slovenskej vlády a spoločnosti Slovalco podpísali preto v piatok memorandum, presne Memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco, a. s. medzi a nórskym koncernom Hydro Aluminium AS a Slovalco Invest, a. s. K obnoveniu výroby by podľa Roberta Fica mohlo viesť v roku 2027. Potvrdil, že vláda tak pomáha súkromnej spoločnosti, ale dôležitá je zamestnanosť i dane a odvody, ktoré bude Slovalco platiť. Zmluva na cenu elektrickej energie bude platiť desať rokov.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba doplnil, že bude potrebné dohodnúť postup aj medzi Slovenskými elektrárňami a Vodohospodárskou výstavbou, aby cena nekolísala, napríklad v čase sucha.
Pece začnú nabiehať na jeseň
Európa potrebuje tento materiál, uviedol generálny riaditeľ Slovalco Veselý. Zásadný je však dlhodobý prístup ku garantovanej cene elektrickej energie. Podľa neho už v novembri by mohli začať postupne nabiehať jednotlivé pece. "Máme 226 pecí a každý deň vieme spustiť jednu, ale v roku 2027 budú spustené naplno všetky, dodal Veselý.
„Obnovenie výroby primárneho hliníka v Slovalcu vnímame ako strategickú nevyhnutnosť pre Slovensko. Ide o kľúčový krok k posilneniu našej konkurencieschopnosti, rozvoju dodávateľských reťazcov a podpore zamestnanosti v regióne,“ konštatoval v reakcii prezident Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR SR Rastislav Machunka.