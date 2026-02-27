Pozor na sonický tresk, stíhačky F-16 budú lietať nadzvukovou rýchlosťou

Stíhačky F-16 budú dnes v rámci výcviku lietať nadzvukovou rýchlosťou. Ozbrojené sily (OS) SR preto upozorňujú na možný sonický tresk. Lietadlá budú cvičiť v predpoludňajších hodinách.
Na Slovensku sú ďalšie tri stíhačky F-16
Video
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR. / Zdroj: ta3
„Je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny, ktorá bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska,“ dodal hovorca OS SR Štefan Zemanovič s tým, že lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR.
Veliteľ bojovej letky F-16 pplk. Gregor: Američania nás už neučili ako lietať, ale ako použiť zbraňové systémy
Video
Vždy závisí od misie, môžete konať samostatne ako "lovec" alebo čakáte na pokyn. Zakaždým ide o komplexnú operáciu. Vitálne bojové informácie sa prenášajú automaticky do helmy, ktorá je drahšia ako luxusné auto. Piloti nerozprávajú, komunikujú v špeciálnych kódoch. Ukrajinskí piloti F16 poskytujú cenné bojové skúsenosti. Hovoríme s podplukovníkom Petrom Gregorom, veliteľom slovenskej bojovej letky F-16.