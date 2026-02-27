Glück zvolal výbor k darovaniu S-300 a migov Ukrajine: To, čo sa tu deje, je v demokratickom štáte neprípustné, povedal Žilinka a odišiel

Členovia výboru sa dostavili na zasadnutie takmer do nohy, chýbala len jedna poslankyňa, ktorá sa ospravedlnila. Trval viac ako dve hodiny a napokon sa skončil slovnou roztržkou a urážkami.
Predseda výboru naň pozval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý odišiel asi po 15 minútach, šéfa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho a prišiel aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati). Glück žiadal aj účasť bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu. Ten však neprišiel. Na výbore sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher (Smer) a tiež advokát David Lindtner.
Juraj Krúpa (SaS) hneď na úvod kritizoval, že výbor bol zvolaný v rozpore s rokovacím poriadkom a navrhol, aby sa jeho názov premenoval na cirkus, ktorým sa koalícia snaží prekryť „slayádu".
Žilinka sa dlho nezdržal
Generálny prokurátor na margo Remetovej absencie povedal, že žiaden prokurátor nemá povinnosť prísť na parlamentný výbor, najmä, keď sa stal obeťou bezprecedentných útokov politikov. Žilinka sa vyjadril a odcitoval viacero správ, ktoré v poslednom čase zo strany verejnosti dostali prokurátori. Spomína sa v nich, že sa na krajského prokurátora „varí voda v pekle", a že „také svine treba povešať či postrieľať".
Žilinka označil za absolútne neprípustné, aby na výbor pozýval krajského prokurátora ak sa na ňom zúčastňuje aj podávateľ trestných oznámení. „To, čo sa tu dnes deje, je v demokratickom štáte neprípustné," povedal a dodal, že viac sa na tomto výbore nebude zúčastňovať, lebo by porušoval zákon. Žiada, aby neurážali prokurátorov. Zároveň poukázal na to, že o veci, o ktorej mal výbor rokovať, nie je s konečnou platnosťou rozhodnuté.
„Generálna prokuratúra SR ako nadriadená prokuratúra v rámci vzťahov nadriadenosti a podriadenosti medzi prokuratúrami a prokurátormi vykonáva prieskum zákonnosti, jednak postupu a jednak rozhodnutia prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave. A tieto skutočnosti mi bránia akýmkoľvek spôsobom zaujímať akékoľvek stanoviská k zákonnosti alebo nezákonnosti postupov a zistení skôr, ako budem mať naštudovaný spisový materiál a zaujmem stanovisko,“ dodal.
„Dnes sme svedkami veľmi vážnej situácie, ktorá nastala a ktorú ja ako generálny prokurátor SR považujem za priamu snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry, OČTK a mňa priamo ako generálneho prokurátora SR, a to zo strany politického orgánu, ktorým nesporne brannobezpečnostný výbor Národnej rady (NR) SR je a ktorý nedisponuje ústavnou kompetenciou či právomocou na takúto aktivitu,“ uviedol novinárom v parlamente.
Žiadajú preveriť postup prokurátora
Melicher reagoval, že sa chcel pýtať Žilinku, prečo prokuratúra nevzala do úvahy analýzu Právnickej fakulty UK k darovaniu techniky. Podľa štátneho tajomníka to, že boli lietadlá uzemňované neznamená, že neboli letuschopné alebo bojaschopné. Raketami do S-300 sa podľa neho strieľalo aj v roku 2015 z bulharskej S-309. Melicher hovorí, že je možné, že SR bude musieť vrátiť peniaze, ktoré dostala z európskeho mierového nástroja.
Vyšetrovateľ si podľa Lindtnera osvojil argumentáciu exministra Jaroslava Naďa a tiež nevzal do úvahy vyjadrenia ostatných členov vtedajšej vlády, z ktorých sa niektorí vyjadrili, že o darovaní S-300 nevedeli. „Budeme žiadať preverenie postupu prokurátora krajskej prokuratúry,” povedal advokát.Čítajte viac Krajská prokuratúra prehovorila o darovaní vojenskej techniky Ukrajine
Šéf NKÚ: Kontrolóri nie sú sudcovia
Andrassy konštatoval, že sa ocitol na debate, ktorá nemá nič s agendou NKÚ. Úrad podľa neho nevie posúdiť, či je technika nadbytočná, a to, či má vláda v demisii právo darovať techniku, je podľa neho ústavná otázka. Keď navštívil Ukrajinu, tak mu obyvatelia ďakovali, že sme im poskytli techniku, ktorá chráni civilistov.
Aj neskôr zopakoval, že NKÚ preveril proces darovania materiálu vojenskej povahy a neposudzoval kvalitu stíhačiek ani protivzdušnej ochrany. „Preverovali sme postup vlády. Upozornili sme na možné problémy z hľadiska ústavnosti, že či vláda , ktorá je v demisii môže rozhodnúť o darovaní majetku vojenskej povahy,“ povedal novinárom. Úrad podľa neho poukázal aj na nezrovnalosti medzi výslednými sumami, ktoré hovorili o tom, koľko techniky, za akú sumu, sme darovali.
„Zistili sme tam nezrovnalosti za približne 30 miliónov eur. Z tohto hľadiska sme nevedeli vyčísliť škodu, pretože, ak máte nejakú hodnotu majetku, darujete ho niekomu, tak nemáte možnosť porovnávať, aká škoda tam mohla vzniknúť,“ opísal. Ako okračoval, aj preto OČTK postúpili protokol, ktorý popisoval aj darovanie munície Ukrajine na začiatku vojny. „Munícia a náboje sa darovali ešte bez toho, aby nás o to požiadala ukrajinská strana,“ povedal.
Ministerstvo obrany ani generálny štáb nevedeli preukázať, ako boli munícia a náboje vyskladnené a komu ich odovzdali. „Sme toho názoru, že došlo k porušeniu povinnosti približne na úrovni deviatich miliónov eur. Tento máš podnet, ktorý má aj Európska prokuratúra, je stále živý,“ poznamenal. Podľa Andrassyho ide o jediný prípad, ktorý NKÚ identifikoval ako jednoznačné porušenie povinnosti z hľadiska zákona. „To, či to tak naozaj je, rozhodne prokuratúra a v konečnom dôsledku až súdy,“ doplnil.
Ako poznamenal, Slovensko darovalo techniku za viac ako 660 miliónov. Zatiaľ sme dostali za ňu z mierového nástroja 82 miliónov eur, na ceste sú podľa šéfa NKÚ peniaze do cca 320 miliónov eur. Andrassy požiadal výbor, aby nevytváral nedôveru verejnosti a nezaťahoval NKÚ do politického zápasu. „Prosím, nespochybňujte fungovanie nezávislých kontrolných inštitúcií," vyjadril sa.
Šéf výboru: Nátlak sa nerobí pred verejnosťou ======_
Glück odmietol, že by spochybňovali NKÚ a kritizoval, že Žilinka odišiel skôr, ako mu stihli položiť otázky. „Nikto nechcel vytvárať žiaden nátlak, keby niekto chcel vytvárať nejaký nátlak, tak rozhodne sa to nerobí pred verejnosťou, toto bol verejný výbor národnej rady, ktorá do funkcie zvolila pána Žilinku, preto je jeho povinnosťou komunikovať s národnou radou, komunikovať s občanmi, pretože my tu zastupujeme občanov,“ vyhlásil Glück.
Považuje za výsmech občanom to, že NKÚ hovorí o pochybeniach z hľadiska hospodárnosti, no prokurátor krajskej prokuratúry povie, že „všetko je v poriadku, škoda nevznikla“.
Podľa Melichera ani rezort obrany nespochybňuje úrad a považuje ho za nezaujatý. Cena stíhačiek MiG-29 však mohla podľa Melichera po vypuknutí vojny vzrásť aj na viac ako miliardu eur.
Poslanec Tibor Gašpar (Smer) hovorí, že verejnosť nie je stotožnená s tým, ako bola vojenská technika darovaná. Gašpar obvinil Andrassyho, že pôsobí ako obhajca exministra Naďa. Argumentuje, že migy prešli modernizáciou na štandardy NATO.
Naďa nepustili k slovu
Poslanec Krúpa napadol priebeh vedenia výboru aj neskôr. Konkrétne za prítomnosť advokáta Lindtnera, ktorý podľa neho chýba na pozvánke. „Išlo o zasahovanie, zastrašovanie OČTK branno-bezpečnostným výborom," zhodnotil neskôr zasadnutie.
Opozícia tiež žiadala, aby bol do rozpravy prizvaný exminister Naď. Návrh neprešiel, čo poslanci kritizovali s tým, že výbor umožnil vystúpiť Lindtnerovi, ale Naďovi nie.
„Predstavitelia vládnej koalície dostali sériu zaúch, pretože nielen samotné zvolanie tohto výboru bolo mimo rokovacieho poriadku, ale bol porušený aj samotný rokovací poriadok výboru. Potom generálny prokurátor povedal, že ako ho môžu volať ako orgán, ktorý je zapojený do vyšetrovania k tomu, aby sa pred politikmi vyjadroval. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu priamo obvinil štátneho tajomníka, že nahráva videá s utajovanými skutočnosťami čím porušuje zákon,“ menoval po výbore Naď.
Vyjadrenia Žilinku aj Andrassyho podľa neho svedčia o tom, že ide o divadelné predstavenia Smeru s cieľom prekryť obrovské ekonomické problémy, a zároveň ukázať voličom, že je šanca dostať ho do väzenia.
„Prišiel som osobne, lebo som mal záujem vecne sa rozprávať a odpovedať na otázky. Síce obžalovaný Lindtner mohol vystúpiť, a pritom nebol ani ako hosť, ani pozvaný na tento výbor, čím bol znova porušený rokovací poriadok, ale ja, o ktorom celý čas hovorili, a dokonca ma priamo oslovovali počas rokovania, som nedostal možnosť, aby som sa vyjadril,“ vyjadril sa exminister.Čítajte viac Žilinka o stretnutí s Ficom: Nikto mi neponúkol ohryzenú kosť, nie som obchodník s kobercami
Mala prísť aj Maškarová?
Poslankyňa Irena Bihariová (Progresívne Slovensko) povedala, že ak koalícia chcela zvolať výbor v takejto zostave, mala pozvať aj policajnú prezidentku Janu Maškarovú. Robiť z témy solidarity pre Ukrajinu politickú tému je podľa nej neakceptovateľné.
Exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko) povedal, že si ako bývalý člen vlády stojí za darovaním stíhačiek Ukrajine. Odvolal sa na náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka, ktorý vtedajšiemu kabinetu potvrdil, že stíhačky boli neupotrebiteľné, a preto ich darovali. „Ja som to počul,” povedal Mikulec. Hovorí, že bolo šialenstvo nechať lietať pilotov na migoch, a že sa báli do nich sadať.
Remetova tlačovka
Glück o zvolaní výboru informoval na sociálnej sieti, Žilinku požiadal o udelenie súhlasu s vystúpením Remetu, pretože nedávno súhlasil s jeho vystúpením pred médiami. „Požiadal som generálneho prokurátora o udelenie súhlasu s vystúpením krajského prokurátora Remetu na výbore, keďže nedávno súhlasil s jeho tlačovou konferenciou, myslím si, že zvolení poslanci NR SR majú právo sa ho pýtať, ako to myslel s tým, že Hegerova vláda bola dobrý hospodár, keď ohrozila našu bezpečnosť,“ uviedol Glück.
Remeta začiatkom februára zvolal tlačovú konferenciu, kde informoval o záveroch vyšetrovania v súvislosti s vojenskou pomocou Ukrajine. Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní, ktoré sa týkali pomoci Ukrajine počas predchádzajúcich volebných období.
Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Ministerstvo obrany informovalo, že podá podnet na preskúmanie rozhodnutí. Krajská prokuratúra na prezentovaných záveroch trvá.