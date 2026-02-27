Maďarský MOL vyzýva chorvátskeho prepravcu, aby prepravoval ruskú ropu

MOL očakáva jasné stanovisko chorvátskej spoločnosti najneskôr do 27. februára 2026 v súvislosti s prepravou ruskej ropy. V prípade odmietnutia môže MOL podať podnet Európskej komisii a iniciovať uplatnenie náhrady škody. Podľa sankčných pravidiel EÚ a USA je tento prevádzkovateľ ropovodu povinný ropu prepraviť, pretože zatiaľ nejde o surovinu podliehajúcu sankciám.
Preprava po mori
Chorvátska štátna spoločnosť JANAF, ktorá prevádzkuje ropovodný systém na prepravu a skladovanie ropy je už dlhodobo informovaná o tom, že boli prerušené dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. Predpisy EÚ sú v tomto prípade jednoznačné: ak je dodávka ropy z Ruska do vnútrozemského členského štátu cez ropovod prerušená z dôvodov mimo kontroly daného členského štátu, je možné do tohto štátu dovážať ruskú ropu prepravenú po mori. Nariadenie neobsahuje žiadnu podmienku, podľa ktorej by MOL alebo iný prevádzkovateľ musel vopred žiadať o schválenie alebo potvrdenie.
Plánovaný nákup ruskej ropy prepravovanej po mori je v plnom súlade aj so sankčným režimom USA. Spoločnosti, s ktorými má MOL uzavreté zmluvy na prepravu a dodávku ruskej ropy, sa nenachádzajú na žiadnom zozname obmedzení USA. Podľa platných sankcií EÚ a USA nemá JANAF inú možnosť, ako umožniť tento tranzit lodných zásielok ruskej ropy.
Chorváti majú dominantné postavenie
JANAF má v súčasnosti dominantné postavenie na trasách prepravy ropy do rafinérií Skupiny MOL. Odmietnutie môže považovať za zneužitie dominantného postavenia podľa práva hospodárskej súťaže EÚ. Ak bude JANAF naďalej odmietať oficiálne potvrdiť tranzit, MOL sa obráti na príslušné orgány EÚ, aj na Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž EK. JANAF tak bude niesť plnú právnu a finančnú zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením tohto potvrdenia. A MOL si vyhradzuje právo aj na uplatnenie náhrady škody.
MOL pôsobí v 30 krajinách
Skupina MOL je medzinárodná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách, zamestnáva 25 000 ľudí a má viac než 100-ročnú históriu. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku v rámci dodávateľského reťazca a vlastní sieť takmer 2 400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.
Prieskumné a ťažobné aktivity Skupiny MOL majú zhruba 85 rokov skúseností v oblasti uhľovodíkov a 30 rokov skúseností s injektážou CO₂. V súčasnosti prebieha ťažba v 8 krajinách a prieskumné aktivity v 9 krajinách. Skupina MOL sa zaviazala transformovať svoje tradičné podnikanie založené na fosílnych palivách na nízkouhlíkový udržateľný model a do roku 2050 sa chce stať uhlíkovo neutrálna, má tak aktívnu úlohu v rozvoji cirkulárnej ekonomiky v strednej a východnej Európe.