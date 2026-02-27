Gašpar: Návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia príde na aprílovú schôdzu

„Objavujú sa informácie o tom, že voľby sú manipulované rôznym spôsobom a všetky možnosti, pri ktorých môže dôjsť k manipulácii, treba zo zákona vylúčiť,“ povedal Gašpar. Obáva sa, že pri voľbe poštou je možná manipulácia. „Keď niekto zoberie korešpondenčné lístky celej rodiny a prejaví svoj názor, nie členov rodiny, a hodí ich, alebo teda týmto spôsobom hlasuje, tak nie je úplne dodržané to, čo predpokladá ústava, že je to osobná voľba,“ doplnil.Čítajte viac Vláda chce ovplyvniť výsledok budúcich volieb, plánuje výrazne obmedziť volebné právo ľudí v zahraničí, tvrdia progresívci
O obsahu návrhu Gašpar nevie nič bližšie, no potvrdil, že návrh má prísť štandardne v lehote 15 dní pred začiatkom aprílovej schôdze. „Koalícia sa musí dohodnúť, v akej podobe to bude. A či to predložia potom v koalícii poslanci alebo len smerácki poslanci, neviem ešte,“ skonštatoval. Myslí si, že rezort zahraničných vecí prišiel do diskusie s tým, že v tých krajinách, kde žije väčší počet Slovákov, treba pripraviť voľby tak, aby mohol každý mať možnosť odvoliť.
Na otázku, prečo koalícia práve teraz prichádza so zmenou voľby zo zahraničia, Gašpar odpovedal, že až v súvislosti s voľbami v roku 2023 sa objavili podozrenia na rôzne spôsoby manipulácie. „Keďže sa objavujú snahy manipulovať voľby a nie je to len Slovensko, máme už o tom niekoľko rôznych dôkazov, a nehovorím len o tých platených influenceroch z Veľkej Británie, hovorím o Epsteinových spisoch a o zhodnoteniach, tuším, amerického výboru z amerického senátu, tak mám za to, že každá možnosť, kde je možná manipulácia a pri korešpondenčnom hlasovaní je, treba ju eliminovať,“ zdôraznil podpredseda parlamentu.Čítajte viac Fico nevylučuje zrušenie hlasovania vo voľbách poštou zo zahraničia
Hlas-SD nevie o dohode v koalícii na zrušení voľby poštou zo zahraničia
Hlas-SD neeviduje v rámci koalície dohodu na schválení návrhu zrušiť voľbu poštou zo zahraničia. Tvrdí, že s návrhom prišiel koaličný partner a Hlas-SD nikdy nepotvrdil, že s ním súhlasí alebo že ho podporí. Ak zámer príde do parlamentu, bude si ho koaličný partner musieť podľa Hlasu-SD obhájiť, uviedla hovorkyňa strany Michaela Eliášová.
„S návrhom na úpravu voľby zo zahraničia prišiel koaličný partner. Strana Hlas-SD nikdy nepotvrdila, že s takýmto návrhom súhlasí alebo že ho podporí. Práve preto v rámci koalície neevidujeme dohodu, ktorá by znamenala, že by tento návrh mal byť schválený. Ak bude predložený, pôjde o iniciatívu konkrétneho koaličného partnera, ktorý ju bude musieť obhájiť a získať v pléne Národnej rady (NR) SR podporu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Hlasu-SD.
Ministerstvo vnútra ani žiadny iný rezort patriaci do kompetencie Hlasu-SD sa na príprave návrhu na zrušenie voľby poštou zo zahraničia pri parlamentných voľbách nepodieľal. „Rezort vnútra pripravoval zmeny vo volebnej legislatíve výlučne v oblasti financovania volieb a posilnenia transparentnosti, nie v oblasti rušenia či obmedzovania volebného práva,“ zdôraznila Eliášová.
Pre Hlas-SD je dôležité, aby boli volebné pravidlá stabilné a transparentné a aby sa menili len na základe odbornej diskusie a širšej politickej dohody. „Zásahy do výkonu volebného práva musia byť citlivé, vecné a riadne odôvodnené,“ dodala hovorkyňa strany.
Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka nemá informácie, ktoré by potvrdzovali manipuláciu volieb. Uviedol to v reakcii na novinárske otázky k možnému zrušeniu hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) totiž zámer odôvodňoval obavou z možného manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
„Ja nemám žiadne informácie potvrdzujúce nejakú údajnú manipuláciu volieb,“ vyhlásil Žilinka s tým, že neeviduje a nie je si vedomý manipulácie pri parlamentných voľbách v roku 2023.
K samotnému návrhu, ktorý by mal do parlamentu prísť na najbližšej schôdzi, sa vyjadriť nechcel. „Nepoznám ten návrh a nepoznám ani motiváciu, ktorá k nemu vedie. Vláda SR, ako aj poslanci majú právo obracať sa s návrhmi do NR SR a NR SR má právo prijať akýkoľvek v podstate zákon, pokiaľ je v súlade s Ústavou SR a s našimi medzinárodnými záväzkami,“ dodal.
Premiér a líder koaličného Smeru-SD Robert Fico v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Vláda podľa neho takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Chce však, aby sa umožnilo Slovákom voliť na ambasádach a ďalších vytvorených miestach v zahraničí. Argumentuje tým, že chce zabezpečiť demokratické tajné voľby. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v piatok doplnil, že návrh by mohol prísť do parlamentu už na aprílovú schôdzu. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.