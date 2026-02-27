Vláda urobila ďalší krok pre reštart žiarskej hlinikárne. Plán, ako to urobiť, je zatiaľ iba na papieri

Memorandum o porozumení, obsahujúce opatrenia na podporu výroby primárneho hliníka, podpísala vláda so spoločnosťou Slovalco v jej priestoroch v Žiari nad Hronom. Okrem premiéra pri tom nechýbali ani šéfovia ministerstiev životného prostredia (Tomáš Taraba, nom. SNS), financií (Ladislav Kamenický, Smer) a hospodárstva (Denisa Saková, Hlas).
„V Bruseli som z vás urobil symbol obete klimatickej politiky,“ poznamenal premiér, keď si po príchode do Slovalca podával ruku s jeho generálnym riaditeľom Milanom Veselým. Po rokovaní s vedením spoločnosti priblížil, o čom hovorili.
„Našim záujmom je obrátiť sa na Európsku komisiu, aby nám odsúhlasila zmenu slovenskej štátnej schémy, ktorá je presne určená pre firmy, ako je Slovalco. Ale tiež ďalšie, ktoré majú obrovskú spotrebu elektrickej energie,“ uviedol premiér. Vysvetlil, že v tejto schéme chcú zmeniť niektoré parametre tak, aby sa to podobalo podmienkam v Nemecku. Pre výpočet kompenzácie pri nepriamych nákladoch spojených s emisnými povolenkami napríklad vláda navrhuje, aby vyšiel na 1,5 percenta hrubého produktu firmy.
Materiál budúcnosti
„Ďalej je tam návrh, aby sme znížili príspevky do jadrového fondu. Samozrejme, je tam aj návrh na podpísanie desaťročnej zmluvy o dodávkach elektrickej energie za komerčné ceny Slovalcu zo zdrojov, ktoré kontroluje štát,“ objasnil Fico. Zdôraznil, že na toto sa občania Slovenskej republiky neposkladajú ani jediným centom.
„Výlučne sa bavíme o schéme príjmov, ktoré máme z predaja emisných povoleniek. Čiže ide o akési jej preformátovanie, o jej maximalizácii, ako to je v iných krajinách. Obraciame sa preto na Európsku komisiu, aby nám to schválila. Preto hneď v pondelok si povieme presné kroky – kedy a kto sa na koho obráti,“ povedal Fico.
„Slovalco je typickou obeťou zle nastavených cieľov a politiky Európskej únie. Spoločnosť musela prestať vyrábať primárny hliník v roku 2022 kvôli enormným cenám elektrickej energie," pripomenul predseda vlády. „Dnes sme sa dohodli na podpísaní memoranda, ktoré stanovuje naše konkrétne kroky v najbližšom období. Prvé stretnutie, ktoré má viesť k jeho realizácii, bude už v pondelok (2. 3.) v Bratislave na Úrade vlády," zopakoval.
„Hliník je materiál budúcnosti a Európa by toto mala riešiť aj zo strategických dôvodov. Je to surovina, ktorú Európska únia aj NATO označujú za kritickú,“ konštatoval Veselý. „Slovalco je technicky pripravené reštartovať výrobu. Máme 226 pecí, pričom vieme spúšťať jednu denne. Potrebný je teda takmer rok na to, aby sa to celé naštartovalo. My sme ale schopní začať spúšťať pece už túto jeseň. Tá plná kapacita však bude môcť reálne nastať až budúci rok,“ ozrejmil.
Veselý pokračoval, že memorandum nie je riešením, ale hľadaním ciest, akým spôsobom je možné vytvoriť podmienky na reštart výroby. „Ide najmä o to, aby sa kompenzácie z obchodovania s povolenkami dali premietnuť pre priemysel – nie len pre Slovalco. Kľúčová je aj cena elektrickej energie. V iných industriálnych krajinách ako Francúzsko či Nemecko ju majú, v porovnaní so Slovenskom, za takmer polovičnú cenu,“ podčiarkol.
Samotný reštart fabriky podľa neho vyjde na zhruba 130 miliónov eur. „To zahŕňa tie pece, vyškolenie ľudí a podobne. Samozrejme, sú tam aj ďalšie náklady – záväzok platiť elektrickú energiu je tiež investícia,“ doplnil.
Dôležitý signál
Dôvodom na ukončenie výroby hliníka v Slovalcu boli už spomínané vysoké náklady na energie a nepriaznivé rámcové podmienky na Slovensku. Zlievareň však vo fabrike pokračovala v recyklačnej činnosti a naďalej zásobuje zákazníkov v regióne. Kľúčoví zamestnanci, odborné kompetencie a prevádzkové skúsenosti budované v hlinikárni počas mnohých rokov zostali zachované. Sú teda predpokladom úspešného a rýchleho obnovenia výroby.
Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy memorandum víta a považuje ho za dôležitý signál, že Slovensko chce zachovať a rozvíjať svoje strategické priemyselné kapacity. Pripomenul, že na žiarsku hlinikáreň bolo naviazaných približne 2 500 pracovných miest, takže ide o dôležitý krok aj v rámci zamestnanosti.
„Hliník dnes naozaj patrí, z pohľadu priemyslu, k úplne základnej surovine. Potrebujeme ho v automobilovom sektore, v obrane a množstve ďalších profesií,“ vymenoval Lasz. „Európa ročne potrebuje 6 až 7 miliónov ton, z toho 5 miliónov ton dovážame. Keby niekedy v budúcnosti došlo k nejakému geopolitickému napätiu, Európa je v súvislosti s hliníkom naozaj ohrozená,“ tvrdí.
Žiarsky primátor Peter Antal netají nádej, že v meste opäť pribudnú pracovné miesta. „Myslím, že okrem nových zamestnancov príde aj gro tých pôvodných. Predpokladám, že sa veľmi radi vrátia do tejto fabriky, hoci dnes už možno robia niekde inde,“ mieni. „Slovalco bol zamestnávateľ, ktorý mal asi najvyššiu priemernú robotnícku mzdu a zrejme v tom bude pokračovať, ak znovu naštartuje výrobu,“ konštatoval.