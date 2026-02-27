Taraba: Vo Švédsku eliminujú 470 medveďov každý rok, Slovensko bude žiadať EK o kvótu. Rozhodnutie súdu je o ničom

Na základe sčítania medveďov bude Slovensko žiadať Európsku komisiu (EK) o eliminačnú kvótu na tieto šelmy. Sčítanie by mohli ukončiť tento rok. V piatok to médiám povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý očakáva, že zozbierajú 10.000 vzoriek.
Taraba o rozhodnutí súdu o odstrele medveďov, aj o ich sčítaní
Minister životného prostredia Tomáš Taraba o situácii s medveďmi. / Zdroj: ta3
„Vo Švédsku eliminujú 470 medveďov každý rok. Touto cestou pôjdeme aj my, keď dodáme EK sčítanie medveďov, ktoré rátame, že tento rok bude urobené,“ uviedol Taraba.
Vyjadril sa aj k prehratému súdu v súvislosti s povolením výnimky na odstrel ôsmich medveďov na Liptove. Rozhodnutie je podľa ministra o ničom a nemá na nič dosah, pretože súd sa vyjadroval k veciam, ktorým účinnosť skončila 31. decembra 2025. „Takže rozhodoval o niečom, čo nie je už teraz platné. Na otázky, ako treba identifikovať medveďa, nevedel sudca odpovedať, či ho treba vážiť alebo ho treba dať na váhu, alebo zobrať časť srsti a bežať do laboratória a zistiť jeho DNA,“ poznamenal. Taraba tvrdí, že zákon nehovorí nič o forme detekcie alebo definovania medveďa.
