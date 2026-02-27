Prieskum: Opozícia bez väčšiny, ale s Matovičom by mohla meniť Ústavu. PS oslabuje, Danko tesne mimo

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Do parlamentu by sa dostali aj strana Hlas (8,8 percenta), hnutie Republika (8,7 percenta), SaS (7,9 percenta), KDH (7,4 percenta) a Demokrati (6,2 percenta).
Do Národnej rady by sa nedostali SNS (4,8 percenta), Maďarská aliancia (4,6 percenta), Sme rodina (2,9 percenta), Právo na pravdu (2,2 percenta) ani KSS (0,2 percenta).
Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 36 kresiel, Smer 29. So 16 poslancami by v NR SR boli Hnutie Slovensko a Hlas. Republika by získala 15 mandátov a SaS 14. KDH by obsadilo 13 kresiel. Demokratov by v parlamente zastupovalo 11 poslancov.
Prípadná vláda Smeru a Hlasu, bez SNS, ale s Republikou by nebola možná, keďže by disponovali len 60 poslancami. Na druhej strane súčasná opozícia na čele s PS by v štvorkoalícii s KDH, SaS a Demokratmi mala len 74 hlasov. V prípade zapriahnutia Igora Matoviča a jeho hnutia by už disponovala ústavnou väčšinou.
Prieskum sa realizoval od 10. do 19. februára na vzorke 1000 respondentov.