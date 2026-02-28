Psov trápi mikroskopický votrelec, viac sa šíri okolo Bratislavy. Parazitologička: Infikovať sa môže aj človek

Na rozmáhajúceho sa parazita v okolí Bratislavy upozornila jedna z veterinárnych ambulancií na juhu Slovenska. Psičkárov vyzvala, aby boli obozretní, pretože nákaza sa šíri veľmi ľahko, najmä na frekventovaných miestach, ako sú výbehy, parky, sídliskové trávniky či miesta, kde sa stretáva viac psov.
Prestal jesť aj piť
Skúsenosť s giardiózou má aj 15-ročný pes menom Edy, ktorého majiteľkou je Ingrida Zsigóová. Spočiatku prestal jesť, čo bolo u neho vzhľadom na to, že sa jedlu nikdy nebránil, dosť nezvyčajné. Neskôr sa pridala hnačka, ktorá prichádzala v čoraz častejších intervaloch, a potom aj krv v stolici. Zdravotný stav sa mu nezlepšil ani na druhý deň dopoludnia, keď prestal chcieť aj piť.
„Posledné štyri hodiny pred návštevou veterinára z neho išla už len krv. Lekár mu nameral teplotu 39,9 stupňa Celzia. Vyšetril ho, odobral mu vzorku a po pár minútach sa ukázalo, že je to zákerná giardia. Dal mu injekciu a predpísal antibiotiká,“ priblížila Pravde.
Edymu sa polepšilo po nasadení liekov v priebehu pár hodín, no hnačka ustúpila až na druhý deň. Keď doberie antibiotiká, čaká ho ešte kontrola u zverolekára. Podľa majiteľky sa mohol infikovať buď počas prechádzky, na dvore alebo priamo pred domom na ulici, keď si olizoval labky.
Rizikové sú útulky
„Nevyzerá to zatiaľ, že by išlo o „epidémiu“ giardiózy medzi psami, ale skôr o kombináciu lokálne zvýšeného výskytu a bežného výskytu parazita v určitých podmienkach – vlhkejšie počasie, zbieranie výkalov z trávy, kontaminovaná pôda,“ uviedla pre Pravdu Miroslava Haláková z Komory veterinárnych lekárov. Oficiálnu štatistiku denných prírastkov však medzi zverolekármi nevedú.
Ingrida ostatných vlastníkov domácich miláčikov vystríhala, aby si dali pozor, či ich zvieratko pije vodu z mlák. „Treba si všímať prvé príznaky a konať hneď, ako sa dá. Je to zákerný parazit, treba čím skôr vyhľadať pomoc. Dúfam, že z najhoršieho už sme vonku, a že sa mu to nevráti a na staré kolená už bude mať pokoj a najmä zdravie, keďže čoskoro, 30. marca, oslávi svoje 15. narodeniny,“ dodala.
Haláková, ktorá pracuje vo veterinárnej ambulancii v Komárne, hovorí, že v meste ani jeho okolí nezaznamenali zvýšený výskyt u psov. Rizikovým miestom sú však podľa nej útulky, kde je giardióza pomerne častá. Dôvodom je vysoká koncentrácia psov.
„Do útulku prichádzajú psy s giardiózou v rôznych štádiách – od úplnej bezpríznakovosti nosičstva až po výrazné tráviace ťažkosti – riedka, kašovitá stolica, hlienovitá a zapáchajúca, s občasným vracaním, plynatosťou a miernou apatiou,“ opísala lekárka.
Otázky a odpovede
Detaily ochorenia opísala parazitologička Gabriela Štrkolcová z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá sa odborne venuje giardióze 14 rokov.
Ktoré psy sú náchylnejšie?
Giardia duodenalis patrí podľa Štrkolcovej medzi črevné parazity, ktoré postihujú mladšie psy, najmä do jedného roka, ale aj staršie jedince. U inak zdravých môžu infekciu zistiť náhodne, hoci parazitárna záťaž môže byť vysoká, no bez výrazných klinických príznakov.
„Neliečené šteniatko môže pri akútnych hnačkách uhynúť v dôsledku dehydratácie už v priebehu niekoľkých dní až týždňa, zatiaľ čo u imunokompetentných psov môže infekcia perzistovať mesiace asymptomaticky,“ uviedla lekárka pre Pravdu. Zvieratá s „normálnou“ imunitou sa parazita môžu zbaviť v priebehu približne dvoch týždňov, zatiaľ čo u tvorov s oslabeným systémom sa môže infekcia opakovať.
Ako sa giardia prenáša?
Prenos je veľmi jednoduchý, a to fekálno-orálnou cestou. Zdroj nákazy môže prísť z viacerých smerov. Buď cez infikované výkaly, kontaminovanú vodu z mlák a potokov, alebo olizovaním zamorených povrchov alebo labiek. Na infikovanie pritom stačí už veľmi malé množstvo. „Špecifické je najmä to, že veľká časť infikovaných psov chovaných v domácom prostredí nemá výrazné klinické príznaky, napriek tomu však cysty parazita vylučujú na spoločné priestranstvá,“ pokračovala.
Kde sa v tele usadí?
Parazit sa síce usídli v sliznici tenkého čreva zvierat, no nepreniká do jeho buniek. Veľmi zjednodušene povedané, najskôr si zabezpečí príjem živín a rozmnoží sa, a potom ako cysta šíri do prostredia infekciu. Na svojom povrchu má špecifické antigény – VSP proteíny, čo mu uľahčuje vyhýbať sa imunitnej odpovedi hostiteľa. Ak zviera trpí chronickou giardiózou, príčinou môže byť práve ich prítomnosť.
Sú zdrojom nákazy aj bezpríznakové psy?
Šíriť giardiu môžu aj psy bez príznakov. „Áno, asymptomatické psy predstavujú významný zdroj nákazy. Aj jedince bez hnačky alebo iných gastrointestinálnych príznakov môžu vylučovať infekčné cysty. Práve preto sa giardie často šíria na spoločných vychádzkových plochách, v útulkoch či v iných zariadeniach s vyššou koncentráciou psov,“ vysvetlila.
Ako vyzerá akútna a chronická giardióza?
Ak sa u zvieraťa prejaví akútna giardóza, medzi symptómy patria bolesti brucha, nepríjemne zapáchajúca hnačka, nadúvanie, kŕče, problém so vstrebávaním živín z potravy, bolesť v prednej časti tráviaceho traktu, chudnutie, ktoré sa môže vyvinúť šesť až 15 dní po infekcii. Závažnejšia infekcia môže viesť až k poruche vstrebávania živín, ako sú karotén, vitamíny B12, laktóza či železo. V chronickej fáze hrozí dokonca aj úbytok hmotnosti.
„Zároveň platí, že nedostatočný príjem bielkovín a energie, ako aj deficit zinku a vitamínu A, zvyšujú náchylnosť jedinca na infekciu giardiou. Na druhej strane samotná infekcia môže negatívne ovplyvniť absorpciu zinku, čím sa vytvára začarovaný kruh medzi výživovým stavom a priebehom ochorenia,“ vysvetlila ďalej.
Štátna veterinárna a potravinová správa medzi prejavy ochorenia zaradila aj riedku mastnú stolicu, bolesti brucha až kŕče a nevoľnosť.
V akých teplotách sa giardii darí?
Najsilnejšími obdobiami pre giardiu sú podľa Štrkolcovej jar a jeseň. Aktuálne počasie na Slovensku podľa odborníčky cystám giardie praje, optimálne podmienky na prežívanie majú medzi nulou a štyrmi stupňami.
Najlepšie podmienky na prežitie má vo vlhkom a mierne chladnom prostredí, preto býva jej výskyt častejší na jar a na jeseň alebo počas daždivých období. Suché horúce počasie a intenzívne UV žiarenie cysty podľa odborníčky skôr ničia, zatiaľ čo stojatá voda alebo vlhké prostredie podporujú ich prežívanie.
„Cysty sú schopné prežiť vo vonkajšom prostredí aj niekoľko týždňov, napríklad vo vode aj viac ako 80 dní pri 0 – 4 °C, pri teplote okolo 20 – 28 °C približne 1 mesiac; v morskej vode viac ako 60 dní; v pôde viac ako 50 dní. Odolávajú zlým poveternostným podmienkam, sú schopné prežiť v chladných horských tokoch, dokonca aj v odpadovej vode,“ poukázala.
Treba navštíviť zverolekára?
Ak má majiteľ podozrenie, že pes má tráviace ťažkosti, nemal by čakať a čo najskôr kontaktovať veterinára.
Môže giardia viesť až k smrti psa?
Štrkolcová vysvetlila, že medzi faktory spojené s nástupom ochorenia patria vek a taktiež aj klinický, nutričný a imunitný stav infikovaného jedinca. „Nie je to smrteľné ochorenie v bežnej populácii psov a ľudí. Liečba giardiózy je vo väčšine prípadov účinná, hoci sa v praxi môžeme stretnúť s určitými problémami súvisiacimi s rezistenciou na používané antibiotiká. Veterinárny lekár má však k dispozícii aj iné terapeutické možnosti z iných skupín antiparazitík,“ uviedla ďalej.
Ako dlho trvá liečba?
Dĺžka liečby sa líši od psa k psovi. Kým niektorí sa z infekcie dostanú za sedem až 14 dní, v iných prípadoch môže terapia trvať aj niekoľko mesiacov. Jedným z problémov liečby totiž býva opakovaná reinfekcia. „Základom správneho postupu je koprologické vyšetrenie trusu vhodnou diagnostickou metódou, pričom liečba by mala byť indikovaná až po potvrdení infekcie. Preventívne podávanie antiparazitík sa nepovažuje za správny odborný postup, najmä v prípade giardiózy,“ poukázala odborníčka.
Môže sa giardiózou nakaziť aj človek?
Môže, dôležité je preto dodržiavanie hygienických zásad a zaobchádzanie so zvieratami. Infikovanie človeka od psa je však podľa parazitologičky málo pravdepodobné, no ako podotkla, v štúdiách o giardióze potvrdili v roku 2015 výskyt psieho genotypu u pacientky z Košíc.
„Pacientka, ktorá žila v štandardných hygienických podmienkach v rodinnom dome v Košiciach, trpela gastrointestinálnymi problémami vrátane hnačky, bolestí brucha, úbytku hmotnosti a perianálneho svrbenia. Koprologické vyšetrenie stolice preukázalo prítomnosť cýst Giardia duodenalis a následná molekulárna analýza potvrdila psiu asembláž,“ vysvetlila.
Zabíjajú giardiu aj bežné čističe?
Bežné čistiace prostriedky nemusia byť podľa Štrkolcovej vždy dostatočne účinné, pretože cysty giardie sú pomerne odolné. Kľúčové podľa nej je kombinovať mechanické čistenie, dezinfekciu a následné vysušenie.
„Chlórové dezinfekčné prípravky môžu byť účinné proti cystám giardií, ale iba pri dostatočnej koncentrácii a po dôkladnom mechanickom očistení povrchov. Cysty sú veľmi citlivé na vysychanie, odporúča sa po očistení nechať koterce prázdne a suché po niekoľko dní pred ich ďalším použitím,“ spresnila.
Veľmi dôležité je podľa odborníčky aj okamžité odstraňovanie trusu majiteľmi psov najmä na verejných priestranstvách.
Prečo sa giardia viac vyskytuje v okolí Bratislavy?
Štrkolcová hovorí, že vyšší výskyt v mestách býva spojený najmä s vysokou koncentráciou psov na malom priestore, častým využívaním spoločných plôch na prechádzky a kontaktom s cystami kontaminovaným vlhkým prostredím. Netreba zabudnúť, že úlohu zohrávajú aj bezpríznakoví nosiči a vlhké mestské prostredie. „Vo väčších mestách majitelia psov častejšie navštevujú veterinárne ambulancie a dávajú preventívne vyšetrovať trus svojich zvierat, čo prirodzene vedie k vyššiemu záchytu prípadov.
Napríklad v Košiciach už majitelia bežne prinášajú na našu Katedru vzorky trusu na koprologické vyšetrenie nielen pri výskyte klinických problémov, ale aj v rámci preventívnej kontroly,“ uzavrela.