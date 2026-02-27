NKÚ: Múzeum i galéria čelia nesystémovému riadeniu, vina padá i na vedenia ministerstva kultúry

Kontrolóri v rámci výstupov zároveň poukázali na to, že dôvodom zlyhaní boli aj zásadné nedostatky v riadiacej a koordinačnej úlohe rezortu kultúry. „Ministerské rozhodnutia boli často prijímané nekoordinovane a bez nadväznosti na predchádzajúce rozhodnutia. Rezort nevytvoril inštitúciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti systém riadenia a financovania, ktorý by umožňoval finančné plánovanie, rozvoj a tým aj podmienky pre efektívne hospodárenie,“ uviedol podpredseda kontrolného úradu Jaroslav Ivančo.
NKÚ zdôraznil, že činnosť oboch organizácií trpí nielen v dôsledku nesystémového riadenia, ale i častých personálnych zmien a nefunkčnej vnútornej kontrole. Dokumentujú to zisteniami v SNG. „Štátni kontrolóri zistili porušenie finančnej disciplíny v sume 232.000 eur pri uhrádzaní preddavkov, neoprávnených odmenách či priamych zadaniach zákaziek. Nedostatky boli zistené aj v rozpočtovníctve, účtovníctve, pri dani z pridanej hodnoty a zverejňovaní zmlúv,“ uviedla hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. „Závažné pochybenia súviseli aj s rekonštrukciou areálu galérie, kde náklady narástli z 38 na bezmála 72 miliónov eur a pri verejnom obstarávaní neboli dodržané zákonné postupy a došlo k porušeniu finančného riadenia,“ doplnila.
V SNM odhalili kontrolóri v preverovanom období porušenie finančnej disciplíny vo výške necelých 162.000 eur. Zlyhania však identifikovali aj pri strategickom plánovaní a manažovaní investícií. „Nedostatky v projektovom riadení, personálne zmeny a s tým súvisiace prevody dokumentácie, nedostatky v zmluvných vzťahoch, nedostatočná projektová príprava tvorili základy pre predlžovanie realizácií aj nárast celkových nákladov,“ bilancovala hovorkyňa NKÚ. Upozornila tiež, že v súvislosti s realizáciou projektov v gescii SNM prebiehajú viaceré súdne konania, ktoré môžu dodatočne zaťažiť štátny rozpočet.
NKÚ v kontrolných zisteniach varuje i pred zlým stavebno-technickým stavom bratislavského sídla SNM. „Múzeum v čase kontroly spravovalo viac ako štyri milióny zbierkových predmetov, pričom ich umeleckú hodnotu ohrozujú nevyhovujúce podmienky v depozitároch,“ upozornila Bolech Dobáková.
Závažným nedostatkom pri SNG a SNM je podľa kontrolórov aj nefunkčný vnútorný kontrolný systém, ktorý plnil len formálnu úlohu. „Bez jeho posilnenia nemožno zabezpečiť transparentné, hospodárne riadenie kultúrnych inštitúcií,“ skonštatovala najvyššia kontrolná autorita.
Zdôraznila zároveň zodpovednosť rezortu kultúry za stav vo svojich zriaďovateľských organizáciách. „Nedostatočná koordinácia a riadenie zo strany ministerstva sa výrazne prejavili aj pri obnove významných národných kultúrnych pamiatok,“ mieni NKÚ, poukazujúc na stav pri obnove Krásnej Hôrky i Spišského hradu. „Rezort preniesol plnú zodpovednosť za obnovu hradov na národné múzeum bez adekvátnych kvalifikovaných personálnych kapacít na riadenie dlhodobých investičných projektov,“ vysvetlila stanovisko NKÚ jeho hovorkyňa.
Spôsob riadenia obnovy Krásnej Hôrky dokonca NKÚ považuje za „ukážkový príklad zlej praxe a zlyhania projektového riadenia významnej štátnej pamiatky“. „Negatívne to ovplyvnili najmä časté personálne zmeny bez odovzdania dokumentácie, slabá kontrola, nejasná zodpovednosť aj zmluvné nedostatky,“ vysvetlila Bolech Dobáková. „Napriek dostatku financií hrad ani po 14 rokoch od požiaru nie je sprístupnený verejnosti,“ dodala o dôsledkoch strategicko-riadiacich zlyhaní.
NKÚ v záveroch odporúča systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov MK. Zároveň má ministerstvo prijať také organizačné, procesné a kontrolné opatrenia, aby sa urýchlilo ukončenie obnovy hradu Krásna Hôrka. Rezort kultúry by mal podľa NKÚ tiež dočasne posilniť dohľad nad riadením podriadených organizácií.
Správu budeme aktualizovať o stanovisko rezortu kultúry.