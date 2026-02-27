Ornitológovia zverejnili alarmujúce štatistiky. Každý desiaty dravý vták zomrie kvôli ľuďom

Tieto dravce podľa slov mimovládnej organizácia Ochrana dravcov na Slovensku zomierajú v dôsledku nelegálnych ľudských aktivít. Organizácia na to upozornila v čase blížiaceho sa Európskeho dňa proti otravám voľne žijúcich živočíchov, ktorý pripadá na nedeľu 1. marca.
Odborníci z rôznych krajín v rámci výskumu sledujú dravé vtáky pomocou GPS vysielačiek. Ochrana dravcov na Slovensku spresnila, že ide o malé zariadenia, ktoré odosielajú informácie o pohybe jedinca a o jeho prípadom úhyne. Vďaka tomu tak môžu zistiť, aké veľké územie dravec využíva, či niekde zahniezdil, alebo že nie je niečo v poriadku.
Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku vysvetlil, že keď im príde informácia o možnom úhyne a signál z vysielačky dlhodobo prichádza z jedného miesta, tak je zrejmé, že sa niečo stalo. „Miesto poslednej lokalizácie skontrolujeme, aby sme jedinca s vysielačkou dohľadali a prípadne zistili príčinu jeho úhynu,“ dodal Maderič.
Kraľujú otravy
Zhrnul, že od roku 2013 bolo v devätnástich európskych krajinách sledovaných 3 554 dravcov s vysielačkami. Keď vyhodnocovali úhyny v rámci projektu LIFE Eurokite, zistili, že každý desiaty dravec uhynul v dôsledku nelegálnych ľudských aktivít. Najčastejšie pritom išlo o otravy, ktoré spôsobili 74 percent úhynov. Za nimi nasledovali zástrely.
Organizácia upozornila, že otrávené návnady v prírode neohrozujú len dravce, ale aj iné divo žijúce zvieratá a tiež psy a ľudí, ktorí s nimi môžu náhodné prísť do kontaktu.
Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku zdôraznil, že používané jedy sú extrémne nebezpečné. Aj v minimálnych množstvách sú hrozbou pre každá živý organizmus.
„Zvlášť nebezpečné je, že mnohé z týchto jedov prenikajú do tela nielen pri konzumácii návnady, ale aj dotykom cez pokožku. V momente, keď páchateľ umiestni do voľnej prírody otrávenú návnadu, stráca kontrolu nad tým, aké zviera, či nebodaj človek s ňou príde do kontaktu,“ upozornil Veselovský.
Pri riešení témy otráv živočíchov výrazne pomáha verejnosť. Veselovský priblížil, že mnoho prípadov odhalili práve vďaka pozornosti ľudí, ktorí pri prechádzke či venčení psa našli mŕtve dravé vtáky.
„Nenechali si to pre seba a skontaktovali sa s odborníkmi, ktorí v odôvodnených prípadoch privolali políciu. Som presvedčený, že takýmto spôsobom títo pozorní ľudia zachránili mnoho zvieracích životov. Už jedna otrávená návnada môže usmrtiť orla, orliaka, haju, krkavca, líšku a ďalšie druhy voľne žijúcich zvierat, ktoré sa k nej dostanú,“ dodal Veselovský.
Nízka reprodukčná schopnosť dravcov
Súčasne upozornil, že mnohé dravce majú nízku reprodukčnú schopnosť a majú len jedno až dve mláďatá za rok. „Každá strata dospelého jedinca má tak výrazný nepriaznivý dopad na celú populáciu,“ doplnil Veselovský.
Okrem nahlasovania prípadov uhynutých dravcov môžu ľudia svojim podpisom podporiť aj medzinárodnú kampaň z dielne LIFE Eurokite.
„Ide o iniciatívu viac ako 70 organizácií a subjektov z 22 krajín Európy. Odborníci na ňu upriamujú pozornosť aj počas 1. marca, ktorý je Európskym dňom proti otravám voľne žijúcich živočíchov. Verejnosť, ktorá sa pridá, môže vyslať jasný signál, že tieto nelegálne aktivity nemajú v súčasnej spoločnosti miesto a požaduje riešenie na európskej úrovni,“ uzavrel Maderič.