Zabudnite na Družbu, naznačil Zelenskyj Ficovi. Obaja lídri sa oháňajú tajnými službami, Kyjev inšpektorov nepustí

Zelenskyj už skôr pozval Fica na Ukrajinu na prerokovanie všetkých existujúcich otázok medzi oboma krajinami. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelária po dnešnom telefonáte medzi oboma predstaviteľmi. Fico potom vo vyhlásení uviedol, že pozvanie na rokovanie prijal; prednosť by ale dal schôdzke na území Európskej únie. Rozhovor podľa Fica potvrdil rozdielne pohľady oboch politikov na stav ropovodu Družba.
Po januárových útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru prestala Družbou prúdiť ropa na Slovensko a do Maďarska. Fico dnes uviedol, že Zelenskyj s odvolaním sa na postoj ukrajinských tajných služieb tiež odmietol možnosť kontroly stavu ropovodu; vytvorenie príslušnej komisie predtým navrhli Bratislava a Budapešť.
Cez Družbu už asi nikdy
Fico zároveň v piatok podvečer informoval, že zastavenie tranzitu spôsobuje Slovensku logistické komplikácie a ekonomické škody. Rozhovor podľa neho potvrdil rozdielne postoje oboch strán. Slovenské spravodajské informácie podľa premiéra naznačujú, že ropovod nie je poškodený a nič nebráni obnoveniu tranzitu, zatiaľ čo ukrajinská strana tvrdí, že oprava si vyžiada dlhší čas.
Fico dodal, že z rozhovoru nadobudol pocit, že ukrajinská strana nemá záujem na obnovení tranzitu ropy cez svoje územie.
Dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodom Družba sú prerušené od 27. januára. Kyjev tvrdí, že ruský dron vtedy zasiahol časť ropovodu na západnej Ukrajine a Ukrajinci sa všetko snažia opraviť. Slovensko a Maďarsko naproti tomu uvádzajú, že za dlhodobý výpadok je zodpovedná Ukrajina. Maďarský premiér Viktor Orbán predtým označil zastavenie tranzitu ruskej ropy cez krajinu brániacu sa ruskej agresii za nevyprovokovaný akt nepriateľstva, ktorý ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska.
Premiér uviedol, že spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom navrhujú vytvorenie inšpekčnej skupiny zloženej z expertov nominovaných Európska komisia a členskými štátmi EÚ. Skupina by mala priamo na mieste preveriť technický stav ropovodu a jeho schopnosť pokračovať v tranzite na Slovensko.
Stopka veľvyslancovi
Podľa Fica ukrajinská strana doteraz neumožnila vykonať takúto inšpekciu slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve ani veľvyslankyni EÚ. Prezident Zelenskyj návrh odmietol s odvolaním sa na negatívne stanovisko ukrajinských tajných služieb.
Zelenskyj zároveň navrhol spoločné rokovanie o všetkých aspektoch slovensko-ukrajinskej spolupráce. Premiér pozvanie akceptoval a poveril Úrad vlády a ministerstvo zahraničných vecí hľadaním vhodného termínu. Uprednostnil by stretnutie na území niektorého z členských štátov EÚ.
Dôkazy proti Rusku
„Ropovod zničilo Rusko, my za jeho zničením nestojíme,“ vyhlásil v utorok Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi EÚ, ktorí navštívili Kyjev pri príležitosti štvrtého výročia začatia ruskej invázie. Ako dodal, nie je to prvý ani posledný podobný útok a existuje množstvo dôkazov aj satelitných snímok.
Fico v pondelok uviedol, že slovenský prevádzkovateľ energetickej siete odmietne ukrajinské žiadosti o núdzové dodávky elektriny, kým opäť nebude prúdiť ropa ropovodom Družba, ktorý vedie z Ruska cez Ukrajinu do strednej Európy. V stredu opäť kritizoval Zelenského, ktorý podľa Fica prepravu ropy vôbec nemieni umožniť, a vyhlásil, že ukončenie slovenských núdzových dodávok elektriny Ukrajina „sakra pocíti,“ pokiaľ bude potrebovať prúd na stabilizáciu svojej siete. Slovenský premiér tiež povedal, že cieľom Ukrajiny je poškodiť maďarského premiéra Orbána pred aprílovými parlamentnými voľbami v Maďarsku.
Zelenskyj už pred rokom pozval Fica do Kyjeva, a to po kritike Bratislavy, že Ukrajina nepredĺžila zmluvu s Ruskom o tranzite zemného plynu cez svoje územie na Slovensko. Fico vtedy do ukrajinskej metropoly necestoval, so Zelenským sa potom v septembri zišiel v Užhorode pri ukrajinsko-slovenských hraniciach. Od jesene 2023, kedy bol Fico menovaný na čelo svojej už štvrtej vlády, slovenský premiér oficiálne Kyjev nenavštívil.
Slovensko a Maďarsko dlhodobo dovážajú ropu z Ruska. Česko už na surovine z Ruska závislé nie je. Slovenský premiér v minulosti opakovane kritizoval Ukrajinu, že nepredĺžila tranzit ruského plynu cez svoje územie na Slovensko a do ďalších krajín. Ficova vláda po svojom vzniku zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob a kritizovala prístup EÚ k vojne na Ukrajine.
Slovenskí opoziční politici Ficov postoj v tejto veci kritizovali. Podľa predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku premiér odmieta financovať obranu Ukrajiny, ale robí všetko preto, aby Slovensko ďalej platilo Rusku za energie, ktorých predajom Moskva financuje vojnu.
Premiér uviedol, že v súvislosti so stavom ropnej núdze požiadal ukrajinského prezidenta o informáciu, kedy a či vôbec bude obnovený tranzit ropy cez územie Ukrajiny na Slovensko. Argumentoval tým, že Slovensko má na takýto dovoz legitímne právo vyplývajúce z podpísaných dohôd s dodávateľmi aj z rozhodnutia EÚ umožňujúceho čerpanie energetických surovín z Ruska do konca roka 2027.