Znechutený Huliak: Znovuzvolenie Kováčika za šéfa SZF označil za katastrofu. Delegátom poslal odkaz

Dnešnej voľby v bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton sa zúčastnilo všetkých 87 delegátov s právom hlasovať. Kováčikovými protikandidátmi boli Peter Palenčík a Martin Filipkov. Kováčik dostal 57 hlasov, Palenčík 29, Filipkov nedostal žiadny hlas, jeden hlas bol neplatný.
Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal, Úniu ligových klubov a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov. Hlasovalo sa tajne, na zvolenie stačila nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov.
„Dnešná voľba prezidenta Slovenského futbalového zväzu je katastrofou slovenského futbalu. V najbližších mesiacoch sa ukáže v plnej svojej nahote, kam dostal slovenský futbal Ján Kováčik. A potom sa budeme môcť poďakovať všetkým delegátom, ktorí mu dnes v tajnej voľbe dali svoj hlas,“ uviedol minister v krátkom videu na sociálnej sieti.
Konferencia mala celkovo 33 bodov. Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu bolo schválenie návrhu rozpočtu SFZ a dcérskej spoločnosti SFZ Marketing na rok 2026. Finančná riaditeľka SFZ Marketing Andrea Hlboká informovala, že ráta s deficitom 6,5 milióna eur, pričom zväz ho chce v rokoch 2027–2028 znížiť pod 3,8 milióna eur.
Priamo počas konferencie pribudol do programu bod s číslom 11, ktorý predložil Ján Kováčik. Žiadal v ňom zástupcov hnutia o povolenie zriadiť záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne na tri nehnuteľnosti – sídlo SFZ v Bratislave, NTC Senec a NTC Poprad. Tento návrh však nebol schválený.
Rovnako nebol schválený ani pozmeňovací návrh zástupcu Únie futbalových trénerov SR Róberta Rybníčka o zmene programu konferencie vrátane odvolania alebo pozastavenia výkonu funkcie Jána Kováčika.
Podľa Rybníčka sú informácie týkajúce sa kauzy údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ zmätočné. Odložením konferencie na 20. marca by sa podľa Rybníčka dosiahlo, aby delegáti mali viac času na zorientovanie sa v celej problematike.
Ďalším z bodov programu konferencie SFZ bolo odovzdávanie najvyšších ocenení národného zväzu. Zlatý odznak si prevzali Štefan Boldiš, Gabriel Weiss, Ladislav Benedikovič, Štefan Pupák a Jozef Kriš.
Pozvanie na konferenciu prijali viacerí čestní hostia, medzi nimi bývalý prezident SFZ František Laurinec. Prítomný bol štátny tajomník pre šport Štefan Engel, za Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) Luca Nicol, za Európsku futbalovú úniu (UEFA) Armen Melikbekjan a Jozef Kliment.Čítajte viac Minister Huliak: Futbalový zväz skrachuje za tri mesiace