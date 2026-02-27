Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Znechutený Huliak: Znovuzvolenie Kováčika za šéfa SZF označil za katastrofu. Delegátom poslal odkaz

Znechutený Huliak: Znovuzvolenie Kováčika za šéfa SZF označil za katastrofu. Delegátom poslal odkaz

Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa stal Ján Kováčik. Prítomní delegáti ho v piatok zvolili do funkcie na ďalšie štyri roky už piatykrát za sebou. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak znovuzvolenie Kováčika označil za katastrofu slovenského futbalu.

27.02.2026 18:56
SR Bratislava vláda 118. schôdza rokovanie BAX Foto:
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak
debata (14)

Dnešnej voľby v bratislavskom Hoteli DoubleTree by Hilton sa zúčastnilo všetkých 87 delegátov s právom hlasovať. Kováčikovými protikandidátmi boli Peter Palenčík a Martin Filipkov. Kováčik dostal 57 hlasov, Palenčík 29, Filipkov nedostal žiadny hlas, jeden hlas bol neplatný.

Tento počet tvorili predstavitelia za oblastné a regionálne zväzy, zástupcovia za profesionálny futbal, Úniu ligových klubov a účastníci zastupujúci ženský futbal, futsal, trénerov, rozhodcov a hráčov. Hlasovalo sa tajne, na zvolenie stačila nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov.

Huliak komentoval znovuzvolenie Kováčika za šéfa SFZ: Katastrofa slovenského futbalu
Video
Zdroj: Fb Rudolfa Huliaka

„Dnešná voľba prezidenta Slovenského futbalového zväzu je katastrofou slovenského futbalu. V najbližších mesiacoch sa ukáže v plnej svojej nahote, kam dostal slovenský futbal Ján Kováčik. A potom sa budeme môcť poďakovať všetkým delegátom, ktorí mu dnes v tajnej voľbe dali svoj hlas,“ uviedol minister v krátkom videu na sociálnej sieti.

Konferencia mala celkovo 33 bodov. Zásadné pre fungovanie slovenského futbalu bolo schválenie návrhu rozpočtu SFZ a dcérskej spoločnosti SFZ Marketing na rok 2026. Finančná riaditeľka SFZ Marketing Andrea Hlboká informovala, že ráta s deficitom 6,5 milióna eur, pričom zväz ho chce v rokoch 2027–2028 znížiť pod 3,8 milióna eur.

Priamo počas konferencie pribudol do programu bod s číslom 11, ktorý predložil Ján Kováčik. Žiadal v ňom zástupcov hnutia o povolenie zriadiť záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne na tri nehnuteľnosti – sídlo SFZ v Bratislave, NTC Senec a NTC Poprad. Tento návrh však nebol schválený.

Rovnako nebol schválený ani pozmeňovací návrh zástupcu Únie futbalových trénerov SR Róberta Rybníčka o zmene programu konferencie vrátane odvolania alebo pozastavenia výkonu funkcie Jána Kováčika.

Minister Huliak pozastavil financovanie Slovenského futbalového zväzu
Video
Zdroj: Pravda

Podľa Rybníčka sú informácie týkajúce sa kauzy údajného nákupu desiatok tisícov mobilných telefónov a s tým súvisiaceho dlhu SFZ zmätočné. Odložením konferencie na 20. marca by sa podľa Rybníčka dosiahlo, aby delegáti mali viac času na zorientovanie sa v celej problematike.

Ďalším z bodov programu konferencie SFZ bolo odovzdávanie najvyšších ocenení národného zväzu. Zlatý odznak si prevzali Štefan Boldiš, Gabriel Weiss, Ladislav Benedikovič, Štefan Pupák a Jozef Kriš.

Pozvanie na konferenciu prijali viacerí čestní hostia, medzi nimi bývalý prezident SFZ František Laurinec. Prítomný bol štátny tajomník pre šport Štefan Engel, za Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) Luca Nicol, za Európsku futbalovú úniu (UEFA) Armen Melikbekjan a Jozef Kliment.

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak Čítajte viac Minister Huliak: Futbalový zväz skrachuje za tri mesiace

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #futbal #Ján Kováčik #prezident SFZ #Rudolf Huliak
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"