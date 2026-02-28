Slovenská polícia súčasťou globálneho zásahu. Akcia Interpolu viedla k tisícom zadržaní

Podľa informácií Policajného zboru sa operácie zúčastnila Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Počas zásahu bolo celosvetovo ochránených viac ako 4 000 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi a odhalených takmer 13-tisíc nelegálnych migrantov.
Orgány činné v trestnom konaní zadržali viac ako 3 700 podozrivých osôb. Z tohto počtu bolo vyše 1 800 osôb podozrivých z trestných činov obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov. Zároveň sa začalo viac ako 720 nových vyšetrovaní.
Operácia podľa polície potvrdila, že obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov zostávajú vážnym globálnym problémom. Tieto formy kriminality sú úzko prepojené s ďalšou trestnou činnosťou, najmä s falšovaním dokladov, praním špinavých peňazí či drogovou kriminalitou. Zločinecké siete pritom čoraz častejšie využívajú online prostredie na nábor obetí aj koordináciu aktivít.
Polícia deklarovala, že bude aj naďalej aktívne spolupracovať s medzinárodnými partnermi v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a to v úzkej koordinácii s organizáciami ako Europol a Frontex.