Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Slovenská polícia súčasťou globálneho zásahu. Akcia Interpolu viedla k tisícom zadržaní

Slovenská polícia súčasťou globálneho zásahu. Akcia Interpolu viedla k tisícom zadržaní

Slovenská polícia sa zapojila do rozsiahlej medzinárodnej operácie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu migrantov. Akciu s názvom Liberterra III koordinoval Interpol a zapojilo sa do nej 119 krajín sveta vrátane Slovenska.

28.02.2026 10:08
debata

Podľa informácií Policajného zboru sa operácie zúčastnila Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície. Počas zásahu bolo celosvetovo ochránených viac ako 4 000 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi a odhalených takmer 13-tisíc nelegálnych migrantov.

Polícia prenasledovala auto, v ktorom bolo 15 nelegálnych migrantov (Video z 24.10.2023)
Video
Zdroj: FB/Polícia SR

Orgány činné v trestnom konaní zadržali viac ako 3 700 podozrivých osôb. Z tohto počtu bolo vyše 1 800 osôb podozrivých z trestných činov obchodovania s ľuďmi a pašovania migrantov. Zároveň sa začalo viac ako 720 nových vyšetrovaní.

Operácia podľa polície potvrdila, že obchodovanie s ľuďmi a pašovanie migrantov zostávajú vážnym globálnym problémom. Tieto formy kriminality sú úzko prepojené s ďalšou trestnou činnosťou, najmä s falšovaním dokladov, praním špinavých peňazí či drogovou kriminalitou. Zločinecké siete pritom čoraz častejšie využívajú online prostredie na nábor obetí aj koordináciu aktivít.

Polícia deklarovala, že bude aj naďalej aktívne spolupracovať s medzinárodnými partnermi v boji proti organizovanej trestnej činnosti, a to v úzkej koordinácii s organizáciami ako Europol a Frontex.

tunel poľsko bielorusko Čítajte viac Nová fáza hybridnej vojny: Rusko posiela migrantov do Európy cez tajné podzemné tunely z Bieloruska
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Slovensko #polícia #Interpol
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"