Blanárov rezort Slovákom: Opustite Izrael a Palestínu. Masívne rušenie letov ochromí globálnu dopravu

„Ministerstvo sleduje a vyhodnocuje situáciu aj v spolupráci so Zastupiteľskými úradmi SR v Teheráne a Tel Avive, a v koordinácii s partnermi z EÚ posudzujeme prípadné ďalšie kroky. Bezprostrednou prioritou je bezpečnosť našich občanov,“ uviedol rezort diplomacie.
Vysvetľuje, že v súvislosti s útokom na Irán došlo k vážnemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie. „Vzdušný priestor je uzatvorený, z krajiny je v súčasnosti možné odísť len po zemi. Občanom dôrazne odporúčame nepresúvať sa na letisko, ktoré môže byť cieľom odvetného útoku,“ píše rezort diplomacie o situácii v Izraeli.Čítajte viac ONLINE: Izrael a USA spustili masívny útok na Irán, Teherán odpovedal. Top iránski generáli sú po smrti
„Na odchod z krajiny je možné využiť hraničné priechody s Jordánskom a hraničný priechod s Egyptom,“ dodáva. Upozorňuje, že otváracie hodiny a ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke Správy izraelských letísk v časti „Land Borders“ (po výbere konkrétneho priechodu a možnosti Opening Hours).
Tým, ktorí sa na území Izraela a Palestíny nachádzajú a nemôžu ich bezpečne opustiť, odporúča rezort venovať maximálnu pozornosť vývoju bezpečnostnej situácie, sledovať miestne médiá, rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek a izraelskej armády a dôsledne zvážiť nevyhnutnosť presunov v rámci krajiny.
„Občanom SR odporúčame nainštalovať si v mobilnom telefóne jednu z aplikácií, ktoré používateľov varujú pred nadchádzajúcimi útokmi. Ich zoznam a rovnako tak pokyny pre postup v prípade spustenia sirén sú bližšie špecifikované v zverejnenom cestovnom odporúčaní, ktoré je na webe rezortu,“ uviedlo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie dostupné nonstop na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
Aerolinky rušia lety
Po americko-izraelskom útoku na Teherán a ďalšie iránske mestá a iránskych odvetných úderoch proti Izraelu a americkým vojenským základniam v oblasti letecké spoločnosti rušia lety na Blízky východ a do oblasti Perzského zálivu. Nie je jasné, ako dlho prerušenie letov potrvá, poznamenala britská stanica BBC.
Irán, Izrael a Irak už ráno oznámili, že uzatvárajú do odvolania svoj vzdušný priestor, následne tak urobili Katar, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. „Narušenie prevádzky bude mať zásadný dopad na globálnu leteckú dopravu, pretože v SAE sídlia dvaja hlavní diaľkoví dopravcovia, Emirates a Etihad,“ upozornila agentúra AP.
Najväčšie európske aerolinky, nemecká Lufthansa, zrušili lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. marca, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti. Do nedele Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaja a Abú Zabí „vzhľadom na súčasnú situáciu na Blízkom východe“. Zrušenie letov na Blízky východ oznámili aj turecké aerolinky Turkish Airlines.
Spoločnosť Wizz Air pozastavila všetky lety do a z Izraela, Dubaja a Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch a Ammáne v Jordánsku s okamžitou platnosťou do 7. marca. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všetky lety do Iránu a Izraela. Kuvajt pozastavil všetky lety do Iránu až do odvolania. Izrael zrušil všetky civilné lety a uzavrel svoj vzdušný priestor.
„Momentálne sedíme v lietadle Qatar Airways na (londýnskom letisku – pozn. red.) Gatwick, zatiaľ čo pilot čaká na pokyny. Mali sme večer pristáť v Dohe, čo teraz znie nepravdepodobne. Doha leží vedľa najväčšej americkej leteckej základne na Blízkom východe,“ napísal spravodajca BBC na webe stanice.
„Lety sú presmerované po celej oblasti Perzského zálivu a samozrejme nikto nevie, ako dlho to potrvá a kde to skončí. Irán vždy jasne dával najavo, že na prípadný útok odpovie. Stále mu zostáva množstvo rakiet a dronov a má v regióne k dispozícii veľké množstvo amerických vojenských cieľov, vrátane vojnových lodí amerického námorníctva na mori,“ dodal.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.