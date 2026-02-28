Slovensko odsúdilo útok na Irán, vyzýva na návrat k rokovaciemu stolu

Vojnové akcie budú podľa rezortu diplomacie opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZVEZ.
„Naše ministerstvo už od včerajšieho rána intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov SR a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne,“ ozrejmil rezort. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne, ktorých realizáciou poveril príslušných veľvyslancov.
Rezort diplomacie eviduje v Izraeli 71 občanov vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku ide o 12 občanov SR. V Iráne aktuálne neeviduje žiadneho slovenského občana. Všetci občania SR, o ktorých má ministerstvo vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku. MZVEZ ozrejmilo, že počet občanov SR v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc. Ministerstvo vydalo cestovné odporúčanie 4. stupňa a odporúča občanom SR opustiť územia Izraela a Palestíny.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.