Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Taraba chce ísť do budúcich volieb na kandidátke SNS. O národnej koalícii na čele so Smerom nič nevie

Taraba chce ísť do budúcich volieb na kandidátke SNS. O národnej koalícii na čele so Smerom nič nevie

V budúcich parlamentných voľbách sa súčasný podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba chce uchádzať o hlasy ako člen kandidátky strany SNS. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy súčasný nominant SNS uviedol, že vníma podmienku členstva v strane.

28.02.2026 15:48
Robert Fico / Tomáš Taraba / Foto: ,
Minister životného prostredia Tomáš Taraba. V pozadí premiér Robert Fico
debata (11)

„Ak dostanem ponuku, aby som sa stal členom SNS, tak to určite prijmem,“ vyhlásil Taraba. „Ak z nejakého dôvodu ma v SNS nebudú chcieť, tak sa zamyslím nad svojou politickou budúcnosťou,“ dodal.

Išla by Republika do koalície so Smerom? Odpovedá Uhrík (Video z 22.02.2026)
Video
Milan Uhrík, predseda hnutia Republika, o aktuálnych politických otázkach.

Na otázku, či môže pred voľbami vzniknúť široká národná koalícia pod vedením Smeru, povedal, že o ničom takom nemá vedomosť. Upozornil tiež, že nie je zástancom spájania sa za každú cenu. „Ak to spájanie má zmysel a spája sa na základe napríklad spoločnej identity alebo osobnosti, logiku to dáva. Ak sa však niekto chce spájať len proti niekomu, nemyslím si, že ľudia sú na toto zvedaví,“ vysvetlil.

Problémom Slovenska by podľa neho bolo, ak by sa politický súboj zúžil na vytvorenie blokov proti oponentovi. „Ak už existujú tí, ktorí majú agendu ‚proti Ficovi', nebolo by dobré, ak by na druhej strane existovala podobná agenda ‚proti Šimečkovi', ‚proti Matovičovi'. Slovensko potrebuje viac,“ zdôraznil Taraba.

Robert Fico / Milan Uhrík / Čítajte viac Republika chce ísť do komunálnych volieb spolu s Dankom. Smer nie je pre Uhríka „vysnívaným partnerom“
Facebook X.com 11 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #SNS #parlamentné voľby #Tomáš Taraba
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"