Taraba chce ísť do budúcich volieb na kandidátke SNS. O národnej koalícii na čele so Smerom nič nevie

„Ak dostanem ponuku, aby som sa stal členom SNS, tak to určite prijmem,“ vyhlásil Taraba. „Ak z nejakého dôvodu ma v SNS nebudú chcieť, tak sa zamyslím nad svojou politickou budúcnosťou,“ dodal.
Na otázku, či môže pred voľbami vzniknúť široká národná koalícia pod vedením Smeru, povedal, že o ničom takom nemá vedomosť. Upozornil tiež, že nie je zástancom spájania sa za každú cenu. „Ak to spájanie má zmysel a spája sa na základe napríklad spoločnej identity alebo osobnosti, logiku to dáva. Ak sa však niekto chce spájať len proti niekomu, nemyslím si, že ľudia sú na toto zvedaví,“ vysvetlil.
Problémom Slovenska by podľa neho bolo, ak by sa politický súboj zúžil na vytvorenie blokov proti oponentovi. „Ak už existujú tí, ktorí majú agendu ‚proti Ficovi', nebolo by dobré, ak by na druhej strane existovala podobná agenda ‚proti Šimečkovi', ‚proti Matovičovi'. Slovensko potrebuje viac,“ zdôraznil Taraba.Čítajte viac Republika chce ísť do komunálnych volieb spolu s Dankom. Smer nie je pre Uhríka „vysnívaným partnerom“