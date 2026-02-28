Fico o útokoch USA a Izraela: Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom, trpieť budeme aj my

„Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať. Môžeme mať silné diplomatické vyjadrenia, môžeme odsudzovať, na vojenskom útoku proti Iránu to nič nezmení,“ uviedol premiér vo videu na sociálnej sieti a opäť kritizoval Európsku úniu.
„Opäť sa ukazuje, aká je EÚ zanedbateľná, ako ju nikto neberie vážne,“ doplnil Fico s poukazom na zásah USA vo Venezuele a ešte skôr pri Pásme Gazy. Od EÚ premiér očakáva, že bude tlačiť na diplomatické riešenie vojenských konfliktov a bude lídrom v predkladaní mierových návrhov a tiež dodržiavaní medzinárodného práva.
Útok USA a Izraela bol podľa Fica nasmerovaný na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu s cieľom nastolenia nového režimu. „Irán asi nebude takým jednoduchým orieškom, ako Venezuela. Je vnútorne podstatne silnejší a stabilnejší,“ uviedol Fico s tým, že iránsky režim bol zatlačený do kúta a nebude váhať použiť akékoľvek prostriedky na odplatu. Podľa predsedu vlády budú vo výsledku trpieť aj okolité krajiny.
Fico osobitne vyjadril solidaritu Spojeným arabským emirátom, ktoré sa podľa jeho slov úprimne usilujú o stabilitu a mier v regióne. Fico vyjadril v súvislosti s konfliktom obavy aj o Slovensko. „Trpieť budeme aj my. Ak totiž vojna v Iráne obmedzí dodávky ropy, môžeme očakávať vyššie ceny pohonných hmôt a celkovo sa zvýši napätie nielen v danom regióne, ale po celom svete,“ pokračoval Fico.
„Keďže Slovensko nemôže urobiť nič, aspoň si želajme, aby bol konflikt časovo obmedzený, aby bolo čo najmenej obetí a aby nebola ropná kríza,“ uzavrel Fico s tým, že verí, že letecké spojenia z regiónu Blízkeho východu budú čoskoro obnovené, aby vycestovaní Slováci nemuseli nútene ostať v zahraničí o týždne navyše.
Podľa prezidenta Petra Pellegriniho si Blízky východ zaslúži skutočný mier. Slovenská republika je podľa Pellegriniho pevne presvedčená, že medzinárodné spory musia byť riešené prostredníctvom diplomacie, dialógu a v rámci Organizácie Spojených národov.
„Je dôležité, aby na Blízkom východe existovali podmienky na mierový život – bez jadrovej hrozby, bez teroristických skupín, bez vyhrážok zničením a elimináciou krajín,“ apeluje slovenský prezident.
Vojenské kroky podľa jeho slov nesú riziko ďalšej eskalácie a utrpenia. Trvalý mier, založený na dôvere všetkých krajín Blízkeho východu, možno podľa Pellegriniho dosiahnuť len prostredníctvom diplomatických riešení.
Predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že odmieta vojny ako nástroj riešenia sporov kdekoľvek na svete. Mier sa podľa neho nedá budovať silou zbraní, ale trpezlivou diplomaciou, rešpektom k medzinárodnému právu a ochotou viesť dialóg.
Raši však zdôraznil, že budovanie jadrového arzenálu iránskym režimom ohrozuje bezpečnosť nielen na Blízkom východe, ale na celom svete. „Ešte včera sa zdalo, že diplomacia zvíťazí, žiaľ, opäť došlo k vojenskej konfrontácii, ktorá bude mať nevyhnutne aj civilné obete. Verím, že vojenské útoky sa čo najskôr skončia a pokračovať sa bude diplomaticky, napríklad na pôde OSN,“ uviedol Raši.
Upozornil, že už nejde o izolovaný incident, ale k odvetným útokom dochádza v celom regióne. Podľa šéfa parlamentu existuje reálne riziko, že špirála úderov a protiúderov povedie k širšiemu konfliktu s nepredvídateľnými následkami.
„Je mi ľúto, že pred diplomatickými riešeniami opäť dostali prednosť zbrane. Každý vojenský konflikt prináša obrovské utrpenie nevinných ľudí a civilizovaný svet by mal vždy hľadať spôsoby, ako sa vojnám vyhnúť,“ uviedol líder koaličného Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.Čítajte viac Moskva Trumpovi a Izraelu: Okamžite ukončite útoky na Irán. Británia sa obáva širšieho konfliktu, Macron žiada zvolanie BR OSN
Opozičná strana SaS dúfa, že dlhoočakávané útoky na Irán zo strany USA a Izraela povedú k pádu zločineckého teroristického režimu v Iráne a situácia nebude eskalovať. Uviedla to na sociálnej sieti.
SaS však tvrdí, že slovenskí diplomati sa naďalej nachádzajú v Teheráne. „Myslíme nielen na našich diplomatov, ale aj na všetkých ľudí v Iráne, ktorí si želajú oslobodenie od zločineckej teroristickej teokracie,“ uviedli liberáli.
Zásah USA a Izraela v Iráne bez mandátu OSN a rešpektovania medzinárodného práva zvyšuje riziko širšej regionálnej destabilizácie, uviedla strana PS.
„Kľúčové je trvať na ochrane a posilňovaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách vrátane rešpektovania medzinárodného práva a úlohy OSN,“ deklaruje PS svoj postoj. Zároveň upozorňuje, že súčasný iránsky režim pravidlá medzinárodného práva nerešpektuje. „Jeho jadrový program a podpora teroristických organizácií predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a sú jednými z hlavných zdrojov nestability v regióne,“ dodalo PS.
Opozičné KDH uviedlo, že s vážnymi obavami sleduje napätie na Blízkom východe, situáciu okolo Iránu a dnešnú vojenskú eskaláciu. Pripomenulo, že v januári tohto roka vyzvalo vládu, aby reagovala na brutálne potlačenie pokojných masových protestov v Iráne, a tiež aby podporila sankcie voči iránskemu režimu, ktorý má len za ostatné dva mesiace na svedomí desiatky tisíc mŕtvych civilistov.
„Irán ovládaný teroristickými skupinami na čele s Iránskymi revolučnými gardami predstavuje vážnu hrozbu nielen pre regionálnu stabilitu, ale je aj bezpečnostným a ekonomickým rizikom pre Európu. Situácia na Blízkom východe je mimoriadne citlivá a každý krok, ktorý zvyšuje napätie v regióne, predstavuje ďalšie riziko pre globálnu bezpečnosť," uviedli kresťanskí demokrati.
Poukázali tiež, že celý svet dlhodobo sleduje iránske snahy o obohacovanie uránu, pripomenuli aj varovania Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá opakovane vystríhala pred existujúcimi zásobami vysoko obohateného uránu v Iráne a vyzvala predstaviteľov krajiny na spoluprácu a poskytnutie informácií, ku ktorým ale nedošlo.
„Rozumieme bezpečnostným obavám Izraela, zároveň však vyzývame všetky strany na maximálnu zdržanlivosť a vyzývame USA na návrat k plánovaným vyjednávaniam vo Viedni s cieľom nájsť diplomatické riešenia. Zároveň pripomíname, že dlhodobú stabilitu v regióne nemožno dosiahnuť bez rešpektovania vôle občanov Iránu, ktorú tamojší režim opakovane a brutálne potláča," doplnilo KDH.
V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.Čítajte viac Izrael a USA útočili na Irán, Teherán odpovedal. Zomrelo 200 ľudí vrátane špičiek režimu (ONLINE)